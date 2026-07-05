Гол Мбаппе, Франция и Марокко вышли в четвертьфинал, контракт Калюжного

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 июля.

1. Килиан Мбаппе вывел Францию ​​в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Парагваяуступила в матче 1/8 финала в Филадельфии

2. Сборная Марокко выбила Канаду в матче 1/8 финала чемпионата мира

Дубль Азеддина Унаи помог африканцам пройти хозяев турнира

3. Заря в спарринге уступила хорватской Горице. Отличился Будковский

Соперники ответили забитыми голами на 73-й и 75-й минутах

4. Испания U19 выиграла группу, разгромив Германию. Это соперники Украины

Из группы A в полуфинал вышли фавориты, а Дания и Уэльс выбыли

5. ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный продлил соглашение с харьковским клубом

Иван подписал новый контракт с Харьковом

6. Женская сборная Украины U-20 с поражения стартовала на Евробаскете

Украинки не сумели остановить сборную Чехии

7A. Снигур проиграла американке в поединке 1/16 финала Уимблдона

Дарья уступила Эшлин Крюгер в двух сетах

7B. Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона

Марта в трех сетах справилась с Эммой Наварро

8A. Битва Антонелли и Хэмилтона. Спринт Гран-при Великобритании

Пилот Мерседеса победил гонщика Феррари

8B. Пятый поул в сезоне. Квалификация Гран-при Великобритании

Кими Антонелли опередил дуэт Феррари

9A. Бойко выиграл группу и вышел во второй раунд Championship League

Ларков занял второе место в своем квартете и завершил выступления

9B. Украинец Казаков обыграл Магуайра, но не прошел дальше

Украинский снукерист набрал 4 очка в группе и занял третье место

10A. От Саммервилла до Месси. Акценты 1/16 финала мундиаля

Что запомнилось на старте плей-офф чемпионата мира 2026

10B. Кабо-Верде вылетело с ЧМ. Стратегически добились большой победы

Выйдя в плей-офф, попили кровь у сборной Аргентины