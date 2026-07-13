Золото для украинцев. Соперник Динамо драматически проиграл в финале

12 июля «Университатя» Крайова ярко начала сезон в Румынии и стала победителем национального Суперкубка 2026.

В финале «Университатя» Крайова встретилась с «Университатей» из Клужа. Матч прошел на арене «Stadionul Ion Oblemenco» в Крайове.

Основное время завершилось вничью (1:1), поэтому команды разыграли золотые медали в серии пенальти.

Лучше с точки пробили игроки команды из Крайовы, которые ни разу не промахнулись – 5:3.

Все 90 минут поединка отыграл украинец Александр Романчук, который теперь собрал полную коллекцию наград в Румынии.

Его партнер Павел Исенко в заявку на игру не вошел, так как он восстанавливается после травмы.

Напомним, что «Университатя» Клуж – соперник киевского «Динамо» в 1-м раунде квалификации Лиги Европы-2026/27. В первом матче команды победителя не определили (0:0), вторая встреча состоится 16 июля.

Суперкубок Румынии. 12 июля

«Университатя» Крайова – «Университатя» Клуж – 1:1 (5:3 по пен.)

Голы: Нсимба, 40 – Алиев, 53

Видео голов и обзор матча: