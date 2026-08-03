Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q4. Смотреть онлайн LIVE
3 августа в 14:00 состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЕ
3 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка квалификации Лиги Европы 2026/27.
Жеребьевка определит пары 4-го квалификационного раунда (Q4) Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
24 команды (или победители пар) в Q4 поделены на сеяные и несеяные – по клубному рейтингу УЕФА. Деления на разные пути в Q4 ЛЕ уже нет.
Победители Q4 выйдут в основной раунд Лиги Европы. В случае неудачи в этом раунде Q4 ЛЕ – клуб переходит в основной раунд Лиги конференций.
Матчи квалификации Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q4. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 3 августа в 14:00
🏆 Лига Европы 2026/27
Пары 3-го раунда квалификации Q3 ЛЕ, 6 и 13 августа
Путь чемпионов
- Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Омония (Кипр)
- КуПС (Финляндия) – Университатя Крайова (Румыния)
- Шемрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания)
- Лех (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)
- Тун (Швейцария) – Викингур Рейкьявик (Исландия)
Основной путь
- Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)
- Ягеллония (Польша) – Рейнджерс (Шотландия)
- ПАОК (Греция) – Андерлехт (Бельгия)
- Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Пафос (Кипр)
- Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)
- Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)
Пары Q3 Лиги Европы
Корзины посева в квалификации Q4 ЛЕ, 20 и 27 августа
Сеяные
- Победитель пары Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия)
- Победитель пары Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия)
- Победитель пары Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)
- Виктория Пльзень (Чехия)
- Победитель пары ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)
- Победитель пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)
- Победитель пары Лех (Польша) / КИ Клаксвик (Фарерские острова)
- Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Омония (Кипр)
- Победитель пары Шемрок Роверс (Ирландия) / Эгнатия (Албания)
- Победитель пары Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)
- Победитель пары КуПС (Финляндия) / Университатя Крайова (Румыния)
Несеяные
- Проигравший в паре Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия)
- Сент-Трюйден (Бельгия)
- Победитель пары Тун (Швейцария) / Викингур Рейкьявик (Исландия)
- Трабзонспор (Турция)
- ОФИ (Греция)
- Победитель пары Ларн (Северная Ирландия) / Иберия 1999 (Грузия)
- Лиллестрем (Норвегия)
- Проигравший в паре Левски (Болгария) – Кайрат (Казахстан)
- Проигравший в паре Арарат-Армения (Армения) – Целе (Словения)
- Проигравший в паре Орхус (Дания) – Сабах (Азербайджан)
- Проигравший в паре Динамо Загреб (Хорватия) – Кауно Жальгирис (Литва)
- Проигравший в паре Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия)
Посев для жеребьевки Q4 Лиги Европы
Инфографика
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