ВИДЕО. Первый гол Зубкова! Украинец принес победу АЕКу

Украинский вингер Александр Зубков отметился первым результативным действием за греческий клуб АЕК.

Александр 12 июля стал автором победного гола в товарищеском матче против «Де Графсхапа» (Нидерланды).

Футболист из Украины забил в пустые ворота на 45+1-й минуте. Благодаря голу Зубкова АЕК оформил победу – 2:1.

Впереди АЕК ждет ряд товарищеских матчей. Первая официальная игра состоится 12 августа, когда Зубков и Ко проведут поединок против ОФИ Крит в Суперкубке.

Товарищеский матч. 12 июля

«Де Графсхап» (Нидерланды) – АЕК (Греция) – 1:2

Голы: Мамбо, 80 – Варга, 38, Зубков, 45+1

Видео голов и обзор матча: