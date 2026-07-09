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Чемпионат мира
Франция
09.07.2026 23:00 - : -
Марокко
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Чемпионат мира
09 июля 2026, 09:37 | Обновлено 09 июля 2026, 09:52
211
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Франция – Марокко

Поединок состоится 9 июля и начнется в 23:00 по Киеву

09 июля 2026, 09:37 | Обновлено 09 июля 2026, 09:52
211
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Франция – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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9 июля сборные Франции и Марокко проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Встреча состоится на арене Джиллетт Стэдиум в Фоксборо (пригород Бостона). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер французов – Дидье Дешам, марокканцев тренирует Мохамед Уахби.

Победитель противостояния в полуфинале ЧМ-2026 сыграет либо с Испанией, либо с Бельгией.

Франция – Марокко
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Трансляция матча В эфире

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Франция – Марокко

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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