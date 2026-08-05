Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рома забила 4 мяча в ворота клуба из Уэльса. Впервые без Довбика
Товарищеские матчи
Ньюпорт Каунти
04.08.2026 21:00 – FT 1 : 4
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 августа 2026, 01:05 | Обновлено 05 августа 2026, 01:18
33
0

ВИДЕО. Рома забила 4 мяча в ворота клуба из Уэльса. Впервые без Довбика

Отличился Сантьяго Кастро, пришедший из Болоньи, куда ушел украинец

05 августа 2026, 01:05 | Обновлено 05 августа 2026, 01:18
33
0
ВИДЕО. Рома забила 4 мяча в ворота клуба из Уэльса. Впервые без Довбика
ФК Рома. Сантьяго Кастро
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Итальянская Рома одержала уверенную победу над валлийским Ньюпорт Каунти в контрольном матче.

В спарринге, который состоялся вечером 4 августа на стадионе Rodney Parade в Ньюпорте, команда Джан Пьеро Гасперини победила со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это был первый товарищеский матч волков после ухода украинского форварда Артема Довбика, который в летнее трансферное окно перешел в Болонью. Его место в центре атаки занял новичок Сантьяго Кастро, который как раз прибыл из Болоньи и сразу отметился дебютным голом в новой команде.

Рома открыла счет на 38-й минуте. После подачи Сантьяго Кастро точным ударом головой отличился Марио Эрмосо. В начале второго тайма аргентинский нападающий Сантьяго Кастро реализовал пенальти.

Еще через несколько минут преимущество гостей увеличил Константинос Кулиеракис, которому ассистировал Пауло Дибала. Окончательный счет установил Матиас Суле, воспользовавшись передачей Эрмосо. Хозяева поля ответили лишь голом престижа в конце встречи.

Для Ромы это уже третий контрольный матч летом. Ранее команда из Рима сыграла вничью с клубом Канн (3:3) и уступила Кардиффу (1:4). Впереди римлян ждут еще спарринги с Брайтоном (8 августа) и Боруссией Дортмунд (15 августа), после чего стартует новый сезон.

Товарищеский матч

Ньюпорт (Уэльс). 4 августа 2026

Ньюпорт Каунти (Уэльс) – Рома (Италия) – 1:4

Голы: Кайл Кэмерон, 85 – Марио Эрмосо, 38, Сантьяго Кастро, 54 (пен), Константинос Кулиеракис, 59, Матиас Суле, 81

Видео голов и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Как Борнмут в спарринге отгрузил 10 мячей в ворота Дженоа
Итоги 1-го дня Q3 ЛЧ. Ассист Кухаревича, поражение Лиона, разгром в Загребе
Челси – Ювентус. Сыграет ли Мудрик? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюпорт Каунти Рома Рим товарищеские матчи видео голов и обзор Сантьяго Кастро Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Марио Эрмосо пенальти Матиас Суле Пауло Дибала
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футбол | 04 августа 2026, 08:47 2
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити

Уре заинтересовал грандов АПЛ

Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Футбол | 04 августа 2026, 11:22 8
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ

Лондонскому клубу больше нравится вариант со «Страсбургом»

Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Футбол | 04.08.2026, 22:05
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»
Футбол | 04.08.2026, 23:30
КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»
КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Футбол | 04.08.2026, 16:16
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 32
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
03.08.2026, 00:44 1
Бокс
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
03.08.2026, 14:51 4
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54 1
Бокс
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
03.08.2026, 15:23 69
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем