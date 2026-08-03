Испания начинает новую битву за чемпионат мира. Соперник № 1 – Марокко

Прошло совсем немного времени с того момента, как сборная Испании выиграла свой второй в истории чемпионат мира. На мундиале-2026 «Красная фурия» действительно выглядела сильнее своих соперников, а в финале расправилась с действующими на тот момент чемпионами мира аргентинцами со счетом 1:0. Этот триумф позволит испанцам стать первой в истории страной-победительницей чемпионата мира, которая станет хозяйкой следующего мирового первенства. В 2030-м, напомним, состоится 24-й розыгрыш чемпионата мира и это будет особенный турнир, так как он пройдет в годовщину столетия со дня проведения первого в истории мундиаля.

ЧМ-2030 решением ФИФА будет проведен на полях трех стран – Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу открытия на своих газонах примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Однако главная интрига в организационных вопросах предстоящего чемпионата мира пока все еще не разрешена. Международная федерация футбола пока так и не постановила, где состоится финал ЧМ-2030, битва за право проведения которого сейчас в основном происходит между двумя аренами – мадридским «Бернабеу», где недавно была завершена масштабная и впечатляющая реконструкция, а также марокканским стадионом имени Хассана II, который только возводится в районе Касабланки и уже позиционируется как крупнейшая арена в мировом футболе.

В настоящий момент, по данным компетентных источников, приближенных к организаторам, многие детали проведения ЧМ-2030 по футболу еще остаются недоработанными. И выбор места проведения финала является одним из сложнейших вопросов, так как за это право борются два титана. Мадридский «Бернабеу», в реконструкцию которого «Реал» инвестировал порядка 1,5 миллиардов евро, является абсолютно самодостаточным объектом индустрии, который уже сейчас приносит многомиллионную прибыль. Но марокканский гигант, архитектура которого воодушевлена местным колоритом, обладает значительным потенциалом, чтобы оставить испанцев без финала, хотя после того, как хозяева ЧМ-2030 официально были названы почти ни у кого не возникало сомнений, что решающий матч пройдет не в Лиссабоне или Барселоне, не говоря уже про стадионы Марокко, а именно на «Бернабеу».

По имеющейся информации, партнеры ФИФА по спонсорству горячо поддерживают идею проведения финала ЧМ-2030 именно в Мадриде на «Бернабеу». Однако последние многомиллионные инвестиции властей Марокко в возведение стадиона имени Хассана II произвели впечатление на топ-руководителей ФИФА и, как отмечают западные издания, поставили под сомнение целесообразность проведения финала на «Бернабеу».

Getty Images/Global Images Ukraine. Цифровая визуализация стадиона имени Хассана II

О чем конкретно идет речь, или что такого делает Марокко, чтобы столь кардинально менять впечатление о себе в мировом футболе? Ответ прост – колоссальные инвестиции не только в возведение, как заявляется, самого большого стадиона на планете, но и выстраивание вокруг него абсолютно новой инфраструктуры, которая во всех мелочах отвечает всем современным требованиям ФИФА, включая новые автомобильные и железнодорожные магистрали, соединяющие стадион с центром Касабланки и столицей страны Рабатом.

Очевидно, что в этом вопросе не обходится и без личностного лобби. Нынешний президент Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лекжаа, который пребывает на посту с 2014 года, а также совмещает ее с государственной должностью министра-делегата по делам бюджета в Министерстве экономики и финансов Марокко, считается одним из ближайших доверенных лиц и ключевых союзников нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино. Именно Лекжаа официально возглавляет комитет по подготовке к проведению ЧМ-2030, а также его нередко называют потенциально будущим премьер-министром страны.

В публичной плоскости Лекжаа всегда лестно высказывается о работе Инфантино в должности президента ФИФА. Марокканский чиновник называет реформы, проведенные при нынешнем главе мирового футбола, «тихой революцией», нахваливая их и защищая от критики со стороны ряда консервативно настроенных европейских ассоциаций. В частности, когда Инфантино заявлял о возможности проведения чемпионатов мира каждые два года, Лекжаа горячо поддержал эту идею, в то время как в УЕФА она одобрения категорически не нашла.

По приглашению Лекжаа Инфантино часто посещает Марокко. В этой стране президент ФИФА бывает, как правило, по несколько раз в году, называя визиты как официальными, так и дружескими. Самого руководителя Королевской марокканской футбольной федерации босс ФИФА называл «своим братом», а потому совсем неудивительно, что официальный офис Международной федерации футбола по делам Африки был открыт именно в столице Марокко.

В то же время с руководством Королевской испанской футбольной федерации у Джанни Инфантино сложились весьма прагматичные деловые, если не сказать натянутые, отношения. Босс испанского футбола Рафаэль Лусан полностью соблюдает субординацию и публично поддерживает Инфантино, но в кулуарах поговаривают, что европейский чиновник жестко настаивает – мол, финал ЧМ-2030 должен состояться только в Испании, и никакая другая опция в этом отношении не может даже рассматриваться. Кроме того, Лусан открыто заявлял о «неких силах в Марокко», которые стараются сделать все возможное, чтобы «украсть финал ЧМ-2030» у Испании. До прямых обвинений дело пока не доходило, однако между строк уже откровенно читается связь и отношения, установившиеся между Инфантино и Лекжаа.

moroccoworldnews.com. Фаузи Лекжаа (слева) и Джанни Инфантино

Ситуацию для Испании и Рафаэля Лусана осложняет еще и фактор открытой войны между руководством Ла Лиги в лице Хавьера Тебаса и ФИФА в лице Джанни Инфантино. Первый неоднократно требовал отставки второго, обвиняя того в демонтаже существующей футбольной индустрии. В итоге Лусану приходится постоянно лавировать между давлением, которое он испытывает внутри своей страны, и необходимостью сохранять адекватные деловые отношения с ФИФА.

Как бы там ни было, а именно ФИФА будет принимать окончательное решение в вопросе стадиона, на котором состоится финал ЧМ-2030. Если стран-хозяек ЧМ-2026 организация объявила летом 2018-го, то с городом и ареной, где состоится финал соревнования, определилась только в феврале 2024-го, за два года и пять месяцев до самого матча. По слухам, именно личные предпочтения Инфантино в отношении «Метлайф-стэдиум» и стали решающими в этом вопросе. Поэтому тот факт, что «Бернабеу» находится в частной собственности, в то время как владельцем строящегося стадиона имени Хассана II будет являться государство в лице королевской семьи, может склонить чашу весов именно в пользу второго варианта. Африканцам просто будет проще убедить чиновников ФИФА в том, что их козыри круче тех, которыми может похвалиться «Бернабеу».

Но как все будет на самом деле – пока неизвестно. Сейчас лишь ясно одно – до следующего Конгресса ФИФА никаких официальных объявлений по поводу стадиона, на котором пройдет финал ЧМ-2030 ждать точно не приходится. В марте 2027 года состоится указанное мероприятие, где, возможно, вопрос и будет сдвинут с «мертвой точки» (важно также понимать, что на этом Конгрессе пройдут также очередные выборы президента ФИФА – чрезвычайно важные для Инфантино). Вы спросите где состоится этот Конгресс? В столице Марокко Рабате. Как полагаете, это лишь случайное совпадение?..