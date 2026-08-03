Лига конференций. Жеребьевка Q4 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
3 августа в 15:00 состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛК
3 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое проиграло в Q2 Лиги Европы и перешло в Q3 Лиги конференций.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чтобы попасть в 4-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Карабах из Азербайджана в Q3 Лиги конференций (6 и 13 августа).
Победитель пары Динамо – ПАОК имеет сеяный статус в Q4 Лиги конференций благодаря высокому рейтингу клуба из Азербайджана.
Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократится до 5 или 6.
Возможные соперники в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах:
- Хетафе (Испания)
- Победитель пары Риека (Хорватия) – Ильвес (Финляндия)
- Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) – Тромсе (Норвегия)
- Победитель пары ХИК (Финляндия) – Мотеруэлл (Шотландия)
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)
- Победитель пары Яблонец (Чехия) – РФШ Рига (Латвия)
- Победитель пары Бранн (Норвегия) – Аполлон Лимасол (Кипр)
- Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хайдук (Хорватия)
- Проигравший в паре Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)
- Победитель пары Хиберниан (Шотландия) – Шкендия (Северная Македония)
- Победитель пары Ноа (Армения) – Сьон (Швейцария)
- Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)
- Победитель пары Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)
- Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – ГКС Катовице (Польша)
- Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)
- Победитель пары Интер Турку (Финляндия) – Вадуц (Лихтенштейн)
- Победитель пары Валюр (Исландия) – Норшелланд (Дания)
- Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)
- Победитель пары Ауда (Латвия) – Динамо Тирана (Албания)
Киевская команда в Лиге Европы после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) потерпела два поражения от греческой команды ПАОК (2:3, 0:2).
Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
Лига конференций. Жеребьевка Q4 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 3 августа в 15:00
🏆 Лига конференций 2026/27
Пары квалификации Q3 ЛК, 6 и 13 августа
🔹 Путь чемпионов
- Тре Фиори (Сан-Марино) – Дрита (Косово)
- Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – витебск (беларусь)
- Флора (Эстония) – Интер Эскальдес (Андорра)
- Рига (Латвия) – Дьор (Венгрия)
🔹 Основной путь
- Интер Турку (Финляндия) – Вадуц (Лихтенштейн)
- Жальгирис (Литва) – Хайдук Сплит (Хорватия)
- Партизан (Сербия) – Тобол (Казахстан)
- Панатинаикос (Греция) – ЦСКА 1948 София (Болгария)
- Аякс (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия)
- Ауда (Латвия) – Динамо Тирана (Албания)
- Ноа (Армения) – Сьон (Швейцария)
- Брага (Португалия) – динамо минск (беларусь)
- Валюр (Исландия) – Норшелланд (Дания)
- Шериф (Молдова) – Санкт-Галлен (Швейцария)
- Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – ГКС Катовице (Польша)
- Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)
- ЧФР Клуж (Румыния) – Тромсе (Норвегия)
- Динамо Киев (Украина) – Карабах (Азербайджан)
- Бранн (Норвегия) – Аполлон Лимасол (Кипр)
- Лугано (Швейцария) – Рунавик (Фарерские острова)
- Ракув (Польша) – Хаммарбю (Швеция)
- ХИК (Финляндия) – Мотеруэлл (Шотландия)
- Хиберниан (Шотландия) – Шкендия (Северная Македония)
- Гетеборг (Швеция) – Гент (Бельгия)
- Пайде (Эстония) – Рапид Вена (Австрия)
- Богемиан (Ирландия) – Мидтьюлланд (Дания)
- Дебрецен (Венгрия) – Копенгаген (Дания)
- Яблонец (Чехия) – РФШ (Латвия)
- Риека (Хорватия) – Ильвес (Финляндия)
- Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)
Пары Q3 Лиги конференций
Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций, 20 и 27 августа
🔹 Основной путь
Сеяные
- Аталанта (Италия)
- Победитель пары Брага (Португалия) / динамо минск (беларусь)
- Победитель пары Аякс (Нидерланды) / Шелбурн (Ирландия)
- Фрайбург (Германия)
- Монако (Франция)
- Победитель пары Дебрецен (Венгрия) / Копенгаген (Дания)
- Победитель пары Богемиан (Ирландия) / Мидтьюлланд (Дания)
- Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Карабах (Азербайджан)
- Победитель пары Гетеборг (Швеция) / Гент (Бельгия)
- Проигравший в паре ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Пайде (Эстония) / Рапид Вена (Австрия)
- Победитель пары Панатинаикос (Греция) / ЦСКА 1948 София (Болгария)
- Проигравший в паре Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)
- Брайтон (Англия)
- Победитель пары Ракув (Польша) / Хаммарбю (Швеция)
- Проигравший в паре Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия)
- Победитель пары Партизан (Сербия) / Тобол (Казахстан)
- Победитель пары Лугано (Швейцария) / Рунавик (Фарерские острова)
- Победитель пары Шериф (Молдова) / Санкт-Галлен (Швейцария)
Несеяные
- Хетафе (Испания)
- Победитель пары Риека (Хорватия) / Ильвес (Финляндия)
- Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Тромсе (Норвегия)
- Победитель пары ХИК (Финляндия) / Мотеруэлл (Шотландия)
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) / ДАК 1904 (Словакия)
- Победитель пары Яблонец (Чехия) / РФШ Рига (Латвия)
- Победитель пары Бранн (Норвегия) / Аполлон Лимасол (Кипр)
- Победитель пары Жальгирис (Литва) / Хайдук (Хорватия)
- Проигравший в паре Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия)
- Победитель пары Хиберниан (Шотландия) / Шкендия (Северная Македония)
- Победитель пары Ноа (Армения) / Сьон (Швейцария)
- Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)
- Победитель пары Бейтар (Израиль) / Аустрия Вена (Австрия)
- Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) / ГКС Катовице (Польша)
- Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)
- Победитель пары Интер Турку (Финляндия) / Вадуц (Лихтенштейн)
- Победитель пары Валюр (Исландия) / Норшелланд (Дания)
- Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)
- Победитель пары Ауда (Латвия) / Динамо Тирана (Албания)
Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций
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