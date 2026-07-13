Умер 38-летний арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026

Нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк умер спустя несколько недель после того, как был отстранен от судейства на чемпионате мира по футболу.

Диперинк был выбран в качестве видеоассистента арбитра (VAR) на летнем турнире, но в мае был исключен из списка арбитров ФИФА на чемпионате мира. 38-летний арбитр был арестован в апреле после сообщения о сексуальном насилии над подростком, но дело было прекращено из-за недостатка доказательств.

Причина смерти не разглашается. Диперинк работал арбитром в Эредивизи с 2017 года и был видеоарбитром на Евро-2024.