3 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка квалификации Лиги Европы 2026/27.

Жеребьевка определит пары 4-го квалификационного раунда (Q4) Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

24 команды (или победители пар) в Q4 поделены на сеяные и несеяные – по клубному рейтингу УЕФА. Деления на разные пути в Q4 ЛЕ уже нет.

Победители Q4 выйдут в основной раунд Лиги Европы. В случае неудачи в этом раунде Q4 ЛЕ – клуб переходит в основной раунд Лиги конференций.

Матчи квалификации Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q4. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 3 августа в 14:00

🏆 Лига Европы 2026/27

Пары 3-го раунда квалификации Q3 ЛЕ, 6 и 13 августа

Путь чемпионов

Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Омония (Кипр)

КуПС (Финляндия) – Университатя Крайова (Румыния)

Шемрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания)

Лех (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)

Тун (Швейцария) – Викингур Рейкьявик (Исландия)

Основной путь

Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)

Ягеллония (Польша) – Рейнджерс (Шотландия)

ПАОК (Греция) – Андерлехт (Бельгия)

Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Пафос (Кипр)

Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)

Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)

Пары Q3 Лиги Европы

Корзины посева в квалификации Q4 ЛЕ, 20 и 27 августа

Сеяные

Победитель пары Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия)

Победитель пары Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия)

Победитель пары Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)

Виктория Пльзень (Чехия)

Победитель пары ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)

Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)

Победитель пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)

Победитель пары Лех (Польша) / КИ Клаксвик (Фарерские острова)

Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Омония (Кипр)

Победитель пары Шемрок Роверс (Ирландия) / Эгнатия (Албания)

Победитель пары Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)

Победитель пары КуПС (Финляндия) / Университатя Крайова (Румыния)

Несеяные

Проигравший в паре Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия)

Сент-Трюйден (Бельгия)

Победитель пары Тун (Швейцария) / Викингур Рейкьявик (Исландия)

Трабзонспор (Турция)

ОФИ (Греция)

Победитель пары Ларн (Северная Ирландия) / Иберия 1999 (Грузия)

Лиллестрем (Норвегия)

Проигравший в паре Левски (Болгария) – Кайрат (Казахстан)

Проигравший в паре Арарат-Армения (Армения) – Целе (Словения)

Проигравший в паре Орхус (Дания) – Сабах (Азербайджан)

Проигравший в паре Динамо Загреб (Хорватия) – Кауно Жальгирис (Литва)

Проигравший в паре Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия)

Посев для жеребьевки Q4 Лиги Европы

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