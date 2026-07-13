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  4. Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Зверев обогнал Алькараса
ATP
13 июля 2026, 12:18 | Обновлено 13 июля 2026, 12:56
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Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Зверев обогнал Алькараса

В активе Янника – 13 450 очков, Зверев стал второй ракеткой с 8 480 баллами

13 июля 2026, 12:18 | Обновлено 13 июля 2026, 12:56
231
0
Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Зверев обогнал Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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13 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков после Уимблдона-2026.

Первую строчку мирового рейтинга по прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллов. Янник защитил титул Уимблдонского турнира, обыграв немца Александра Зверева.

На втором месте разместился немецкий теннисист Александр Зверев, который стал финалистом травяного мейджора и заработал 1 290 очков. В активе Александра теперь 8 480 баллов.

На третью строчку опустился испанец Карлос Алькарас, который не выступал на Уимблдоне из-за травмы запястья. В активе Карлоса – 8 160 очков.

Австралийский теннисист Алекс де Минаур поднялся на одну позицию и теперь находится на пятом месте. Американец Бен Шелтон потерял 390 очков и опустился на шестую строчку.

Серб Новак Джокович, нейтральный теннисист Даниил Медведев и итальянец Флавио Коболли поднялись на одну позицию и теперь занимают седьмое, восьмое и девятое место соответственно.

Американец Тейлор Фритц потерял 400 баллов и опустился на десятое место.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три строчки и занимает 195-ю позицию.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге АТР

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рейтинг ATP Янник Синнер Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим Алекс де Минаур Бен Шелтон Новак Джокович Даниил Медведев Флавио Коболли Тейлор Фритц Виталий Сачко Георгий Кравченко Вадим Урсу Владислав Орлов Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Алексей Крутых Александр Овчаренко Никита Маштаков Юрий Джавакян
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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