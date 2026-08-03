В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций

3 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое проиграло в Q2 Лиги Европы и перешло в Q3 Лиги конференций.

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Чтобы попасть в 4-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Карабах из Азербайджана в Q3 Лиги конференций (6 и 13 августа).

Победитель пары Динамо – ПАОК имеет сеяный статус в Q4 Лиги конференций благодаря высокому рейтингу клуба из Азербайджана.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократилось до 4.

Возможные соперники в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах:

Хетафе (Испания)

Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)

Победитель пары Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)

Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)

Киевская команда в Лиге Европы после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) потерпела два поражения от греческой команды ПАОК (2:3, 0:2).

Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций, 20 и 27 августа

🔹 Путь чемпионов

Группа 1

🔻 Сеяные команды

Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – витебск (беларусь)

Проигравший в паре КуПС (Финляндия) – Университатя Крайова (Румыния)

🔻 Несеяные команды

Проигравший в паре Тун (Швейцария) – Викингур Рейкьявик (Исландия)

Проигравший в паре Шемрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания)

Группа 2

🔻 Сеяные команды

Победитель пары Тре Фиори (Сан-Марино) – Дрита (Косово)

Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Омония (Кипр)

Победитель пары Рига (Латвия) – Дьер (Венгрия)

🔻 Несеяные команды

Проигравший в паре Лех (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)

Победитель пары Интер Эскальдес (Андорра) – Флора (Эстония)

Проигравший в паре Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия)

🔹 Основной путь

Группа 1

🔻 Сеяные команды

Аталанта (Италия)

Фрайбург (Германия)

Победитель пары Панатинаикос (Греция) / ЦСКА 1948 София (Болгария)

Победитель пары Пайде (Эстония) / Рапид Вена (Австрия)

Победитель пары Шериф (Молдова) / Санкт-Галлен (Швейцария)

🔻 Несеяные команды

Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) / ГКС Катовице (Польша)

Проигравший в паре Бенфика (Португалия) / Хартс (Шотландия)

Проигравший в паре Градец-Кралове (Чехия) / Бешикташ (Турция)

Победитель пары ХИК (Финляндия) / Мотеруэлл (Шотландия)

Победитель пары Валюр (Исландия) / Нордшелланд (Дания)

Группа 2

🔻 Сеяные команды

Победитель пары Богемиан (Ирландия) / Мидтьюлланд (Дания)

Монако (Франция)

Победитель пары Гетеборг (Швеция) / Гент (Бельгия)

Брайтон (Англия)

Проигравший в паре РБ Зальцбург (Австрия) / Пафос (Кипр)

🔻 Несеяные команды

Победитель пары Риека (Хорватия) / Ильвес (Финляндия)

Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Тромсе (Норвегия)

Победитель пары Хиберниан (Шотландия) / Шкендия (Северная Македония)

Проигравший в паре Ференцварош (Венгрия) / Гурник Забже (Польша)

Победитель пары Ауда (Латвия) / Динамо Тирана (Албания)

Группа 3

🔻 Сеяные команды

Проигравший в паре Ягеллония (Польша) / Рейнджерс (Шотландия)

Победитель пары Дебрецен (Венгрия) / Копенгаген (Дания)

Проигравший в паре ПАОК (Греция) / Андерлехт (Бельгия)

Победитель пары Ракув (Польша) / Хаммарбю (Швеция)

Победитель пары Аякс (Нидерланды) / Шелбурн (Ирландия)

🔻 Несеяные команды

Победитель пары Яблонец (Чехия) / РФШ Рига (Латвия)

Победитель пары Жальгирис (Литва) / Хайдук (Хорватия)

Победитель пары Бранн (Норвегия) / Аполлон Лимасол (Кипр)

Победитель пары Интер Турку (Финляндия) / Вадуц (Лихтенштейн)

Победитель пары Ноа (Армения) / Сьон (Швейцария)

Группа 4

🔻 Сеяные команды

Победитель пары Брага (Португалия) / динамо минск (беларусь)

Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Карабах (Азербайджан)

(Украина) / Карабах (Азербайджан) Победитель пары Партизан (Сербия) / Тобол (Казахстан)

Победитель пары Лугано (Швейцария) / Рунавик (Фарерские острова)

🔻 Несеяные команды

Хетафе (Испания)

Победитель пары Твенте (Нидерланды) / ДАК 1904 (Словакия)

Победитель пары Бейтар (Израиль) / Аустрия Вена (Австрия)

Проигравший в паре Маккаби Тель-Авив (Израиль) / ЦСКА София (Болгария)

Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций (деление на группы)