Рекорды, которые установил трансфер Роджерса из Астон Виллы в Челси
Лондонцы совершили пятый самый дорогой трансфер в истории футбола
Переход 23-летнего английского атакующего полузащитника Моргана Роджерса из Астон Виллы в Челси стал пятым самым дорогим трансфером в истории футбола.
Лондонцы заплатили Астон Вилле за футболиста 137,3 млн евро.
Больше в мире платили только за Неймара (222 млн евро), Килиана Мбаппе (180 млн евро), Усмана Дембеле (148 млн евро) и Александра Исака (145 млн евро).
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола
- 222 млн евро – Неймар (2017/18, из Барселоны в ПСЖ)
- 180 млн евро – Килиан Мбаппе (2018/19, из Монако в ПСЖ)
- 148 млн евро – Усман Дембеле (2017/18, из Боруссии Дортмунд в Барселону)
- 145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
- 137.5 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы в Челси)
- 135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
- 135 млн евро – Филиппе Коутинью (2017/18, из Ливерпуля в Барселону)
- 127.2 млн евро – Жоау Феликс (2019/20, из Бенфики в Атлетико)
- 127 млн евро – Джуд Беллингем (2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал)
- 125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
Как видим, никогда раньше за английского футболиста не платили подобные деньги.
Топ-10 самых дорогих трансферов английских футболистов в истории футбола
137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы в Челси)
135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, с Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
127 млн евро – Джуд Беллингем (2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал)
117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Гэм Юнайтед в Арсенал)
95 млн евро – Гарри Кейн (2023/24, с Тоттенгем Готспур в Баварию)
87 млн евро – Гарри Магвайр (2019/20, из Лестер Сити в Манчестер Юнайтед)
85 млн евро – Джейдон Санчо (2021/22, из Боруссии Дортмунд в Манчестер Юнайтед)
80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Барселону)
69.3 млн евро – Эберечи Эзе (2025/26, из Кристал Пэлас в Арсенал)
В истории АПЛ переход Роджерса стал вторым самым дорогим в истории.
Топ-10 самых дорогих переходов в клубы АПЛ
- 145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
- 137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы в Челси)
- 135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, с Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
- 125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики в Челси)
- 117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
- 116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)
- 116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона в Челси)
- 113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера в Челси)
- 108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)
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