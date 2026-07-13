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Греция
13 июля 2026, 08:53 | Обновлено 13 июля 2026, 09:05
945
0

ВИДЕО. Первый гол Зубкова! Украинец принес победу АЕКу

Александр забил в товарищеском матче против клуба «Де Графсхап»

13 июля 2026, 08:53 | Обновлено 13 июля 2026, 09:05
945
0
ВИДЕО. Первый гол Зубкова! Украинец принес победу АЕКу
ФК АЕК
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Украинский вингер Александр Зубков отметился первым результативным действием за греческий клуб АЕК.

Александр 12 июля стал автором победного гола в товарищеском матче против «Де Графсхапа» (Нидерланды).

Футболист из Украины забил в пустые ворота на 45+1-й минуте. Благодаря голу Зубкова АЕК оформил победу – 2:1.

Впереди АЕК ждет ряд товарищеских матчей. Первая официальная игра состоится 12 августа, когда Зубков и Ко проведут поединок против ОФИ Крит в Суперкубке.

Товарищеский матч. 12 июля

«Де Графсхап» (Нидерланды) – АЕК (Греция) – 1:2

Голы: Мамбо, 80 – Варга, 38, Зубков, 45+1

Видео голов и обзор матча:

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АЕК Афины товарищеские матчи Александр Зубков Де Графсхап видео голов и обзор украинцы за границей
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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