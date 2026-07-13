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  4. Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
WTA
13 июля 2026, 13:14 |
1482
0

Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд

Элина опустилась на две позиции, Марта теперь занимает 11-ю строчку

13 июля 2026, 13:14 |
1482
0
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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13 июля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после Уимблдонского турнира 2026.

Элина Свитолина после поражения Дарье Снигур в первом круге Уимблдона потеряла две позиции и опустилась на десятое место.

Марта Костюк, после выхода в полуфинал травяного мейджора, установила личный рекорд и теперь занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге.

Третьей ракеткой Украины остается Александра Олейникова, которая занимает 52-ю строчку.

Дарья Снигур после успешного выступления на Уимблдоне поднялась на 21 место и теперь 56-я в рейтинге.

За ней идет Ангелина Калинина, которая прибавила семь позиций и поднялась на 59-е место.

Юлия Стародубцева опустилась на 61-е место, а Даяна Ястремская – на 74-ю строчку. Вероника Подрез прибавила девять мест и заняла 136-е место.

Анастасия Cоболева вошла в топ-200, прибавив 58 мест, и находится на 191-й строчке. Катарина Завацкая – на 255-й позиции.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-5 входят Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Коко Гауфф и Мирра Андреева. Ига Свентек не сумела защитить титул Уимблдона и опустилась на восьмую строчку, Аманда Анисимова – на девятое место. Каролина Мухова и Линда Носкова после финала Уимблдона заняли шестую и седьмую позицию соответственно. Свитолина – на десятом месте.

Топ-10 рейтинга WTA

В топ-100 парного рейтинга WTA входят две украинки – сестры Киченок – Людмила и Надежда.

Людмила располагается на 43-м месте, а Надежда – на 62-м.

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Александра Олейникова Дарья Снигур Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Даяна Ястремская Вероника Подрез Анастасия Соболева Катарина Завацкая Арина Соболенко Елена Рыбакина Джессика Пегула Коко Гауфф Мирра Андреева Каролина Мухова Линда Носкова Ига Свёнтек Аманда Анисимова Людмила Киченок Надежда Киченок
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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