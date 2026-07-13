Умер 38-летний арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026
Причина смерти Роба Диперинка не разглашается
Нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк умер спустя несколько недель после того, как был отстранен от судейства на чемпионате мира по футболу.
Диперинк был выбран в качестве видеоассистента арбитра (VAR) на летнем турнире, но в мае был исключен из списка арбитров ФИФА на чемпионате мира. 38-летний арбитр был арестован в апреле после сообщения о сексуальном насилии над подростком, но дело было прекращено из-за недостатка доказательств.
Причина смерти не разглашается. Диперинк работал арбитром в Эредивизи с 2017 года и был видеоарбитром на Евро-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиано Бергоди лестно отозвался о киевском «Динамо»
ЭйДжей раскрыл секрет успеха украинца