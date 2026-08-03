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Лига конференций
03 августа 2026, 00:54 | Обновлено 03 августа 2026, 01:46
674
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Лига конференций. Жеребьевка Q4 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

3 августа в 15:00 состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛК

03 августа 2026, 00:54 | Обновлено 03 августа 2026, 01:46
674
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Лига конференций. Жеребьевка Q4 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Sport.ua
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3 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое проиграло в Q2 Лиги Европы и перешло в Q3 Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы попасть в 4-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Карабах из Азербайджана в Q3 Лиги конференций (6 и 13 августа).

Победитель пары Динамо – ПАОК имеет сеяный статус в Q4 Лиги конференций благодаря высокому рейтингу клуба из Азербайджана.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократится до 5 или 6.

Возможные соперники в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах:

  • Хетафе (Испания)
  • Победитель пары Риека (Хорватия) – Ильвес (Финляндия)
  • Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) – Тромсе (Норвегия)
  • Победитель пары ХИК (Финляндия) – Мотеруэлл (Шотландия)
  • Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)
  • Победитель пары Яблонец (Чехия) – РФШ Рига (Латвия)
  • Победитель пары Бранн (Норвегия) – Аполлон Лимасол (Кипр)
  • Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хайдук (Хорватия)
  • Проигравший в паре Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)
  • Победитель пары Хиберниан (Шотландия) – Шкендия (Северная Македония)
  • Победитель пары Ноа (Армения) – Сьон (Швейцария)
  • Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)
  • Победитель пары Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)
  • Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – ГКС Катовице (Польша)
  • Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)
  • Победитель пары Интер Турку (Финляндия) – Вадуц (Лихтенштейн)
  • Победитель пары Валюр (Исландия) – Норшелланд (Дания)
  • Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)
  • Победитель пары Ауда (Латвия) – Динамо Тирана (Албания)

Киевская команда в Лиге Европы после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) потерпела два поражения от греческой команды ПАОК (2:3, 0:2).

Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

Лига конференций. Жеребьевка Q4 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 3 августа в 15:00

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига конференций 2026/27

Пары квалификации Q3 ЛК, 6 и 13 августа

🔹 Путь чемпионов

  • Тре Фиори (Сан-Марино) – Дрита (Косово)
  • Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – витебск (беларусь)
  • Флора (Эстония) – Интер Эскальдес (Андорра)
  • Рига (Латвия) – Дьор (Венгрия)

🔹 Основной путь

  • Интер Турку (Финляндия) – Вадуц (Лихтенштейн)
  • Жальгирис (Литва) – Хайдук Сплит (Хорватия)
  • Партизан (Сербия) – Тобол (Казахстан)
  • Панатинаикос (Греция) – ЦСКА 1948 София (Болгария)
  • Аякс (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия)
  • Ауда (Латвия) – Динамо Тирана (Албания)
  • Ноа (Армения) – Сьон (Швейцария)
  • Брага (Португалия) – динамо минск (беларусь)
  • Валюр (Исландия) – Норшелланд (Дания)
  • Шериф (Молдова) – Санкт-Галлен (Швейцария)
  • Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – ГКС Катовице (Польша)
  • Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)
  • ЧФР Клуж (Румыния) – Тромсе (Норвегия)
  • Динамо Киев (Украина) – Карабах (Азербайджан)
  • Бранн (Норвегия) – Аполлон Лимасол (Кипр)
  • Лугано (Швейцария) – Рунавик (Фарерские острова)
  • Ракув (Польша) – Хаммарбю (Швеция)
  • ХИК (Финляндия) – Мотеруэлл (Шотландия)
  • Хиберниан (Шотландия) – Шкендия (Северная Македония)
  • Гетеборг (Швеция) – Гент (Бельгия)
  • Пайде (Эстония) – Рапид Вена (Австрия)
  • Богемиан (Ирландия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Дебрецен (Венгрия) – Копенгаген (Дания)
  • Яблонец (Чехия) – РФШ (Латвия)
  • Риека (Хорватия) – Ильвес (Финляндия)
  • Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)

Пары Q3 Лиги конференций

Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций, 20 и 27 августа

🔹 Основной путь

Сеяные

  • Аталанта (Италия)
  • Победитель пары Брага (Португалия) / динамо минск (беларусь)
  • Победитель пары Аякс (Нидерланды) / Шелбурн (Ирландия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Монако (Франция)
  • Победитель пары Дебрецен (Венгрия) / Копенгаген (Дания)
  • Победитель пары Богемиан (Ирландия) / Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Карабах (Азербайджан)
  • Победитель пары Гетеборг (Швеция) / Гент (Бельгия)
  • Проигравший в паре ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары Пайде (Эстония) / Рапид Вена (Австрия)
  • Победитель пары Панатинаикос (Греция) / ЦСКА 1948 София (Болгария)
  • Проигравший в паре Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)
  • Брайтон (Англия)
  • Победитель пары Ракув (Польша) / Хаммарбю (Швеция)
  • Проигравший в паре Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия)
  • Победитель пары Партизан (Сербия) / Тобол (Казахстан)
  • Победитель пары Лугано (Швейцария) / Рунавик (Фарерские острова)
  • Победитель пары Шериф (Молдова) / Санкт-Галлен (Швейцария)

Несеяные

  • Хетафе (Испания)
  • Победитель пары Риека (Хорватия) / Ильвес (Финляндия)
  • Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Тромсе (Норвегия)
  • Победитель пары ХИК (Финляндия) / Мотеруэлл (Шотландия)
  • Победитель пары Твенте (Нидерланды) / ДАК 1904 (Словакия)
  • Победитель пары Яблонец (Чехия) / РФШ Рига (Латвия)
  • Победитель пары Бранн (Норвегия) / Аполлон Лимасол (Кипр)
  • Победитель пары Жальгирис (Литва) / Хайдук (Хорватия)
  • Проигравший в паре Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия)
  • Победитель пары Хиберниан (Шотландия) / Шкендия (Северная Македония)
  • Победитель пары Ноа (Армения) / Сьон (Швейцария)
  • Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)
  • Победитель пары Бейтар (Израиль) / Аустрия Вена (Австрия)
  • Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) / ГКС Катовице (Польша)
  • Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)
  • Победитель пары Интер Турку (Финляндия) / Вадуц (Лихтенштейн)
  • Победитель пары Валюр (Исландия) / Норшелланд (Дания)
  • Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)
  • Победитель пары Ауда (Латвия) / Динамо Тирана (Албания)

Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций

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Динамо Киев жеребьевка Карабах Лига конференций жеребьевка Лиги конференций Динамо - Карабах Карабах - Динамо смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Как всегда упростят разделив на подгруппы из шести команд примерно
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