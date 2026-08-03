Калинина уступила 77-й ракетке в 1/64 финала большого турнира в Торонто
Ангелина в двух сетах проиграла Анне Бондар на старте соревнований WTA 1000 в Канаде
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла 77-й ракетке мира Анне Бондар (Венгрия) за 2 часа и 7 минут.
WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 4:6, 5:7
Это было пятое очное противостояние соперниц. Калинина потерпела второе поражение от Анны.
Ангелина в третий раз в карьере выступила на канадском тысячнике и пока что не одержала ни одной победы.
Следующим турниром Калининой будут соревнования WTA 1000 в Цинциннати, которые стартуют на следующей неделе.
Ангелина стала второй представительницей Украины, которая покинула Торонто. Ранее матч первого круга проиграла Александра Олейникова, уступив Каролине Плишковой.
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