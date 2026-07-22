Рекорды, которые установил трансфер Роджерса из Астон Виллы в Челси

Переход 23-летнего английского атакующего полузащитника Моргана Роджерса из Астон Виллы в Челси стал пятым самым дорогим трансфером в истории футбола.

Лондонцы заплатили Астон Вилле за футболиста 137,3 млн евро.

Больше в мире платили только за Неймара (222 млн евро), Килиана Мбаппе (180 млн евро), Усмана Дембеле (148 млн евро) и Александра Исака (145 млн евро).

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола

222 млн евро – Неймар (2017/18, из Барселоны в ПСЖ)

180 млн евро – Килиан Мбаппе (2018/19, из Монако в ПСЖ)

148 млн евро – Усман Дембеле (2017/18, из Боруссии Дортмунд в Барселону)

145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)

137.5 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы в Челси)

135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)

135 млн евро – Филиппе Коутинью (2017/18, из Ливерпуля в Барселону)

127.2 млн евро – Жоау Феликс (2019/20, из Бенфики в Атлетико)

127 млн ​​евро – Джуд Беллингем (2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал)

125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)

Как видим, никогда раньше за английского футболиста не платили подобные деньги.

Топ-10 самых дорогих трансферов английских футболистов в истории футбола

137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы в Челси)

135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, с Ноттингем Форест в Манчестер Сити)

127 млн ​​евро – Джуд Беллингем (2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал)

117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)

116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Гэм Юнайтед в Арсенал)

95 млн евро – Гарри Кейн (2023/24, с Тоттенгем Готспур в Баварию)

87 млн ​​евро – Гарри Магвайр (2019/20, из Лестер Сити в Манчестер Юнайтед)

85 млн евро – Джейдон Санчо (2021/22, из Боруссии Дортмунд в Манчестер Юнайтед)

80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Барселону)

69.3 млн евро – Эберечи Эзе (2025/26, из Кристал Пэлас в Арсенал)

В истории АПЛ переход Роджерса стал вторым самым дорогим в истории.

Топ-10 самых дорогих переходов в клубы АПЛ