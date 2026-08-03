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Саудовская Аравия
03 августа 2026, 21:17 | Обновлено 03 августа 2026, 21:19
136
0

Бензема забил за Аль-Хиляль в результативном спарринге в Австрии

Саудовский клуб сыграл вничью с командой Аль-Ахли Доха из ОАЭ со счетом 3:3

03 августа 2026, 21:17 | Обновлено 03 августа 2026, 21:19
136
0
Бензема забил за Аль-Хиляль в результативном спарринге в Австрии
ФК Аль-Хиляль. Карим Бензема (справа)
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Вечером 3 августа саудовский Аль-Хиляль провел очередной контрольный матч во время предсезонного собрания в Австрии.

Саудовская команда сыграла вничью с Аль-Ахли Доха из Катара со счетом 3:3.

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Знаменитый Французский нападающий Карим Бензема забил голом в дебюте матча и вывел Аль-Хиляль вперед.

В итоге соперники провели результативный поединок, завершившийся боевой ничьей (3:3).

🏆 Товарищеский матч. 3 августа 2026. Австрия

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Доха (Катар) – 3:3

Голы: Карим Бензема (1:0)

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Карим Бензема Аль-Хиляль Аль-Ахли Доха товарищеские матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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