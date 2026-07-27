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Товарищеские матчи
Севилья
26.07.2026 22:00 – FT 2 : 1
Сеута
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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 08:41 | Обновлено 27 июля 2026, 09:09
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0

ВИДЕО. Аякс, Интер, Наполи и Севилья добились побед в товарищеских матчах

Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов

27 июля 2026, 08:41 | Обновлено 27 июля 2026, 09:09
86
0
ВИДЕО. Аякс, Интер, Наполи и Севилья добились побед в товарищеских матчах
ФК Аякс
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Аякс, Интер и Наполи одержали победы в этот игровой день.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

Товарищеские матчи. 26 июля 2026

Аякс (Нидерланды) – Бернли (Англия) – 2:1

Голы: Аарон Бауман, 34, Абделла Уазан, 67 – Джейдон Банел, 62

Трабзонспор (Турция) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 0:3

Голы: Хуго Ларссон, 9, Йонатан Буркардт, 38 (пен), Чибуйке Нвайву, 57 (автогол)

Карлсруэ (Германия) – Интер (Италия) – 1:2

Голы: Тим Цивея, 50 – Анди Диуф, 90+1, 90+4

Рейнджерс (Шотландия) – Вест Хэм (Англия) – 0:0

Наполи (Италия) – Каррарезе (Италия) – 2:0

Голы: Расмус Хойлунд, 23, Жиоване, 45 (пен)

Севилья (Испания) – Сеута (Испания) – 2:1

Голы: Пеке Фернандес, 66, Мигель Сьерра, 78 – Ануар Тухами, 69

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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