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Чемпионат мира
18 июля 2026, 20:59 |
537
0

Марокко хочет провести финал ЧМ-2030 на самом большом стадионе в мире

Стадион имени Хассана II должны достроить до конца следующего года

18 июля 2026, 20:59 |
537
0
Марокко хочет провести финал ЧМ-2030 на самом большом стадионе в мире
Getty Images/Global Images Ukraine
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Американский Нью-Йорк в воскресенье будет в центре внимания всего мира, когда на стадионе «МетЛайф» состоится финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

В то же время сообщается, что место проведения решающего матча на ЧМ-2030 может стать предметом серьезной дипломатической и политической борьбы.

Турнир примут Марокко, Португалия и Испания, однако ФИФА до сих пор не объявила, где именно состоится финал.

Испания настаивает, что именно она должна принять главный матч чемпионата, однако Марокко строит новый стадион стоимостью 12 миллиардов долларов на 115 тысяч зрителей неподалеку от Касабланки и надеется, что именно там определится чемпион мира-2030. В кулуарах футбольной власти уже началась борьба за право провести финал.

Стадион имени Хассана II должен стать крупнейшей ареной в мировом футболе. Завершить строительство планируют до конца следующего года. Он будет конкурировать с двумя возможными вариантами в Испании.

Первый – мадридский «Сантьяго Бернабеу», который после масштабной реконструкции, завершенной в конце 2024 года, может принять около 83 тысяч зрителей. Второй – «Камп Ноу» в Барселоне, который частично открылся после реконструкции. После завершения работ вместимость стадиона должна вырасти до 105 тысяч мест, однако сейчас проект существенно отстает от графика.

Первые шаги в борьбе, которая, как ожидается, будет сопровождаться активным лоббированием, сделал в январе президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан. Он заявил, что именно Испания должна принять финал, а также использовал проблемы во время финального матча Кубка африканских наций в Марокко, чтобы усилить свою позицию.

«Испания на протяжении многих лет доказывала свою организационную способность, поэтому именно Испания возглавит проведение чемпионата мира-2030, и именно там состоится финал турнира.

Марокко действительно находится в процессе трансформации, это правда, но некоторые сцены на отдельных матчах Кубка африканских наций не только вредят самому турниру, но и имиджу мирового футбола», – сказал он.

Президент футбольной федерации Марокко Фузи Лекжаа не отреагировал на эти заявления, а недавно сказал в эфире государственного телевидения:

«На сегодняшний день ни одного решения относительно распределения матчей не принято. Эти решения принимаются исключительно путем консультаций между тремя странами-хозяйками и ФИФА».

В то же время источники в руководстве африканского футбола подтверждают, что Марокко активно работает за кулисами, чтобы финал состоялся именно в Касабланке, и ожидает обострения борьбы между претендентами.

Если Касабланка получит право провести финал, это станет лишь вторым случаем в истории, когда африканский город примет решающий матч чемпионата мира. Первым был Йоханнесбург в 2010 году, где Испания завоевала свой единственный титул чемпиона мира.

Когда Испания принимала чемпионат мира в 1982 году, финал состоялся на «Сантьяго Бернабеу», где Италия победила Западную Германию со счетом 3:1.

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ЧМ-2030 по футболу стадион Марокко Испания ФИФА
Иван Чирко Источник: Reuters
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