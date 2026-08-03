Бензема забил за Аль-Хиляль в результативном спарринге в Австрии
Саудовский клуб сыграл вничью с командой Аль-Ахли Доха из ОАЭ со счетом 3:3
Вечером 3 августа саудовский Аль-Хиляль провел очередной контрольный матч во время предсезонного собрания в Австрии.
Саудовская команда сыграла вничью с Аль-Ахли Доха из Катара со счетом 3:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Знаменитый Французский нападающий Карим Бензема забил голом в дебюте матча и вывел Аль-Хиляль вперед.
В итоге соперники провели результативный поединок, завершившийся боевой ничьей (3:3).
🏆 Товарищеский матч. 3 августа 2026. Австрия
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Доха (Катар) – 3:3
Голы: Карим Бензема (1:0)
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист настроен завоевать место в составе «Челси»
«Страсбург» задействовал свои связи с лондонцами, чтобы опередить конкурентов