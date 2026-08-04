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Товарищеские матчи
04 августа 2026, 13:23 | Обновлено 04 августа 2026, 13:39
57
0

Товарищеские матчи, 3 августа. Бензема забил гол за Аль-Хиляль

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

04 августа 2026, 13:23 | Обновлено 04 августа 2026, 13:39
57
0
Товарищеские матчи, 3 августа. Бензема забил гол за Аль-Хиляль
ФК Аль-Хиляль. Карим Бензема
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Саудовский Аль-Хиляль провел контрольный матч во время сборов в Австрии. Саудовская команда сыграла вничью с Аль-Ахли Доха из Катара со счетом 3:3.

Знаменитый французский нападающий Карим Бензема забил гол в дебюте матча и вывел Аль-Хиляль вперед. В итоге соперники провели результативный поединок, который завершился боевой ничьей (3:3).

После этого матча саудовская команда Аль-Хиляль вернулась со сборов в Австрии домой, в Эр-Рияд.

🏆 Товарищеские матчи. 3 августа 2026

  • 03.08. 12:30. Легия (Польша) – АЕЛ Лимасол (Кипр) – 1:1
  • 03.08. 12:50. Прайм Бангкок (Таиланд) – Теренггану (Малайзия) – 1:2
  • 03.08. 18:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Доха (Катар) – 3:3
  • 03.08. 18:00. Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) – МК Алжир (Алжир) – 3:1
  • 03.08. 18:30. Монополи (Италия) – Вибонезе (Италия) – 0:1
  • 03.08. 19:00. Нови-Београд (Сербия) – Газиантеп (Турция) – 0:3
  • 03.08. 21:30. Поттерс (Англия) – Сент-Олбанс (Англия) – 1:3

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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товарищеские матчи Карим Бензема Аль-Хиляль Аль-Ахли Доха видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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