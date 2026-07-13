Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Элина опустилась на две позиции, Марта теперь занимает 11-ю строчку
13 июля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после Уимблдонского турнира 2026.
Элина Свитолина после поражения Дарье Снигур в первом круге Уимблдона потеряла две позиции и опустилась на десятое место.
Марта Костюк, после выхода в полуфинал травяного мейджора, установила личный рекорд и теперь занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге.
Третьей ракеткой Украины остается Александра Олейникова, которая занимает 52-ю строчку.
Дарья Снигур после успешного выступления на Уимблдоне поднялась на 21 место и теперь 56-я в рейтинге.
За ней идет Ангелина Калинина, которая прибавила семь позиций и поднялась на 59-е место.
Юлия Стародубцева опустилась на 61-е место, а Даяна Ястремская – на 74-ю строчку. Вероника Подрез прибавила девять мест и заняла 136-е место.
Анастасия Cоболева вошла в топ-200, прибавив 58 мест, и находится на 191-й строчке. Катарина Завацкая – на 255-й позиции.
Украинки в рейтинге WTA
В топ-5 входят Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Коко Гауфф и Мирра Андреева. Ига Свентек не сумела защитить титул Уимблдона и опустилась на восьмую строчку, Аманда Анисимова – на девятое место. Каролина Мухова и Линда Носкова после финала Уимблдона заняли шестую и седьмую позицию соответственно. Свитолина – на десятом месте.
Топ-10 рейтинга WTA
В топ-100 парного рейтинга WTA входят две украинки – сестры Киченок – Людмила и Надежда.
Людмила располагается на 43-м месте, а Надежда – на 62-м.
Украинки в парном рейтинге WTA
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