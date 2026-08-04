Товарищеские матчи, 3 августа. Бензема забил гол за Аль-Хиляль
Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
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Саудовский Аль-Хиляль провел контрольный матч во время сборов в Австрии. Саудовская команда сыграла вничью с Аль-Ахли Доха из Катара со счетом 3:3.
Знаменитый французский нападающий Карим Бензема забил гол в дебюте матча и вывел Аль-Хиляль вперед. В итоге соперники провели результативный поединок, который завершился боевой ничьей (3:3).
После этого матча саудовская команда Аль-Хиляль вернулась со сборов в Австрии домой, в Эр-Рияд.
🏆 Товарищеские матчи. 3 августа 2026
- 03.08. 12:30. Легия (Польша) – АЕЛ Лимасол (Кипр) – 1:1
- 03.08. 12:50. Прайм Бангкок (Таиланд) – Теренггану (Малайзия) – 1:2
- 03.08. 18:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Доха (Катар) – 3:3
- 03.08. 18:00. Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) – МК Алжир (Алжир) – 3:1
- 03.08. 18:30. Монополи (Италия) – Вибонезе (Италия) – 0:1
- 03.08. 19:00. Нови-Београд (Сербия) – Газиантеп (Турция) – 0:3
- 03.08. 21:30. Поттерс (Англия) – Сент-Олбанс (Англия) – 1:3
Видео голов и обзор матча
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