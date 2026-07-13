Англия13 июля 2026, 16:35 | Обновлено 13 июля 2026, 17:01
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ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подписал хавбека Челси за 50 млн фунтов
Андрей Сантос сменил команду в АПЛ
13 июля 2026, 16:35 | Обновлено 13 июля 2026, 17:01
1782
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Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед объявил о переходе центрального полузащитника Челси Андрея Сантоса. Бразильский игрок обошелся в 50 миллионов фунтов.
Контракт подписан на 5 лет.
22-летний Сантос в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах.
Игрок стал первым летним новичком МЮ. В ближайшее время клуб объявит о подписании хавбека Юри Тилеманса.
Dreams do come true.@04Andrey is proof of that 🔏 pic.twitter.com/2ZiSP7y9ai— Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026
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Жаль, что отказались от Эдерсона, Эдерсон как по мне интереснее. Но у того стремное колено, купи и смотри как он лечится. В целом, потеря небольшая.