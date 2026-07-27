ВИДЕО. Презентационный матч на Драгау. Порту нанес поражение Астон Вилле
У победителей забили Виллиам Гомеш и Пепе Акино, у гостей отличился Лука Линч
Португальский Порту провел товарищеский матч на домашнем стадионе Драгау, в котором встретился с английской Астон Виллой.
Команда Франческо Фариоли в презентационной игре перед своими болельщиками одержала победу над клубом АПЛ со счетом 2:1.
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Хозяева быстро вышли вперед. Уже на 5-й минуте бразилец Виллиам Гомес точным ударом открыл счет (1:0).
Английская команда сумела восстановить равновесие на 12-й минуте. Молодой полузащитник Лука Линч воспользовался шансом и отправил мяч в сетку ворот Порту (1:1).
На 41-й минуте после неудачной игры защитников гостей Пепе Акино установил окончательный счет встречи (2:1).
Во втором тайме команда Унаи Эмери пыталась отыграться, однако Порту и сохранил минимальное преимущество до финального свистка (2:1).
Товарищеский матч
25 июля 2026. Порту. Стадион Драгау
Порту (Португалия) – Астон Вилла (Англия) – 2:1
Голы: Виллиам Гомес, 5, Пепе Акино, 41 – Лука Линч, 12
Видео голов и обзор матча
1.º golo teve assinatura de William Gomes ✍️#FCPAVFC pic.twitter.com/3onwhMw9Sp— FC Porto (@FCPorto) July 25, 2026
De primeira. O golo de Pepê 🤩🇧🇷#FCPAVFC pic.twitter.com/Alk0aMitup— FC Porto (@FCPorto) July 25, 2026
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