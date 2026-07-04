Канада – Марокко. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира
Сегодня в 20:00 в 1/8 финала чемпионата мира сборная Канады сыграет против Марокко. Обе команды по-разному провели свои матчи 1/16 финала, но в итоге сделали главное – шагнули дальше по турнирной сетке.
Канада хоть и победила минимально, однако по игре выглядела уверенно. Хозяева турнира обыграли ЮАР со счетом 1:0, контролировали ход встречи и не позволили сопернику всерьез рассчитывать на сенсацию. Эта победа не получилась яркой по счету, но дала понять, что канадцы умеют добиваться результата без лишнего шума.
Марокко, наоборот, прошло через настоящий триллер. В матче против Нидерландов африканская сборная спаслась лишь в самой концовке основного времени, сумев сравнять счет, а затем вырвала победу в серии пенальти. Такой сценарий отнял много сил, но вместе с тем показал характер команды, ее стойкость и умение держать удар в самые тяжелые моменты.
На бумаге именно Марокко выглядит фаворитом этого противостояния. Команда опытнее, более обстрелянная на высоком уровне и уже не раз доказывала, что умеет играть большие матчи. Но у Канады есть свой серьезный козырь – относительно домашнее поле в Хьюстоне. Поддержка трибун, эмоции и энергия родного турнира вполне могут стать тем фактором, который поможет хозяевам навязать борьбу даже такому непростому сопернику.
Ожидается действительно жаркий матч, в котором сойдутся не только две сборные, но и два разных футбольных мира – Северная Америка и Африка.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Канада – Марокко, за которой можно следить на украинской версии сайта.
20:00
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