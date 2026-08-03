Олейникова проиграла Плишковой на старте супертурнира WTA 1000 в Торонто
Александра не сумела справиться с бывшей первой ракеткой мира в матче 1/64 финала
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 44) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой (Чехия, WTA 63) за 1 час и 23 минуты.
WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала
Александра Олейникова (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц. Олейникова впервые в карьере сыграла на канадском тысячнике.
Во втором круге Торонто Плишкова поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.
На следующей неделе Олейникова выступит на соревнованиях WTA 1000 в Цинциннати.
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