Герой из Жироны. Марокко выбивает Канаду с чемпионата мира

В 1/8 финала чемпионата мира Канада играла против Марокко – и на бумаге именно африканская сборная подходила к этому матчу фаворитом. Марокканцы выглядели более цельной, более зрелой, более закаленной командой, которая уже привыкла жить в больших матчах, дышать их давлением и не теряться, когда воздух вокруг становится тяжелым.

Но футбол тем и прекрасен, что перед стартовым свистком все прогнозы остаются где-то за пределами поля. Потому что едва начался матч, стало понятно: Канада не собирается склонять голову перед фаворитом. Хозяева чемпионата мира вышли не просто бороться – они вышли кусаться, цепляться, ломать темп, срывать ритм и превращать игру в территорию дискомфорта для соперника.

Первые минуты стали для Марокко холодным душем. Канадцы начали смелее, агрессивнее и куда энергичнее. Они не дали африканской сборной спокойно войти в матч, не позволили ей раскатать мяч, включить фланги, поймать привычный темп. Марокко словно задержалось в раздевалке – команда была на поле физически, но первые 25 минут ее будто не существовало в футбольном смысле.

Канада же могла получить за такой старт настоящую награду уже на 11-й минуте. Оловасей выскочил один на один с Буну, и это был тот самый момент, который способен перевернуть матч, зажечь стадион и заставить фаворита нервно оглядываться по сторонам. Но форвард не сумел переиграть голкипера. Буну выстоял, Марокко выдохнуло, а Канада, возможно, упустила свой главный шанс зацепить эту игру за горло.

При этом канадцы выбрали очень понятный и жесткий план. Они не пытались играть в открытый, романтичный футбол. Не устраивали шоу. Не раскрывались. Их стратегия была куда более прагматичной и даже грубой: постоянные мелкие фолы на половине поля Марокко, срывы быстрых атак, борьба на каждом участке, давление в спину, контакт после каждого приема мяча. Хозяева чемпионата мира старались не дать марокканцам разбежаться, не позволить им почувствовать свободу, не дать этому матчу превратиться в игру, где класс фаворита начнет говорить громче всего.

И надо признать – какое-то время это работало.

Проблема только в том, что футбол постепенно исчезал. Первый тайм превратился не в шахматную партию и не в спектакль, а в настоящую мясорубку. Мяч все чаще становился второстепенным предметом на поле, а главными героями становились стыки, нарушения, споры, провокации и желтые карточки. Канада начала не просто бороться – она начала цеплять Марокко эмоционально. Африканская сборная отвечала, заводилась, спорила, нервничала, и матч все сильнее уходил в сторону хаоса.

Цифры первого тайма лучше всего передавали эту странную, почти абсурдную картину. У Марокко было всего 6 нарушений правил – но сразу 4 желтые карточки. У Канады – 15 фолов и только 2 предупреждения. Игра была на грани, градус кипел, а футболисты все чаще смотрели не на ворота, а на арбитра и соперников.

Смотреть такой футбол было тяжело. Он был вязким, нервным, неприятным, местами почти удушающим. Но это был матч плей-офф. Здесь не всегда красиво. Иногда тут пахнет не травой и праздником, а потом, злостью и страхом ошибиться. Канада приняла именно такую реальность и попыталась утянуть в нее Марокко.

Однако после перерыва африканская сборная словно стряхнула с себя этот тяжелый первый тайм. Марокко вышло уже другим – собранным, холодным и куда более футбольным. Команда перестала поддаваться на провокации, начала лучше контролировать мяч и наконец-то включила то качество, которого от нее ждали с первых минут.

Équipe du Maroc

И уже на 50-й минуте этот класс заговорил громко. Хакими подключился к атаке и отдал передачу на Унахи, а тот ударом в нижний угол открыл счет. Это был не просто гол – это был удар по всему канадскому плану. По всей этой системе мелких фолов, борьбы, срывов, давления и эмоционального шума. Марокко будто сказало: вы можете превращать матч в хаос, но один точный футбольный эпизод все равно стоит дороже.

После пропущенного мяча Канада попыталась быстро ответить, но теперь уже Марокко показало свою настоящую силу. Африканская сборная дисциплинированно села в оборону, перекрыла зоны, закрыла коридоры, выключила центральные направления и оставила канадцам только бесплодные попытки доставить мяч до Дэвида. Хозяева старались, искали варианты, пытались ускоряться, но все это разбивалось о марокканскую стену.

Канада все больше напоминала человека, который стучит в закрытую дверь, не понимая, что замок уже давно сменили.

А Марокко ждало. Терпеливо, спокойно, хищно. И когда шанс на контратаку появился – использовало его безжалостно.

На 82-й минуте африканская сборная убежала вперед, Браим Диас тонко покатил мяч на Унахи, а тот красивым ударом в верхний угол сделал счет 2:0. Это был уже не просто гол – это была печать. Второй мяч окончательно выбил из Канады веру в спасение. Если первый гол сломал план, то второй сломал надежду.

Унахи стал главным героем вечера. В первом тайме Марокко вязло в борьбе и нервах, но после перерыва именно он превратил тяжелый матч в демонстрацию класса. Один удар – холодный и точный. Второй – яркий и беспощадный. В такие вечера плей-офф любит тех, кто умеет не только терпеть, но и наносить удары в нужные моменты.

До конца встречи контратаки Марокко выглядели куда опаснее, чем попытки Канады отыграть хотя бы один мяч. Хозяева уже не столько атаковали, сколько по инерции шли вперед. А марокканцы каждый раз выбегали так, будто могли наказать еще. Рахими, вышедший вместо травмированного Сайбари, сначала головой попал в перекладину – словно пристрелялся и предупредил, что матч для него еще не закончен.

И уже на последней минуте Рахими поставил финальную точку. Снова ассистировал Браим Диас, снова Марокко вскрыло уставшую канадскую оборону, снова африканская сборная показала, что умеет добивать соперника без лишней жалости. 3:0 – счет, который после первого тайма мог показаться слишком крупным, но после второго выглядел абсолютно логичным.

Канада провела смелый, злой и очень энергозатратный матч. Хозяева чемпионата мира сделали все, чтобы выбить Марокко из равновесия, превратить игру в борьбу характеров и заставить фаворита страдать. И на протяжении первого тайма этот план действительно работал. Но одной агрессии в плей-офф мало. Одних фолов, стыков и эмоций недостаточно, когда напротив команда, которая умеет ждать, терпеть и в нужный момент включать класс.

Марокко пережило бурю, не утонуло в канадской мясорубке и после перерыва сыграло так, как играет команда высокого уровня. Спокойно. Взросло. Хладнокровно. Африканская сборная не просто вышла в четвертьфинал – она прошла через нервный, неприятный, вязкий матч и вышла из него сильнее.

Канада пыталась устроить Марокко драку. Марокко в итоге ответило футболом. И именно это стало главным приговором для хозяев чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала

Канада – Марокко – 0:3

Голы: Унахи, 50, 82, Рахими, 90+8

Предупреждение: Ларьи, 40, Девид, 43, Де Фужероль, 49, Ларин, 67 - Хальхаль, 20, Хакими, 40, Унахи, 43, Эль-Ханнус, 45.

Канада: Крепо, Ларьи (Шаффелберг, 79), Бомбитo, Де Фужероль, Джонстон, Ахмед (Девид, 79), Эуштакиу, Сигур, Бьюкенен, Олувасейи (Ларин, 63), Дэвид

Запасные: Вотерман, Гудмен, Дэвид, Дэвис, Джонс, Корнелиус, Ларин, Миллар, Нельсон, Осорио, Сент-Клер, Шаффелберг, Шуаньер

Марокко: Буну, Мазрауи, Хальхаль, Диоп, Хакими, Эль-Айнауи, Буадди (Амрабат, 63), Эль-Ханнус (Талби, 63), Унаи, Диас, Сайбари (Рахими, 22)

Запасные: Амаймуни, Амрабат, Белламари, Эль-Кааби, Эль-Мурабет, Эль-Уахди, Мунир, Рахими, Риад, Саадан, Салах-Эддин, Сбай, Талби, Таньяти, Ясин

Стадион: NRG Стэдиум (Хьюстон)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)