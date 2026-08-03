Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций

3 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое проиграло в Q2 Лиги Европы и перешло в Q3 Лиги конференций.

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Чтобы попасть в 4-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Карабах из Азербайджана в Q3 Лиги конференций (6 и 13 августа). Победитель пары Динамо – ПАОК получил сеяный статус в Q4 Лиги конференций благодаря высокому рейтингу клуба из Азербайджана.

Соперником в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах стал:

Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)

Киевская команда в Лиге Европы после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) потерпела два поражения от греческой команды ПАОК (2:3, 0:2).

Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛК, 20 и 27 августа

🔹 Путь чемпионов

Проигравший в паре Тун (Швейцария) / Викингур Рейкьявик (Исландия) – Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) / витебск (беларусь)

Проигравший в паре Шемрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания) – Проигравший в паре КуПС (Финляндия) / Университатя Крайова (Румыния)

Победитель пары Тре Фиори (Сан-Марино) / Дрита (Косово) – Победитель пары Интер Эскальдес (Андорра) / Флора (Эстония)

Проигравший в паре Лех (Польша) / КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Победитель пары Рига (Латвия) / Дьер (Венгрия)

Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Омония (Кипр) – Проигравший в паре Ларн (Северная Ирландия) / Иберия 1999 (Грузия)

🔹 Основной путь

Победитель пары ХИК (Финляндия) / Мотеруэлл (Шотландия) – Фрайбург (Германия)

Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша) – Монако (Франция)

Победитель пары Интер Турку (Финляндия) / Вадуц (Лихтенштейн) – Победитель пары Дебрецен (Венгрия) / Копенгаген (Дания)

Проигравший в паре Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия) – Победитель пары Пайде (Эстония) / Рапид Вена (Австрия)

Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Тромсе (Норвегия) – Брайтон (Англия)

Победитель пары Жальгирис (Литва) / Хайдук (Хорватия) – Победитель пары Ракув (Польша) / Хаммарбю (Швеция)

Победитель пары Панатинаикос (Греция) / ЦСКА 1948 София (Болгария) – Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)

Победитель пары Гетеборг (Швеция) / Гент (Бельгия) – Победитель пары Хиберниан (Шотландия) / Шкендия (Северная Македония)

Проигравший в паре ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия) – Победитель пары Бранн (Норвегия) / Аполлон Лимасол (Кипр)

Аталанта (Италия) – Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) / ГКС Катовице (Польша)

Победитель пары Богемиан (Ирландия) / Мидтьюлланд (Дания) – Победитель пары Риека (Хорватия) / Ильвес (Финляндия)

Проигравший в паре Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия) – Победитель пары Яблонец (Чехия) / РФШ Рига (Латвия)

Победитель пары Валюр (Исландия) / Нордшелланд (Дания) – Победитель пары Шериф (Молдова) / Санкт-Галлен (Швейцария)

Победитель пары Ауда (Латвия) / Динамо Тирана (Албания) – Проигравший в паре РБ Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)

Победитель пары Ноа (Армения) / Сьон (Швейцария) – Победитель пары Аякс (Нидерланды) / Шелбурн (Ирландия)

Победитель пары Брага (Португалия) / динамо минск (беларусь) – Победитель пары Бейтар (Израиль) / Аустрия Вена (Австрия)

Победитель пары Твенте (Нидерланды) / ДАК 1904 (Словакия) – Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Карабах (Азербайджан)

(Украина) / Карабах (Азербайджан) Хетафе (Испания) – Победитель пары Партизан (Сербия) / Тобол (Казахстан)

Победитель пары Лугано (Швейцария) / Рунавик (Фарерские острова) – Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)

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