Борьба за титул КАН. CAS назначил дату слушания апелляции Сенегала

Назначена дата слушания по апелляции Сенегала с требованием вернуть титул победителя Кубка африканских наций-2025.

Изначально Сенегал победил хозяев турнира Марокко со счетом 1:0 после дополнительного времени в Рабате 18 января, однако спустя 57 дней, в марте, команду лишили титула после того, как Конфедерация африканского футбола (КАФ) приняла решение, что сенегальцы отказались продолжать матч.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пятницу, 24 июля, сообщил, что слушание состоится 8 октября в штаб-квартире организации в Лозанне (Швейцария). Заседание пройдет за закрытыми дверями, поскольку ни одна из сторон не потребовала сделать его открытым для публики.

Апелляция Федерации футбола Сенегала (FSF) против КАФ и Королевской марокканской федерации футбола (FRMF) была зарегистрирована 25 марта. Сенегальская сторона просит CAS отменить решение КАФ и признать Сенегал победителем Кубка африканских наций-2025.

Решение не будет объявлено в день слушания, а CAS пока не сообщил, когда именно ожидается окончательный вердикт.

В CAS заявили, что стороны не согласились на ускоренное рассмотрение дела, поэтому процесс проходит по стандартному графику суда.

Напомним, что в финале КАН сенегальские футболисты покинули поле во время компенсированного времени второго тайма из-за того, что после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала. Незадолго до этого гол сенегальцев был отменен.

Главный тренер Сенегала Папе Тиав приказал своим игрокам покинуть поле, однако капитан команды Садио Мане убедил партнеров вернуться после примерно 14-минутной задержки.

После этого полузащитник Марокко Браим Диас не реализовал пенальти, а Папе Гуйе забил единственный гол матча в овертайме.

Дисциплинарный комитет КАФ 28 января отклонил первое требование Марокко засчитать Сенегалу техническое поражение, но наложил санкции за инцидент.

Федерацию футбола Сенегала оштрафовали в общей сложности на 615 тысяч долларов, а главный тренер Папе Буну Тиав получил пятиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 100 тысяч долларов. Илиман Ндиайе и Исмаила Сарр были дисквалифицированы на два матча КАФ каждый.

Однако апелляционная комиссия КАФ 17 марта отменила это решение, постановила, что Сенегал нарушил регламент турнира, покинув поле без разрешения арбитра, и засчитала Марокко победу в финале со счетом 3:0.