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Англия
13 июля 2026, 16:35 | Обновлено 13 июля 2026, 17:01
1782
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ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подписал хавбека Челси за 50 млн фунтов

Андрей Сантос сменил команду в АПЛ

13 июля 2026, 16:35 | Обновлено 13 июля 2026, 17:01
1782
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подписал хавбека Челси за 50 млн фунтов
ФК Манчестер Юнайтед
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Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед объявил о переходе центрального полузащитника Челси Андрея Сантоса. Бразильский игрок обошелся в 50 миллионов фунтов.

Контракт подписан на 5 лет.

22-летний Сантос в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах.

Игрок стал первым летним новичком МЮ. В ближайшее время клуб объявит о подписании хавбека Юри Тилеманса.

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Андрей Сантос Манчестер Юнайтед Челси трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Скинули баласт , а може МЮ то його команда 
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МЮ решил вместо одного Эдерсона взять сразу двоих - Андрея и Юрия?
Жаль, что отказались от Эдерсона, Эдерсон как по мне интереснее. Но у того стремное колено, купи и смотри как он лечится. В целом, потеря небольшая.
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