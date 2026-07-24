Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борьба за титул КАН. CAS назначил дату слушания апелляции Сенегала
Кубок африканских наций
24 июля 2026, 22:03 | Обновлено 24 июля 2026, 22:04
195
0

Борьба за титул КАН. CAS назначил дату слушания апелляции Сенегала

Слушание состоится 8 октября в штаб-квартире организации

24 июля 2026, 22:03 | Обновлено 24 июля 2026, 22:04
195
0
Борьба за титул КАН. CAS назначил дату слушания апелляции Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Назначена дата слушания по апелляции Сенегала с требованием вернуть титул победителя Кубка африканских наций-2025.

Изначально Сенегал победил хозяев турнира Марокко со счетом 1:0 после дополнительного времени в Рабате 18 января, однако спустя 57 дней, в марте, команду лишили титула после того, как Конфедерация африканского футбола (КАФ) приняла решение, что сенегальцы отказались продолжать матч.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пятницу, 24 июля, сообщил, что слушание состоится 8 октября в штаб-квартире организации в Лозанне (Швейцария). Заседание пройдет за закрытыми дверями, поскольку ни одна из сторон не потребовала сделать его открытым для публики.

Апелляция Федерации футбола Сенегала (FSF) против КАФ и Королевской марокканской федерации футбола (FRMF) была зарегистрирована 25 марта. Сенегальская сторона просит CAS отменить решение КАФ и признать Сенегал победителем Кубка африканских наций-2025.

Решение не будет объявлено в день слушания, а CAS пока не сообщил, когда именно ожидается окончательный вердикт.

В CAS заявили, что стороны не согласились на ускоренное рассмотрение дела, поэтому процесс проходит по стандартному графику суда.

Напомним, что в финале КАН сенегальские футболисты покинули поле во время компенсированного времени второго тайма из-за того, что после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала. Незадолго до этого гол сенегальцев был отменен.

Главный тренер Сенегала Папе Тиав приказал своим игрокам покинуть поле, однако капитан команды Садио Мане убедил партнеров вернуться после примерно 14-минутной задержки.

После этого полузащитник Марокко Браим Диас не реализовал пенальти, а Папе Гуйе забил единственный гол матча в овертайме.

Дисциплинарный комитет КАФ 28 января отклонил первое требование Марокко засчитать Сенегалу техническое поражение, но наложил санкции за инцидент.

Федерацию футбола Сенегала оштрафовали в общей сложности на 615 тысяч долларов, а главный тренер Папе Буну Тиав получил пятиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 100 тысяч долларов. Илиман Ндиайе и Исмаила Сарр были дисквалифицированы на два матча КАФ каждый.

Однако апелляционная комиссия КАФ 17 марта отменила это решение, постановила, что Сенегал нарушил регламент турнира, покинув поле без разрешения арбитра, и засчитала Марокко победу в финале со счетом 3:0.

По теме:
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Источник нашел виновного в допинговом скандале Мудрика и проигранном суде
Победитель суда над Мудриком: «Мы будем для Шаблия, как кость в горле»
Кубок африканских наций Спортивный арбитражный суд (CAS) сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу суд
Иван Чирко Источник: The Athletic
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Бокс | 24 июля 2026, 19:39 8
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде

Бывший чемпион мира полностью доминировал на ринге и одержал уверенную победу

ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Бокс | 24 июля 2026, 09:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера

Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут боксерский вечер во Львове

Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Футбол | 24.07.2026, 11:57
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
Футбол | 24.07.2026, 12:07
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Футбол | 24.07.2026, 21:02
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 2
Футбол
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 40
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 3
Футбол
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
23.07.2026, 23:31 13
Футбол
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
24.07.2026, 08:02
Футбол
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем