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05 июля 2026, 10:17 | Обновлено 05 июля 2026, 10:23
208
0

Гол Мбаппе, Франция и Марокко вышли в четвертьфинал, контракт Калюжного

Главные новости за 3 июля на Sport.ua

05 июля 2026, 10:17 | Обновлено 05 июля 2026, 10:23
208
0
Гол Мбаппе, Франция и Марокко вышли в четвертьфинал, контракт Калюжного
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 июля.

1. Килиан Мбаппе вывел Францию ​​в четвертьфинал ЧМ-2026
Сборная Парагваяуступила в матче 1/8 финала в Филадельфии

2. Сборная Марокко выбила Канаду в матче 1/8 финала чемпионата мира
Дубль Азеддина Унаи помог африканцам пройти хозяев турнира

3. Заря в спарринге уступила хорватской Горице. Отличился Будковский
Соперники ответили забитыми голами на 73-й и 75-й минутах

4. Испания U19 выиграла группу, разгромив Германию. Это соперники Украины
Из группы A в полуфинал вышли фавориты, а Дания и Уэльс выбыли

5. ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный продлил соглашение с харьковским клубом
Иван подписал новый контракт с Харьковом

6. Женская сборная Украины U-20 с поражения стартовала на Евробаскете
Украинки не сумели остановить сборную Чехии

7A. Снигур проиграла американке в поединке 1/16 финала Уимблдона
Дарья уступила Эшлин Крюгер в двух сетах

7B. Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона
Марта в трех сетах справилась с Эммой Наварро

8A. Битва Антонелли и Хэмилтона. Спринт Гран-при Великобритании
Пилот Мерседеса победил гонщика Феррари

8B. Пятый поул в сезоне. Квалификация Гран-при Великобритании
Кими Антонелли опередил дуэт Феррари

9A. Бойко выиграл группу и вышел во второй раунд Championship League
Ларков занял второе место в своем квартете и завершил выступления

9B. Украинец Казаков обыграл Магуайра, но не прошел дальше
Украинский снукерист набрал 4 очка в группе и занял третье место

10A. От Саммервилла до Месси. Акценты 1/16 финала мундиаля
Что запомнилось на старте плей-офф чемпионата мира 2026

10B. Кабо-Верде вылетело с ЧМ. Стратегически добились большой победы
Выйдя в плей-офф, попили кровь у сборной Аргентины

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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