ВИДЕО. Первый гол Зубкова! Украинец принес победу АЕКу
Александр забил в товарищеском матче против клуба «Де Графсхап»
Украинский вингер Александр Зубков отметился первым результативным действием за греческий клуб АЕК.
Александр 12 июля стал автором победного гола в товарищеском матче против «Де Графсхапа» (Нидерланды).
Футболист из Украины забил в пустые ворота на 45+1-й минуте. Благодаря голу Зубкова АЕК оформил победу – 2:1.
Впереди АЕК ждет ряд товарищеских матчей. Первая официальная игра состоится 12 августа, когда Зубков и Ко проведут поединок против ОФИ Крит в Суперкубке.
Товарищеский матч. 12 июля
«Де Графсхап» (Нидерланды) – АЕК (Греция) – 1:2
Голы: Мамбо, 80 – Варга, 38, Зубков, 45+1
Видео голов и обзор матча:
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