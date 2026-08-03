Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина уступила 77-й ракетке в 1/64 финала большого турнира в Торонто
WTA
03 августа 2026, 20:21 | Обновлено 03 августа 2026, 20:24
1225
5

Калинина уступила 77-й ракетке в 1/64 финала большого турнира в Торонто

Ангелина в двух сетах проиграла Анне Бондар на старте соревнований WTA 1000 в Канаде

03 августа 2026, 20:21 | Обновлено 03 августа 2026, 20:24
1225
5 Comments
Калинина уступила 77-й ракетке в 1/64 финала большого турнира в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла 77-й ракетке мира Анне Бондар (Венгрия) за 2 часа и 7 минут.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 4:6, 5:7

Это было пятое очное противостояние соперниц. Калинина потерпела второе поражение от Анны.

Ангелина в третий раз в карьере выступила на канадском тысячнике и пока что не одержала ни одной победы.

Следующим турниром Калининой будут соревнования WTA 1000 в Цинциннати, которые стартуют на следующей неделе.

Ангелина стала второй представительницей Украины, которая покинула Торонто. Ранее матч первого круга проиграла Александра Олейникова, уступив Каролине Плишковой.

По теме:
Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Обидчица Свитолиной на пятисотнике в Вашингтоне завоевала трофей
Олейникова проиграла Плишковой на старте супертурнира WTA 1000 в Торонто
Ангелина Калинина Анна Бондар WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Штампуют сухари. ЛНЗ поделил очки с Буковиной
Футбол | 03 августа 2026, 17:32 15
Штампуют сухари. ЛНЗ поделил очки с Буковиной
Штампуют сухари. ЛНЗ поделил очки с Буковиной

Команда Пономарева испытывает проблемы в атаке на старте сезона

Подрез с победы стартовала на турнире WTA 125 в Варшаве
Теннис | 03 августа 2026, 15:33 3
Подрез с победы стартовала на турнире WTA 125 в Варшаве
Подрез с победы стартовала на турнире WTA 125 в Варшаве

Вероника обыграла Елену Мичич в двух сетах в матче 1/16 финала

Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Футбол | 03.08.2026, 07:17
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Футбол | 03.08.2026, 09:28
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Футбол | 03.08.2026, 09:59
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Новина про те що Лопатецька повернулася на корт здивувала мене більше!
Ответить
+2
Виглядає як знущання над своїм організмом.
Ответить
+2
Класика. Зараз всі просруть в першому колі і залишиться тільки Світоліна й Костюк, а то й одна Костюк. У нас крім двох тенісисток хоч хтось ще може результат показувати, чи інші тільки для масовки приїжджають?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Просто ляжки жмуть .
Ответить
-2
Популярные новости
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 84
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 5
Футбол
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
02.08.2026, 07:02
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54
Бокс
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
03.08.2026, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем