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Лига конференций
03 августа 2026, 09:35 | Обновлено 03 августа 2026, 10:48
3902
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В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций

Для жеребьевки 4-го раунда ЛК команды условно поделены на группы

03 августа 2026, 09:35 | Обновлено 03 августа 2026, 10:48
3902
30 Comments
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
УЕФА
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3 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое проиграло в Q2 Лиги Европы и перешло в Q3 Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы попасть в 4-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Карабах из Азербайджана в Q3 Лиги конференций (6 и 13 августа).

Победитель пары Динамо – ПАОК имеет сеяный статус в Q4 Лиги конференций благодаря высокому рейтингу клуба из Азербайджана.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократилось до 4.

Возможные соперники в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах:

  • Хетафе (Испания)
  • Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)
  • Победитель пары Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)
  • Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)

Киевская команда в Лиге Европы после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) потерпела два поражения от греческой команды ПАОК (2:3, 0:2).

Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций, 20 и 27 августа

🔹 Путь чемпионов

Группа 1

🔻 Сеяные команды

  • Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – витебск (беларусь)
  • Проигравший в паре КуПС (Финляндия) – Университатя Крайова (Румыния)

🔻 Несеяные команды

  • Проигравший в паре Тун (Швейцария) – Викингур Рейкьявик (Исландия)
  • Проигравший в паре Шемрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания)

Группа 2

🔻 Сеяные команды

  • Победитель пары Тре Фиори (Сан-Марино) – Дрита (Косово)
  • Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Омония (Кипр)
  • Победитель пары Рига (Латвия) – Дьер (Венгрия)

🔻 Несеяные команды

  • Проигравший в паре Лех (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)
  • Победитель пары Интер Эскальдес (Андорра) – Флора (Эстония)
  • Проигравший в паре Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия)

🔹 Основной путь

Группа 1

🔻 Сеяные команды

  • Аталанта (Италия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Победитель пары Панатинаикос (Греция) / ЦСКА 1948 София (Болгария)
  • Победитель пары Пайде (Эстония) / Рапид Вена (Австрия)
  • Победитель пары Шериф (Молдова) / Санкт-Галлен (Швейцария)

🔻 Несеяные команды

  • Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) / ГКС Катовице (Польша)
  • Проигравший в паре Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия)
  • Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)
  • Победитель пары ХИК (Финляндия) / Мотеруэлл (Шотландия)
  • Победитель пары Валюр (Исландия) / Нордшелланд (Дания)

Группа 2

🔻 Сеяные команды

  • Победитель пары Богемиан (Ирландия) / Мидтьюлланд (Дания)
  • Монако (Франция)
  • Победитель пары Гетеборг (Швеция) / Гент (Бельгия)
  • Брайтон (Англия)
  • Проигравший в паре РБ Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)

🔻 Несеяные команды

  • Победитель пары Риека (Хорватия) / Ильвес (Финляндия)
  • Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Тромсе (Норвегия)
  • Победитель пары Хиберниан (Шотландия) / Шкендия (Северная Македония)
  • Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)
  • Победитель пары Ауда (Латвия) / Динамо Тирана (Албания)

Группа 3

🔻 Сеяные команды

  • Проигравший в паре Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия)
  • Победитель пары Дебрецен (Венгрия) / Копенгаген (Дания)
  • Проигравший в паре ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары Ракув (Польша) / Хаммарбю (Швеция)
  • Победитель пары Аякс (Нидерланды) / Шелбурн (Ирландия)

🔻 Несеяные команды

  • Победитель пары Яблонец (Чехия) / РФШ Рига (Латвия)
  • Победитель пары Жальгирис (Литва) / Хайдук (Хорватия)
  • Победитель пары Бранн (Норвегия) / Аполлон Лимасол (Кипр)
  • Победитель пары Интер Турку (Финляндия) / Вадуц (Лихтенштейн)
  • Победитель пары Ноа (Армения) / Сьон (Швейцария)

Группа 4

🔻 Сеяные команды

  • Победитель пары Брага (Португалия) / динамо минск (беларусь)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Карабах (Азербайджан)
  • Победитель пары Партизан (Сербия) / Тобол (Казахстан)
  • Победитель пары Лугано (Швейцария) / Рунавик (Фарерские острова)

🔻 Несеяные команды

  • Хетафе (Испания)
  • Победитель пары Твенте (Нидерланды) / ДАК 1904 (Словакия)
  • Победитель пары Бейтар (Израиль) / Аустрия Вена (Австрия)
  • Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)

Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций (деление на группы)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 31
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там хіба четверта пара ще може бути. Але для початку треба пройти Карабах, а це для теперішнього Динамо дуже складне завдання
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+6
Чи знає хтось окрім УЄФА принцип цих поділів?
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Тобто суперники Паок Карабах і може бути Хетафе, це точно ліга конференції))))???
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Заголовок статті неправильний. Правильний має звучати так: "В УЄФА скоротили кількість можливих суперників Карабаху у Q4 Ліги конференцій"
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+3
Я думаю сократят Динамо 
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+1
Який наступний суперник?? Карабах винесе оце непорозуміння з колись грізною назвою Динамо Київ в одну хвіртку! Гляньте на рейтинг клубів, досить показово, що в Динамо він у три разу менший! 
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Приїхали, коротше )))
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+1
Ну це попа....Якщо не встигнуть зробити 9 трансферів
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Короч, осталось 2 игры позора, и могут смело отдавать все силы на кубок Украины, так как в чемпионате этим доходягам ничего не светит)
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0
ДНОНАМО зараз навіть в УПЛ це просто міцний середнячок і небільше і цього сезону не факт ,що вони 4-е місце займуть ,там зараз багато команд ,які будуть розривати це футбольне непорозуміння під назвою ДНОНАМО 
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0
Наступними суперниками Днонамо після Карабах будуть тільки клуби з УПЛ .
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0
В опитування треба додати пункт, що наступний матч ДК буде у чемпіонаті 
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0
Щоб пробитись ДК в найшижчу євролігу ЛК - це стає занадто складним завданням. 
Про Лігу Чемпіонів можна забути на десятки років.
Єдина надія на ЧУ, виживати в премєр лізі, або боротись в першій лізі, або феєрити в другій лізі.
факт 
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0
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Кабарах скоротить кількість можливих суперників Динамо до 0.
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0
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Як вони ці поділи роблять, що у наших клубів постійно кращі команди з верхньої частини рейтингу зʼявляються. 
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0
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Ну що це за заголовки, можливі суперники ДНОНАМО? Можливі суперники Карабах ,бо футболісти з Карабах розірвуть і навіть не помітять цих спортсменів з ДНОНАМО !  
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-1
Безнадьога
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-2
Всю ветку заплевали ржавой блевотиной. Ахметкины инфузории никак не учитывают или не хотят учитывать, что нынешний Карабах полностью обескровлен, ушли лучшие игроки - и он на соплях отмучился с софийским ЦСКА. И почему же эта бледная тень прошлогодней команды обязана выигрывать у Динамо?!. Потому, что донецким так сильно хочется?! Тьфу на вас...
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-6
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