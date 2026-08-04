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WTA
04 августа 2026, 03:35 | Обновлено 04 августа 2026, 03:39
52
0

Стародубцева покинула тысячник в Торонто, хотя выиграла первый сет

Юлия в трех партиях уступила Майе Джойнт в матче 1/64 финала турнира WTA 1000

04 августа 2026, 03:35 | Обновлено 04 августа 2026, 03:39
52
0
Стародубцева покинула тысячник в Торонто, хотя выиграла первый сет
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Майи Джойнт (Австралия, WTA 76), которая стартовала с квалификации.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) [Q] – 6:4, 1:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В июне Юлия переиграла Майю на соревнованиях в Ноттингеме.

Стародубцева проиграла пятый матч подряд. Последняя победа был как раз-таки над Джойнт два месяца назад.

Джойнт в отборе к основной сетке Торонто одолела Ану Грубор. Ее следующей оппоненткой будет 14-я сеяная Сорана Кырстя.

Стародубцева стала третьей представительницей Украины после Александры Олейниковой и Ангелины Калининой, которая покинула Торонто. Из украинок в Канаде продолжат играть Элина Свитолина и Марта Костюк, которые стартуют со второго круга.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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