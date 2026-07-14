Следующий бой Хижняка, гол Зубкова за АЕК, золото Лузан на Кубке мира
Главные новости за 13 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 июля.
1. Эпицентр в Словении проиграл спарринг хорватскому клубу Локомотива Загреб
Команда УПЛ уступила в товарищеском матче со счетом 1:3
2A. Золото для украинцев. Соперник Динамо драматически проиграл в финале
«Университатя» Крайова – обладатель Суперкубка Румынии
2B. Первый гол Зубкова! Украинец принес победу АЕКу
Александр забил в товарищеском матче против клуба «Де Графсхап»
3. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подписал хавбека Челси за 50 млн фунтов
Андрей Сантос сменил команду в АПЛ
4. Умер 38-летний арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026
Причина смерти Роба Диперинка не разглашается
5A. Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Элина опустилась на две позиции, Марта теперь занимает 11-ю строчку
5B. Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Зверев обогнал Алькараса
В активе Янника – 13 450 очков, Зверев стал второй ракеткой с 8 480 баллами
6. ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк проведет бой на крупном шоу Джошуа. Назван соперник
Соперником украинца станет Ленни Патрача
7. Збірна України оголосила заявку на фінальний тиждень Ліги націй
В заявку «сине-желтых» вошли 16 волейболистов
8. Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира в канадском Монреале
Титулованная украинская спортсменка на 0,47 секунды опередила Софию Дженсен из Канады
9. Европейский кубок наций. Сборная Украины узнала всех соперников
Хоккейная сборная сыграет с качественными оппонентами
10. Непобедимые украинцы и трагедия йокодзуны. Как прошел 2 день Nagoya basho
Аонишики Арата и Шиши Масару входят в число 12 солидеров императорского турнира
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