Трансферы Андерсона и Роджерса – тотальное безумство. Но таковы реалии АПЛ

Этим летом английская Премьер-лига продолжает шокировать футбольных болельщиков совершенно безумными тратами на рынке. Два наиболее резонансных к настоящему моменту кейса были официально объявлены совсем недавно – «Манчестер Сити» подписал хавбека «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, а «Челси» оформил переход хавбека «Астон Виллы» Моргана Роджерса.

За Андерсона «горожане» заплатили 135 миллионов евро, установив рекорд стоимости за британского футболиста, а также свой личный клубный рекорд по входящему трансферу. Однако спустя три недели новый ориентир был побит, когда «Челси» потратил 138 миллионов евро на покупку Роджерса. Причем последний стал пятый самым дорогим футболистом в истории футбола по состоянию на сейчас, уступая лишь трансферным сделкам по Исаку (145 млн евро), Дембеле (148 млн евро), Мбаппе (180 млн евро) и Неймару (222 млн евро).

Но что удивило больше всего – ни Андерсона, ни уж тем более Роджерса нельзя было называть ключевыми фигурами в составе сборной Англии на недавно завершившемся на полях США, Мексики и Канады чемпионате мира-2026. Эти игроки, несмотря на невероятную дороговизну их трансферных сделок, явно не выглядят такими, которые способны стать примерами для подражания для целых поколений, хотя и являются очень качественными исполнителями по меркам одной из сильнейших клубных лиг мирового футбола – английской Премьер-лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс

Нынешние сделки по Андерсону и Роджерсу выглядят еще более абсурдными для футбольных болельщиков, у которых свежи в памяти суммы трансферных компенсаций, которые платились за переходы Гарета Бэйла, Эдена Азара, Антуана Гризманна и многих других топовых исполнителей недавнего прошлого. Да что там они? Даже за совершенно гениальных Криштиану Роналду и Лионеля Месси никогда и никто не платил таких сумм, как сейчас за Андерсона или Роджерса. Но реалии современности таковы, что в АПЛ даже за футболистов уровня выше среднего готовы платить неимоверно много. Причем, не требовать, а именно платить, так как это банальные законы спроса и предложения: пока есть те, кто готов столько платить, найдутся и те, кто будет столько требовать.

Болельщики со стажем могут вспомнить времена «дела Лентини» – нападающего, который перешел из «Торино» в «Милан» летом 1992 года за 18,5 миллиардов лир (эквивалент приблизительно 15 миллионов евро по нынешним ценам) на заре скандала «Танджентополи». Тогда в Италии вспыхнула волна осуждения столь высоких цен на футболистов, и ситуацию не обошла вниманием даже официальная пресса Ватикана, заявившая, что нечто подобное является аморальным и «оскорбляет достоинство труда миллионов людей».

Однако сегодня многомиллионными трансферами в профессиональном футболе уже никого не удивишь. В худшем случае болельщики просто удивленно поднимают брови, прекрасно осознавая, что экономический аспект развития футбола уже давно и полностью вышел из-под контроля и, вероятно, находится во власти своего рода трансферного пузыря. Конечно, с каждым последующим годом вопросы финансовой устойчивости футбольной трансферной пирамиды в целом и каждого клуба ее участника в частности будут становиться все более и более актуальными, однако в целом рынок является саморегулирующейся системой, где цены определяются сами по себе, завися не только от спроса, но и от реального предложения.

ФК Манчестер Сити. Эллиот Андерсон

Естественно, общемировую статистику всерьез завышает именно АПЛ. Трансферы Роджерса, Андерсона, Тонали, Матеуса Фернандеша и Гордона составляют практически половину того, что в итальянской Серии А было потрачено на переходы футболистов за весь 2025 год. А речь ведь идет всего-навсего о пяти футболистах! И цифры становятся все более и более головокружительными, даже по английским меркам, где фраза «клубный рекорд» в последние дни и недели стала уже обыденным явлением.

И это при том, что в футболе нет и не может быть инвестиций, гарантирующих неизменный успех и профит в будущем. Достаточно вспомнить нашумевший кейс с переходом вингера Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 миллионов евро. Вряд ли имеет смысл уточнять, насколько «полезным» и «эффективным» оказался бразилец на «Олд Траффорд», упомянув лишь один показательный факт – спустя три года после покупки боссы МЮ были безумно счастливы избавиться от Антони, продав его в «Бетис» всего за 22 миллиона евро.

Однако в этом и заключается парадокс нынешней АПЛ. Там сохраняется немало клубов, готовых платить все больше и больше, особенно если речь идет о крупных трансферах внутри лиги, так как это заметно снижает риски, связанные со знакомством с новым чемпионатом, процессами бытовой адаптации и акклиматизации и т.п. Более того, сама стабильность клубов Премьер-лиги, подкрепленная сумасшедшими доходами от реализации телевизионных прав и коммерческими доходами, не имеющими аналогов ни в одной другой лиге мира, позволяет клубам продавать игроков из-за оппортунизма, а не из-за явной необходимости получить деньги. Это лишь увеличивает переговорную силу сторон на этом рынке, приводя к тому, что сделка редко когда заключается по равновесной цене – то есть, где спрос и предложение встречаются на свободном рынке, – а чаще всего происходит по гораздо более высокому порогу, где прибыль продавца значительна, а покупатель с этим попросту соглашается. Иначе бы переходы Андерсона и Роджерса были бы просто невозможны, равно как и множество других весьма удивительных, на первый взгляд, сделок – как тот же трансфер 22-летнего Андрея Сантоса из «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Фактически бразильский игрок ротации «синих» обошелся «красным дьяволам» в 56 миллионов евро – столько, сколько в 2014 году мадридский «Атлетико» заплатил «Реал Сосьедаду» за Антуна Гризманна, ставшего впоследствии культовой фигурой для современной истории «матрасников».

Но английский рынок позволяет себе подобного рода сделки, так как они помогают развиваться этой экосистеме, и в следующий раз эти деньги или их часть могут с легкостью оказаться у той стороны, которая сегодня их потратила. Аналитики подсчитали, что начиная с 2016 года общие затраты на летние трансферы в АПЛ выросли с 1,36 миллиарда евро до 3,75 миллиарда евро. И в ближайшие годы ситуация вряд ли кардинально изменится в другую сторону. А это значит, что очень скоро рекорд самого дорогого британского футболиста на рынке будет вновь обновлен. И не удивляйтесь, когда вновь осознаете, что речь идет не о ком-то, сопоставимом по значимости для «трех львов» с Гарри Кейном или Джудом Беллингемом, а о добротном исполнителе из условной «Астон Виллы», «Брентфорда», «Ноттингем Форест» или «Борнмута». Если лига дает своим участникам возможность тратить такие деньги, то почему они должны себя в этом ограничивать, тем более, что это не приводит к ухудшению ни общей картины, ни частных ее случаев.