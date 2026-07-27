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Товарищеские матчи
Порту
25.07.2026 22:00 – FT 2 : 1
Астон Вилла
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Португалия
27 июля 2026, 09:09 | Обновлено 27 июля 2026, 09:43
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ВИДЕО. Презентационный матч на Драгау. Порту нанес поражение Астон Вилле

У победителей забили Виллиам Гомеш и Пепе Акино, у гостей отличился Лука Линч

27 июля 2026, 09:09 | Обновлено 27 июля 2026, 09:43
230
0
ВИДЕО. Презентационный матч на Драгау. Порту нанес поражение Астон Вилле
ФК Порту
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Португальский Порту провел товарищеский матч на домашнем стадионе Драгау, в котором встретился с английской Астон Виллой.

Команда Франческо Фариоли в презентационной игре перед своими болельщиками одержала победу над клубом АПЛ со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева быстро вышли вперед. Уже на 5-й минуте бразилец Виллиам Гомес точным ударом открыл счет (1:0).

Английская команда сумела восстановить равновесие на 12-й минуте. Молодой полузащитник Лука Линч воспользовался шансом и отправил мяч в сетку ворот Порту (1:1).

На 41-й минуте после неудачной игры защитников гостей Пепе Акино установил окончательный счет встречи (2:1).

Во втором тайме команда Унаи Эмери пыталась отыграться, однако Порту и сохранил минимальное преимущество до финального свистка (2:1).

Товарищеский матч

25 июля 2026. Порту. Стадион Драгау

Порту (Португалия) – Астон Вилла (Англия) – 2:1

Голы: Виллиам Гомес, 5, Пепе Акино, 41 – Лука Линч, 12

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи Порту Астон Вилла видео голов и обзор Франческо Фариоли Виллиам Гомес Пепе Акино Унаи Эмери
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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