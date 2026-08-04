Победа Шахтера, жребий для Динамо, ничья ЛНЗ, вылет украинок из WTA 1000
Главные новости за 3 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 августа.
1. Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
Команда Турана не оставила гостям шансов
2. Штампуют сухари. ЛНЗ поделил очки с Буковиной
Команда Пономарева испытывает проблемы в атаке на старте сезона
3. Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
На старте чемпионата горняки разгромили Кудровку со счетом 5:1
4. Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка еврокубков
5A. Итоги жеребьевки 4-го раунда квалификации ЛЧ. Шахтер уже в основе
В швейцарском Ньоне 3 августа состоялась жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
5B. Трубин и Судаков узнали соперника. Итоги жеребьевки 4-го раунда Лиги Европы
3 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Q4 второго еврокубка
6A. Олейникова проиграла Плишковой на старте супертурнира WTA 1000 в Торонто
Александра не сумела справиться с бывшей первой ракеткой мира в матче 1/64 финала
6B. Калинина уступила 77-й ракетке в 1/64 финала большого турнира в Торонто
Ангелина в двух сетах проиграла Анне Бондар на старте соревнований WTA 1000 в Канаде
6C. Стародубцева покинула тысячник в Торонто, хотя выиграла первый сет
Юлия в трех партиях уступила Майе Джойнт в матче 1/64 финала турнира WTA 1000
7. ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
Соперником российского боксера должен стать непобежденный британец Мозес Итаума
8. Британский боксер встал после нокдауна и сенсационно стал чемпионом мира
Марк Чемберлен сумел отобрать титул в противостоянии против фаворита – ирландца Пирса О’Лири
9. Объявлена заявка сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике
В состав команды вошли 25 спортсменов
10. ОФИЦИАЛЬНО. Вынесено решение по участию беларуси на ЧМ по хоккею
Международная федерация хоккея частично продлила запрет
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ раскритиковал действия бывших партнеров
Роман Яремчук остался вне заявки «Олимпиакоса» из-за решения главного тренера