Бензема забил за Аль-Хиляль в результативном спарринге в Австрии

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Вечером 3 августа саудовский Аль-Хиляль провел очередной контрольный матч во время предсезонного собрания в Австрии.

Саудовская команда сыграла вничью с Аль-Ахли Доха из Катара со счетом 3:3.

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Знаменитый Французский нападающий Карим Бензема забил голом в дебюте матча и вывел Аль-Хиляль вперед.

В итоге соперники провели результативный поединок, завершившийся боевой ничьей (3:3).

🏆 Товарищеский матч. 3 августа 2026. Австрия

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Доха (Катар) – 3:3

Голы: Карим Бензема (1:0)

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