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Канада
04.07.2026 20:00 - : -
Марокко
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04 июля 2026, 14:37 | Обновлено 04 июля 2026, 15:00
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Канада – Марокко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира

04 июля 2026, 14:37 | Обновлено 04 июля 2026, 15:00
89
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Канада – Марокко. Текстовая трансляция матча
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Сегодня в 20:00 в 1/8 финала чемпионата мира сборная Канады сыграет против Марокко. Обе команды по-разному провели свои матчи 1/16 финала, но в итоге сделали главное – шагнули дальше по турнирной сетке.

Канада хоть и победила минимально, однако по игре выглядела уверенно. Хозяева турнира обыграли ЮАР со счетом 1:0, контролировали ход встречи и не позволили сопернику всерьез рассчитывать на сенсацию. Эта победа не получилась яркой по счету, но дала понять, что канадцы умеют добиваться результата без лишнего шума.

Марокко, наоборот, прошло через настоящий триллер. В матче против Нидерландов африканская сборная спаслась лишь в самой концовке основного времени, сумев сравнять счет, а затем вырвала победу в серии пенальти. Такой сценарий отнял много сил, но вместе с тем показал характер команды, ее стойкость и умение держать удар в самые тяжелые моменты.

На бумаге именно Марокко выглядит фаворитом этого противостояния. Команда опытнее, более обстрелянная на высоком уровне и уже не раз доказывала, что умеет играть большие матчи. Но у Канады есть свой серьезный козырь – относительно домашнее поле в Хьюстоне. Поддержка трибун, эмоции и энергия родного турнира вполне могут стать тем фактором, который поможет хозяевам навязать борьбу даже такому непростому сопернику.

Ожидается действительно жаркий матч, в котором сойдутся не только две сборные, но и два разных футбольных мира – Северная Америка и Африка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Канада – Марокко, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Канада
4 июля 2026 -
20:00
Марокко
Победа Марокко 1.80 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Прогноз: Марокко не програє + ТМ 3 в матчі, або Марокко не програє + ІТМ2 Канади.
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