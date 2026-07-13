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  4. Умер 38-летний арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026
Чемпионат мира
13 июля 2026, 20:13 |
1221
0

Умер 38-летний арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026

Причина смерти Роба Диперинка не разглашается

13 июля 2026, 20:13 |
1221
0
Умер 38-летний арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Роб Диперинк
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Нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк умер спустя несколько недель после того, как был отстранен от судейства на чемпионате мира по футболу.

Диперинк был выбран в качестве видеоассистента арбитра (VAR) на летнем турнире, но в мае был исключен из списка арбитров ФИФА на чемпионате мира. 38-летний арбитр был арестован в апреле после сообщения о сексуальном насилии над подростком, но дело было прекращено из-за недостатка доказательств.

Причина смерти не разглашается. Диперинк работал арбитром в Эредивизи с 2017 года и был видеоарбитром на Евро-2024.

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Эредивизи ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: BBC
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