ВИДЕО. Аякс, Интер, Наполи и Севилья добились побед в товарищеских матчах
Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Аякс, Интер и Наполи одержали победы в этот игровой день.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.
Товарищеские матчи. 26 июля 2026
Аякс (Нидерланды) – Бернли (Англия) – 2:1
Голы: Аарон Бауман, 34, Абделла Уазан, 67 – Джейдон Банел, 62
Трабзонспор (Турция) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 0:3
Голы: Хуго Ларссон, 9, Йонатан Буркардт, 38 (пен), Чибуйке Нвайву, 57 (автогол)
Карлсруэ (Германия) – Интер (Италия) – 1:2
Голы: Тим Цивея, 50 – Анди Диуф, 90+1, 90+4
Рейнджерс (Шотландия) – Вест Хэм (Англия) – 0:0
Наполи (Италия) – Каррарезе (Италия) – 2:0
Голы: Расмус Хойлунд, 23, Жиоване, 45 (пен)
Севилья (Испания) – Сеута (Испания) – 2:1
Голы: Пеке Фернандес, 66, Мигель Сьерра, 78 – Ануар Тухами, 69
Видео голов и обзор матчей
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