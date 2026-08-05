ВИДЕО. Рома забила 4 мяча в ворота клуба из Уэльса. Впервые без Довбика

Итальянская Рома одержала уверенную победу над валлийским Ньюпорт Каунти в контрольном матче.

В спарринге, который состоялся вечером 4 августа на стадионе Rodney Parade в Ньюпорте, команда Джан Пьеро Гасперини победила со счетом 4:1.

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Это был первый товарищеский матч волков после ухода украинского форварда Артема Довбика, который в летнее трансферное окно перешел в Болонью. Его место в центре атаки занял новичок Сантьяго Кастро, который как раз прибыл из Болоньи и сразу отметился дебютным голом в новой команде.

Рома открыла счет на 38-й минуте. После подачи Сантьяго Кастро точным ударом головой отличился Марио Эрмосо. В начале второго тайма аргентинский нападающий Сантьяго Кастро реализовал пенальти.

Еще через несколько минут преимущество гостей увеличил Константинос Кулиеракис, которому ассистировал Пауло Дибала. Окончательный счет установил Матиас Суле, воспользовавшись передачей Эрмосо. Хозяева поля ответили лишь голом престижа в конце встречи.

Для Ромы это уже третий контрольный матч летом. Ранее команда из Рима сыграла вничью с клубом Канн (3:3) и уступила Кардиффу (1:4). Впереди римлян ждут еще спарринги с Брайтоном (8 августа) и Боруссией Дортмунд (15 августа), после чего стартует новый сезон.

Товарищеский матч

Ньюпорт (Уэльс). 4 августа 2026

Ньюпорт Каунти (Уэльс) – Рома (Италия) – 1:4

Голы: Кайл Кэмерон, 85 – Марио Эрмосо, 38, Сантьяго Кастро, 54 (пен), Константинос Кулиеракис, 59, Матиас Суле, 81

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