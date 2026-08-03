Трубин и Судаков узнали соперника. Итоги жеребьевки 4-го раунда Лиги Европы
3 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Q4 второго еврокубка
3 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации Лиги Европы 2026/27.
Жеребьевка определит пары 4-го квалификационного раунда (Q4) Лиги Европы.
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24 команды (или победители пар) в Q4 поделены на сеяные и несеяные – по клубному рейтингу УЕФА. Деления на разные пути в Q4 ЛЕ уже нет.
Определен соперник для португальской Бенфики, за который выступают украинцы – вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
- Победитель пары Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия) – Проигравший в паре Орхус (Дания) / Сабах (Азербайджан)
Также стал известен оппонент для румынского клуба Университатя Крайова, за который играют украинский вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук.
- Победитель пары КуПС (Финляндия) / Университатя Крайова (Румыния) – Проигравший в паре Арарат-Армения (Армения) / Целе (Словения)
Кроме того, определен соперник для турецкого клуба Трабзонспор, за который выступают украинский хавбек Руслан Малиновский и защитник Арсений Батагов.
- Трабзонспор (Турция) – Победитель пары Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)
Узнал соперника и бельгийский Андерлехт, за который играет украинский форвард Даниил Сикан.
- Проигравший в паре Левски (Болгария) / Кайрат (Казахстан) – Победитель пары ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)
Победители Q4 выйдут в основной раунд Лиги Европы. В случае неудачи в этом раунде Q4 ЛЕ – клуб переходит в основной раунд Лиги конференций.
Матчи квалификации Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27
Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЕ, 20 и 27 августа
- Трабзонспор (Турция) – Победитель пары Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)
- Победитель пары КуПС (Финляндия) / Университатя Крайова (Румыния) – Проигравший в паре Арарат-Армения (Армения) / Целе (Словения)
- Сент-Трюйден (Бельгия) – Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Омония (Кипр)
- Проигравший в паре Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) / Црвена Звезда (Сербия) – Виктория Пльзень (Чехия)
- Победитель пары Шемрок Роверс (Ирландия) / Эгнатия (Албания) – Лиллестрем (Норвегия)
- Победитель пары Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия) – Победитель пары Ларн (Северная Ирландия) / Иберия 1999 (Грузия)
- Проигравший в паре Мьельбю (Швеция) / Слован Братислава (Словакия) – Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)
- Проигравший в паре Левски (Болгария) / Кайрат (Казахстан) – Победитель пары ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Лех (Польша) / КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Победитель пары Тун (Швейцария) / Викингур Рейкьявик (Исландия)
- Победитель пары Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция) – Проигравший в паре Динамо Загреб (Хорватия) / Кауно Жальгирис (Литва)
- Победитель пары Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия) – Проигравший в паре Орхус (Дания) / Сабах (Азербайджан)
- ОФИ (Греция) – Победитель пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)
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