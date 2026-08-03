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  4. Олейникова проиграла Плишковой на старте супертурнира WTA 1000 в Торонто
WTA
03 августа 2026, 19:33 |
938
4

Олейникова проиграла Плишковой на старте супертурнира WTA 1000 в Торонто

Александра не сумела справиться с бывшей первой ракеткой мира в матче 1/64 финала

03 августа 2026, 19:33 |
938
4 Comments
Олейникова проиграла Плишковой на старте супертурнира WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 44) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой (Чехия, WTA 63) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Олейникова впервые в карьере сыграла на канадском тысячнике.

Во втором круге Торонто Плишкова поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.

На следующей неделе Олейникова выступит на соревнованиях WTA 1000 в Цинциннати.

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Александра Олейникова Каролина Плишкова WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Без подачі ,та на харді,боролася ,але програла...Час для тренувань тепер є,головне знайти корт.
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+4
Уверен что она больше ни одного wta турнира не возьмет
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-3
Тренування вже не допоможе ,сія разрісовка в тенісі видала максимум і в наступному році очікується обвал в рейтингу 
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-4
нужно ещё партаков налепить. трансуха)
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-5
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