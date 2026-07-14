Следующий бой Хижняка, гол Зубкова за АЕК, золото Лузан на Кубке мира

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 июля.

1. Эпицентр в Словении проиграл спарринг хорватскому клубу Локомотива Загреб

Команда УПЛ уступила в товарищеском матче со счетом 1:3

2A. Золото для украинцев. Соперник Динамо драматически проиграл в финале

«Университатя» Крайова – обладатель Суперкубка Румынии

2B. Первый гол Зубкова! Украинец принес победу АЕКу

Александр забил в товарищеском матче против клуба «Де Графсхап»

3. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подписал хавбека Челси за 50 млн фунтов

Андрей Сантос сменил команду в АПЛ

4. Умер 38-летний арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026

Причина смерти Роба Диперинка не разглашается

5A. Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд

Элина опустилась на две позиции, Марта теперь занимает 11-ю строчку

5B. Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Зверев обогнал Алькараса

В активе Янника – 13 450 очков, Зверев стал второй ракеткой с 8 480 баллами

6. ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк проведет бой на крупном шоу Джошуа. Назван соперник

Соперником украинца станет Ленни Патрача

7. Збірна України оголосила заявку на фінальний тиждень Ліги націй

В заявку «сине-желтых» вошли 16 волейболистов

8. Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира в канадском Монреале

Титулованная украинская спортсменка на 0,47 секунды опередила Софию Дженсен из Канады

9. Европейский кубок наций. Сборная Украины узнала всех соперников

Хоккейная сборная сыграет с качественными оппонентами

10. Непобедимые украинцы и трагедия йокодзуны. Как прошел 2 день Nagoya basho

Аонишики Арата и Шиши Масару входят в число 12 солидеров императорского турнира