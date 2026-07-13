Золото для украинцев. Соперник Динамо драматически проиграл в финале
«Университатя» Крайова – обладатель Суперкубка Румынии
12 июля «Университатя» Крайова ярко начала сезон в Румынии и стала победителем национального Суперкубка 2026.
В финале «Университатя» Крайова встретилась с «Университатей» из Клужа. Матч прошел на арене «Stadionul Ion Oblemenco» в Крайове.
Основное время завершилось вничью (1:1), поэтому команды разыграли золотые медали в серии пенальти.
Лучше с точки пробили игроки команды из Крайовы, которые ни разу не промахнулись – 5:3.
Все 90 минут поединка отыграл украинец Александр Романчук, который теперь собрал полную коллекцию наград в Румынии.
Его партнер Павел Исенко в заявку на игру не вошел, так как он восстанавливается после травмы.
Напомним, что «Университатя» Клуж – соперник киевского «Динамо» в 1-м раунде квалификации Лиги Европы-2026/27. В первом матче команды победителя не определили (0:0), вторая встреча состоится 16 июля.
Суперкубок Румынии. 12 июля
«Университатя» Крайова – «Университатя» Клуж – 1:1 (5:3 по пен.)
Голы: Нсимба, 40 – Алиев, 53
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский «Эмполи» вынужден продать Богдана Попова из-за финансовых проблем
Марта пополнила свой бюджет на 900 тысяч фунтов стерлингов