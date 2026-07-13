МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, а также ресурс Sky Sports сообщили о том, что Манчестер Юнайтед активировал клаусулу в контракте полузащитника Астон Виллы и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

МЮ отдаст за игрока 41 миллион евро. С футболистом уже согласованы условия личного контракта.

29-летний центральный хавбек в прошлом сезоне забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 35 матчах, а на ЧМ-2026 помог Бельгии добраться до четвертьфинала.