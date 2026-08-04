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04 августа 2026, 07:25 | Обновлено 04 августа 2026, 07:28
819
0

Победа Шахтера, жребий для Динамо, ничья ЛНЗ, вылет украинок из WTA 1000

Главные новости за 3 августа на Sport.ua

04 августа 2026, 07:25 | Обновлено 04 августа 2026, 07:28
819
0
Победа Шахтера, жребий для Динамо, ничья ЛНЗ, вылет украинок из WTA 1000
ФК Шахтер
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 августа.

1. Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
Команда Турана не оставила гостям шансов

2. Штампуют сухари. ЛНЗ поделил очки с Буковиной
Команда Пономарева испытывает проблемы в атаке на старте сезона

3. Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
На старте чемпионата горняки разгромили Кудровку со счетом 5:1

4. Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка еврокубков

5A. Итоги жеребьевки 4-го раунда квалификации ЛЧ. Шахтер уже в основе
В швейцарском Ньоне 3 августа состоялась жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

5B. Трубин и Судаков узнали соперника. Итоги жеребьевки 4-го раунда Лиги Европы
3 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Q4 второго еврокубка

6A. Олейникова проиграла Плишковой на старте супертурнира WTA 1000 в Торонто
Александра не сумела справиться с бывшей первой ракеткой мира в матче 1/64 финала

6B. Калинина уступила 77-й ракетке в 1/64 финала большого турнира в Торонто
Ангелина в двух сетах проиграла Анне Бондар на старте соревнований WTA 1000 в Канаде

6C. Стародубцева покинула тысячник в Торонто, хотя выиграла первый сет
Юлия в трех партиях уступила Майе Джойнт в матче 1/64 финала турнира WTA 1000

7. ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
Соперником российского боксера должен стать непобежденный британец Мозес Итаума

8. Британский боксер встал после нокдауна и сенсационно стал чемпионом мира
Марк Чемберлен сумел отобрать титул в противостоянии против фаворита – ирландца Пирса О’Лири

9. Объявлена заявка сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике
В состав команды вошли 25 спортсменов

10. ОФИЦИАЛЬНО. Вынесено решение по участию беларуси на ЧМ по хоккею
Международная федерация хоккея частично продлила запрет

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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