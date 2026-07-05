Гол Мбаппе, Франция и Марокко вышли в четвертьфинал, контракт Калюжного
Главные новости за 3 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 июля.
1. Килиан Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал ЧМ-2026
Сборная Парагваяуступила в матче 1/8 финала в Филадельфии
2. Сборная Марокко выбила Канаду в матче 1/8 финала чемпионата мира
Дубль Азеддина Унаи помог африканцам пройти хозяев турнира
3. Заря в спарринге уступила хорватской Горице. Отличился Будковский
Соперники ответили забитыми голами на 73-й и 75-й минутах
4. Испания U19 выиграла группу, разгромив Германию. Это соперники Украины
Из группы A в полуфинал вышли фавориты, а Дания и Уэльс выбыли
5. ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный продлил соглашение с харьковским клубом
Иван подписал новый контракт с Харьковом
6. Женская сборная Украины U-20 с поражения стартовала на Евробаскете
Украинки не сумели остановить сборную Чехии
7A. Снигур проиграла американке в поединке 1/16 финала Уимблдона
Дарья уступила Эшлин Крюгер в двух сетах
7B. Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона
Марта в трех сетах справилась с Эммой Наварро
8A. Битва Антонелли и Хэмилтона. Спринт Гран-при Великобритании
Пилот Мерседеса победил гонщика Феррари
8B. Пятый поул в сезоне. Квалификация Гран-при Великобритании
Кими Антонелли опередил дуэт Феррари
9A. Бойко выиграл группу и вышел во второй раунд Championship League
Ларков занял второе место в своем квартете и завершил выступления
9B. Украинец Казаков обыграл Магуайра, но не прошел дальше
Украинский снукерист набрал 4 очка в группе и занял третье место
10A. От Саммервилла до Месси. Акценты 1/16 финала мундиаля
Что запомнилось на старте плей-офф чемпионата мира 2026
10B. Кабо-Верде вылетело с ЧМ. Стратегически добились большой победы
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