9 июля сборные Франции и Марокко проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Встреча состоится на арене Джиллетт Стэдиум в Фоксборо (пригород Бостона). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

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Главный тренер французов – Дидье Дешам, марокканцев тренирует Мохамед Уахби.

Победитель противостояния в полуфинале ЧМ-2026 сыграет либо с Испанией, либо с Бельгией.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Франция – Марокко

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.