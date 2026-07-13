Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Зверев обогнал Алькараса

13 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков после Уимблдона-2026.

Первую строчку мирового рейтинга по прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллов. Янник защитил титул Уимблдонского турнира, обыграв немца Александра Зверева.

На втором месте разместился немецкий теннисист Александр Зверев, который стал финалистом травяного мейджора и заработал 1 290 очков. В активе Александра теперь 8 480 баллов.

На третью строчку опустился испанец Карлос Алькарас, который не выступал на Уимблдоне из-за травмы запястья. В активе Карлоса – 8 160 очков.

Австралийский теннисист Алекс де Минаур поднялся на одну позицию и теперь находится на пятом месте. Американец Бен Шелтон потерял 390 очков и опустился на шестую строчку.

Серб Новак Джокович, нейтральный теннисист Даниил Медведев и итальянец Флавио Коболли поднялись на одну позицию и теперь занимают седьмое, восьмое и девятое место соответственно.

Американец Тейлор Фритц потерял 400 баллов и опустился на десятое место.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три строчки и занимает 195-ю позицию.

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