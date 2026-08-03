Трубин и Судаков узнали соперника. Итоги жеребьевки 4-го раунда Лиги Европы

3 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации Лиги Европы 2026/27.

Жеребьевка определит пары 4-го квалификационного раунда (Q4) Лиги Европы.

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24 команды (или победители пар) в Q4 поделены на сеяные и несеяные – по клубному рейтингу УЕФА. Деления на разные пути в Q4 ЛЕ уже нет.

Определен соперник для португальской Бенфики, за который выступают украинцы – вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Победитель пары Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия) – Проигравший в паре Орхус (Дания) / Сабах (Азербайджан)

Также стал известен оппонент для румынского клуба Университатя Крайова, за который играют украинский вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Победитель пары КуПС (Финляндия) / Университатя Крайова (Румыния) – Проигравший в паре Арарат-Армения (Армения) / Целе (Словения)

Кроме того, определен соперник для турецкого клуба Трабзонспор, за который выступают украинский хавбек Руслан Малиновский и защитник Арсений Батагов.

Трабзонспор (Турция) – Победитель пары Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)

Узнал соперника и бельгийский Андерлехт, за который играет украинский форвард Даниил Сикан.

Проигравший в паре Левски (Болгария) / Кайрат (Казахстан) – Победитель пары ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)

Победители Q4 выйдут в основной раунд Лиги Европы. В случае неудачи в этом раунде Q4 ЛЕ – клуб переходит в основной раунд Лиги конференций.

Матчи квалификации Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЕ, 20 и 27 августа

Трабзонспор (Турция) – Победитель пары Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)

Победитель пары КуПС (Финляндия) / Университатя Крайова (Румыния) – Проигравший в паре Арарат-Армения (Армения) / Целе (Словения)

Сент-Трюйден (Бельгия) – Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Омония (Кипр)

Проигравший в паре Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) / Црвена Звезда (Сербия) – Виктория Пльзень (Чехия)

Победитель пары Шемрок Роверс (Ирландия) / Эгнатия (Албания) – Лиллестрем (Норвегия)

Победитель пары Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия) – Победитель пары Ларн (Северная Ирландия) / Иберия 1999 (Грузия)

Проигравший в паре Мьельбю (Швеция) / Слован Братислава (Словакия) – Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)

Проигравший в паре Левски (Болгария) / Кайрат (Казахстан) – Победитель пары ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)

Победитель пары Лех (Польша) / КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Победитель пары Тун (Швейцария) / Викингур Рейкьявик (Исландия)

Победитель пары Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция) – Проигравший в паре Динамо Загреб (Хорватия) / Кауно Жальгирис (Литва)

Победитель пары Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия) – Проигравший в паре Орхус (Дания) / Сабах (Азербайджан)

ОФИ (Греция) – Победитель пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)

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