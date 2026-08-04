ВИДЕО. Азиатское турне. Астон Вилла выиграла в Таиланде, травма Гарначо

4 августа английская Астон Вилла провела второй матч азиатского предсезонного турне. Команда Унаи Эмери в Патхумтхани одолела Патум Юнайтед из Таиланда со счетом 3:1.

Бирмингемцы обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва. На 12-й минуте счет открыл Эмилиано Буэндия, а на 31-й Виктор Линделеф удвоил преимущество.

Во втором тайме на поле после перерыва появился Бубакар Камара, который на 62-й минуте довел счет до крупного. Хозяева сумели ответить лишь в концовке встречи, Леон Джеймс забил гол престижа.

Неприятной новостью для команды Унаи Эмери стала травма Алехандро Гарначо. Аргентинский вингер получил повреждение лица после столкновения с соперником, покинул поле еще до перерыва и был заменен на 43-й минуте.

Из соображений предосторожности после первого тайма тренерский штаб также заменил капитана Джона Макгинна, который почувствовал дискомфорт в колене.

Для Астон Виллы это уже вторая победа подряд во время азиатского турне. 1 августа команда из Бирмингема обыграла сборную звезд лиги Индонезии (3:1). Следующий товарищеский матч команда проведет 7 августа в Гонконге против Баварии.

Товарищеский матч. 4 августа 2026. Патхумтхани (Таиланд)

Патум Юнайтед (Таиланд) – Астон Вилла (Англия) – 1:3

Голы: Леон Джеймс, 83 – Эмилиано Буэндия, 12, Виктор Линделеф, 31, Бубакар Камара, 62.

Видео голов и обзор матча

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