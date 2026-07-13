ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подписал хавбека Челси за 50 млн фунтов

Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед объявил о переходе центрального полузащитника Челси Андрея Сантоса. Бразильский игрок обошелся в 50 миллионов фунтов.

Контракт подписан на 5 лет.

22-летний Сантос в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах.

Игрок стал первым летним новичком МЮ. В ближайшее время клуб объявит о подписании хавбека Юри Тилеманса.