Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд

13 июля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после Уимблдонского турнира 2026.

Элина Свитолина после поражения Дарье Снигур в первом круге Уимблдона потеряла две позиции и опустилась на десятое место.

Марта Костюк, после выхода в полуфинал травяного мейджора, установила личный рекорд и теперь занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге.

Третьей ракеткой Украины остается Александра Олейникова, которая занимает 52-ю строчку.

Дарья Снигур после успешного выступления на Уимблдоне поднялась на 21 место и теперь 56-я в рейтинге.

За ней идет Ангелина Калинина, которая прибавила семь позиций и поднялась на 59-е место.

Юлия Стародубцева опустилась на 61-е место, а Даяна Ястремская – на 74-ю строчку. Вероника Подрез прибавила девять мест и заняла 136-е место.

Анастасия Cоболева вошла в топ-200, прибавив 58 мест, и находится на 191-й строчке. Катарина Завацкая – на 255-й позиции.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-5 входят Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Коко Гауфф и Мирра Андреева. Ига Свентек не сумела защитить титул Уимблдона и опустилась на восьмую строчку, Аманда Анисимова – на девятое место. Каролина Мухова и Линда Носкова после финала Уимблдона заняли шестую и седьмую позицию соответственно. Свитолина – на десятом месте.

Топ-10 рейтинга WTA

В топ-100 парного рейтинга WTA входят две украинки – сестры Киченок – Людмила и Надежда.

Людмила располагается на 43-м месте, а Надежда – на 62-м.

Украинки в парном рейтинге WTA