Товарищеские матчи, 3 августа. Бензема забил гол за Аль-Хиляль

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Саудовский Аль-Хиляль провел контрольный матч во время сборов в Австрии. Саудовская команда сыграла вничью с Аль-Ахли Доха из Катара со счетом 3:3.

Знаменитый французский нападающий Карим Бензема забил гол в дебюте матча и вывел Аль-Хиляль вперед. В итоге соперники провели результативный поединок, который завершился боевой ничьей (3:3).

После этого матча саудовская команда Аль-Хиляль вернулась со сборов в Австрии домой, в Эр-Рияд.

🏆 Товарищеские матчи. 3 августа 2026

03.08. 12:30. Легия (Польша) – АЕЛ Лимасол (Кипр) – 1:1

03.08. 12:50. Прайм Бангкок (Таиланд) – Теренггану (Малайзия) – 1:2

03.08. 18:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Доха (Катар) – 3:3

03.08. 18:00. Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) – МК Алжир (Алжир) – 3:1

03.08. 18:30. Монополи (Италия) – Вибонезе (Италия) – 0:1

03.08. 19:00. Нови-Београд (Сербия) – Газиантеп (Турция) – 0:3

03.08. 21:30. Поттерс (Англия) – Сент-Олбанс (Англия) – 1:3

Видео голов и обзор матча

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