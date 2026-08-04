Стародубцева покинула тысячник в Торонто, хотя выиграла первый сет
Юлия в трех партиях уступила Майе Джойнт в матче 1/64 финала турнира WTA 1000
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Майи Джойнт (Австралия, WTA 76), которая стартовала с квалификации.
WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) [Q] – 6:4, 1:6, 3:6
Это было второе очное противостояние соперниц. В июне Юлия переиграла Майю на соревнованиях в Ноттингеме.
Стародубцева проиграла пятый матч подряд. Последняя победа был как раз-таки над Джойнт два месяца назад.
Джойнт в отборе к основной сетке Торонто одолела Ану Грубор. Ее следующей оппоненткой будет 14-я сеяная Сорана Кырстя.
Стародубцева стала третьей представительницей Украины после Александры Олейниковой и Ангелины Калининой, которая покинула Торонто. Из украинок в Канаде продолжат играть Элина Свитолина и Марта Костюк, которые стартуют со второго круга.
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