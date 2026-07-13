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  4. МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026
Англия
13 июля 2026, 13:55 | Обновлено 13 июля 2026, 14:19
1212
0

МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026

Тилеманс переходит в Манчестер Юнайтед

13 июля 2026, 13:55 | Обновлено 13 июля 2026, 14:19
1212
0
МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс
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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, а также ресурс Sky Sports сообщили о том, что Манчестер Юнайтед активировал клаусулу в контракте полузащитника Астон Виллы и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

МЮ отдаст за игрока 41 миллион евро. С футболистом уже согласованы условия личного контракта.

29-летний центральный хавбек в прошлом сезоне забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 35 матчах, а на ЧМ-2026 помог Бельгии добраться до четвертьфинала.

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Юри Тилеманс Астон Вилла Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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