Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка еврокубков
3 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое проиграло в Q2 Лиги Европы и перешло в Q3 Лиги конференций.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чтобы попасть в 4-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Карабах из Азербайджана в Q3 Лиги конференций (6 и 13 августа). Победитель пары Динамо – ПАОК получил сеяный статус в Q4 Лиги конференций благодаря высокому рейтингу клуба из Азербайджана.
Соперником в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах стал:
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)
Киевская команда в Лиге Европы после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) потерпела два поражения от греческой команды ПАОК (2:3, 0:2).
Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
🏆 Лига конференций 2026/27
Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛК, 20 и 27 августа
🔹 Путь чемпионов
- Проигравший в паре Тун (Швейцария) / Викингур Рейкьявик (Исландия) – Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) / витебск (беларусь)
- Проигравший в паре Шемрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания) – Проигравший в паре КуПС (Финляндия) / Университатя Крайова (Румыния)
- Победитель пары Тре Фиори (Сан-Марино) / Дрита (Косово) – Победитель пары Интер Эскальдес (Андорра) / Флора (Эстония)
- Проигравший в паре Лех (Польша) / КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Победитель пары Рига (Латвия) / Дьер (Венгрия)
- Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Омония (Кипр) – Проигравший в паре Ларн (Северная Ирландия) / Иберия 1999 (Грузия)
🔹 Основной путь
- Победитель пары ХИК (Финляндия) / Мотеруэлл (Шотландия) – Фрайбург (Германия)
- Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша) – Монако (Франция)
- Победитель пары Интер Турку (Финляндия) / Вадуц (Лихтенштейн) – Победитель пары Дебрецен (Венгрия) / Копенгаген (Дания)
- Проигравший в паре Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия) – Победитель пары Пайде (Эстония) / Рапид Вена (Австрия)
- Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Тромсе (Норвегия) – Брайтон (Англия)
- Победитель пары Жальгирис (Литва) / Хайдук (Хорватия) – Победитель пары Ракув (Польша) / Хаммарбю (Швеция)
- Победитель пары Панатинаикос (Греция) / ЦСКА 1948 София (Болгария) – Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)
- Победитель пары Гетеборг (Швеция) / Гент (Бельгия) – Победитель пары Хиберниан (Шотландия) / Шкендия (Северная Македония)
- Проигравший в паре ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия) – Победитель пары Бранн (Норвегия) / Аполлон Лимасол (Кипр)
- Аталанта (Италия) – Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) / ГКС Катовице (Польша)
- Победитель пары Богемиан (Ирландия) / Мидтьюлланд (Дания) – Победитель пары Риека (Хорватия) / Ильвес (Финляндия)
- Проигравший в паре Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия) – Победитель пары Яблонец (Чехия) / РФШ Рига (Латвия)
- Победитель пары Валюр (Исландия) / Нордшелланд (Дания) – Победитель пары Шериф (Молдова) / Санкт-Галлен (Швейцария)
- Победитель пары Ауда (Латвия) / Динамо Тирана (Албания) – Проигравший в паре РБ Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)
- Победитель пары Ноа (Армения) / Сьон (Швейцария) – Победитель пары Аякс (Нидерланды) / Шелбурн (Ирландия)
- Победитель пары Брага (Португалия) / динамо минск (беларусь) – Победитель пары Бейтар (Израиль) / Аустрия Вена (Австрия)
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) / ДАК 1904 (Словакия) – Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Карабах (Азербайджан)
- Хетафе (Испания) – Победитель пары Партизан (Сербия) / Тобол (Казахстан)
- Победитель пары Лугано (Швейцария) / Рунавик (Фарерские острова) – Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор не перейдет в «Сельту»
Альфредо Педулла подтвердил интерес со стороны Ювентуса к Анатолию Трубину