Стародубцева покинула тысячник в Торонто, хотя выиграла первый сет

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Майи Джойнт (Австралия, WTA 76), которая стартовала с квалификации.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) [Q] – 6:4, 1:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В июне Юлия переиграла Майю на соревнованиях в Ноттингеме.

Стародубцева проиграла пятый матч подряд. Последняя победа был как раз-таки над Джойнт два месяца назад.

Джойнт в отборе к основной сетке Торонто одолела Ану Грубор. Ее следующей оппоненткой будет 14-я сеяная Сорана Кырстя.

Стародубцева стала третьей представительницей Украины после Александры Олейниковой и Ангелины Калининой, которая покинула Торонто. Из украинок в Канаде продолжат играть Элина Свитолина и Марта Костюк, которые стартуют со второго круга.