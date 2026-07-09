Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Франция – Марокко
Поединок состоится 9 июля и начнется в 23:00 по Киеву
9 июля сборные Франции и Марокко проведут матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Встреча состоится на арене Джиллетт Стэдиум в Фоксборо (пригород Бостона). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер французов – Дидье Дешам, марокканцев тренирует Мохамед Уахби.
Победитель противостояния в полуфинале ЧМ-2026 сыграет либо с Испанией, либо с Бельгией.
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала чемпионата мира Франция – Марокко
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер рассказал, при каких обстоятельствах бой Джошуа – Фьюри состоится в Великобритании
Футболист может сыграть на следующем чемпионате мира