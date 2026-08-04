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  4. ВИДЕО. Азиатское турне. Астон Вилла выиграла в Таиланде, травма Гарначо
Товарищеские матчи
Патум Юнайтед
04.08.2026 15:30 – FT 1 : 3
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 августа 2026, 22:23 | Обновлено 04 августа 2026, 23:39
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ВИДЕО. Азиатское турне. Астон Вилла выиграла в Таиланде, травма Гарначо

В воротах команды Патум Юнайтед побывало три мяча

04 августа 2026, 22:23 | Обновлено 04 августа 2026, 23:39
105
0
ВИДЕО. Азиатское турне. Астон Вилла выиграла в Таиланде, травма Гарначо
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 августа английская Астон Вилла провела второй матч азиатского предсезонного турне. Команда Унаи Эмери в Патхумтхани одолела Патум Юнайтед из Таиланда со счетом 3:1.

Бирмингемцы обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва. На 12-й минуте счет открыл Эмилиано Буэндия, а на 31-й Виктор Линделеф удвоил преимущество.

Во втором тайме на поле после перерыва появился Бубакар Камара, который на 62-й минуте довел счет до крупного. Хозяева сумели ответить лишь в концовке встречи, Леон Джеймс забил гол престижа.

Неприятной новостью для команды Унаи Эмери стала травма Алехандро Гарначо. Аргентинский вингер получил повреждение лица после столкновения с соперником, покинул поле еще до перерыва и был заменен на 43-й минуте.

Из соображений предосторожности после первого тайма тренерский штаб также заменил капитана Джона Макгинна, который почувствовал дискомфорт в колене.

Для Астон Виллы это уже вторая победа подряд во время азиатского турне. 1 августа команда из Бирмингема обыграла сборную звезд лиги Индонезии (3:1). Следующий товарищеский матч команда проведет 7 августа в Гонконге против Баварии.

Товарищеский матч. 4 августа 2026. Патхумтхани (Таиланд)

Патум Юнайтед (Таиланд) – Астон Вилла (Англия) – 1:3

Голы: Леон Джеймс, 83 – Эмилиано Буэндия, 12, Виктор Линделеф, 31, Бубакар Камара, 62.

Видео голов и обзор матча

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Астон Вилла товарищеские матчи Патум Юнайтед Унаи Эмери видео голов и обзор Эмилиано Буэндия Виктор Линделеф Бубакар Камара травма Алехандро Гарначо Джон Макгинн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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