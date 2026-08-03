В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
Для жеребьевки 4-го раунда ЛК команды условно поделены на группы
3 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое проиграло в Q2 Лиги Европы и перешло в Q3 Лиги конференций.
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Чтобы попасть в 4-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Карабах из Азербайджана в Q3 Лиги конференций (6 и 13 августа).
Победитель пары Динамо – ПАОК имеет сеяный статус в Q4 Лиги конференций благодаря высокому рейтингу клуба из Азербайджана.
Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократилось до 4.
Возможные соперники в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах:
- Хетафе (Испания)
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)
- Победитель пары Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)
- Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)
Киевская команда в Лиге Европы после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) потерпела два поражения от греческой команды ПАОК (2:3, 0:2).
Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
🏆 Лига конференций 2026/27
Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций, 20 и 27 августа
🔹 Путь чемпионов
Группа 1
🔻 Сеяные команды
- Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – витебск (беларусь)
- Проигравший в паре КуПС (Финляндия) – Университатя Крайова (Румыния)
🔻 Несеяные команды
- Проигравший в паре Тун (Швейцария) – Викингур Рейкьявик (Исландия)
- Проигравший в паре Шемрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания)
Группа 2
🔻 Сеяные команды
- Победитель пары Тре Фиори (Сан-Марино) – Дрита (Косово)
- Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Омония (Кипр)
- Победитель пары Рига (Латвия) – Дьер (Венгрия)
🔻 Несеяные команды
- Проигравший в паре Лех (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)
- Победитель пары Интер Эскальдес (Андорра) – Флора (Эстония)
- Проигравший в паре Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия)
🔹 Основной путь
Группа 1
🔻 Сеяные команды
- Аталанта (Италия)
- Фрайбург (Германия)
- Победитель пары Панатинаикос (Греция) / ЦСКА 1948 София (Болгария)
- Победитель пары Пайде (Эстония) / Рапид Вена (Австрия)
- Победитель пары Шериф (Молдова) / Санкт-Галлен (Швейцария)
🔻 Несеяные команды
- Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) / ГКС Катовице (Польша)
- Проигравший в паре Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия)
- Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)
- Победитель пары ХИК (Финляндия) / Мотеруэлл (Шотландия)
- Победитель пары Валюр (Исландия) / Нордшелланд (Дания)
Группа 2
🔻 Сеяные команды
- Победитель пары Богемиан (Ирландия) / Мидтьюлланд (Дания)
- Монако (Франция)
- Победитель пары Гетеборг (Швеция) / Гент (Бельгия)
- Брайтон (Англия)
- Проигравший в паре РБ Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)
🔻 Несеяные команды
- Победитель пары Риека (Хорватия) / Ильвес (Финляндия)
- Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Тромсе (Норвегия)
- Победитель пары Хиберниан (Шотландия) / Шкендия (Северная Македония)
- Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)
- Победитель пары Ауда (Латвия) / Динамо Тирана (Албания)
Группа 3
🔻 Сеяные команды
- Проигравший в паре Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия)
- Победитель пары Дебрецен (Венгрия) / Копенгаген (Дания)
- Проигравший в паре ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Ракув (Польша) / Хаммарбю (Швеция)
- Победитель пары Аякс (Нидерланды) / Шелбурн (Ирландия)
🔻 Несеяные команды
- Победитель пары Яблонец (Чехия) / РФШ Рига (Латвия)
- Победитель пары Жальгирис (Литва) / Хайдук (Хорватия)
- Победитель пары Бранн (Норвегия) / Аполлон Лимасол (Кипр)
- Победитель пары Интер Турку (Финляндия) / Вадуц (Лихтенштейн)
- Победитель пары Ноа (Армения) / Сьон (Швейцария)
Группа 4
🔻 Сеяные команды
- Победитель пары Брага (Португалия) / динамо минск (беларусь)
- Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Карабах (Азербайджан)
- Победитель пары Партизан (Сербия) / Тобол (Казахстан)
- Победитель пары Лугано (Швейцария) / Рунавик (Фарерские острова)
🔻 Несеяные команды
- Хетафе (Испания)
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) / ДАК 1904 (Словакия)
- Победитель пары Бейтар (Израиль) / Аустрия Вена (Австрия)
- Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)
Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций (деление на группы)
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