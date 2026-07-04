Чемпионат мира04 июля 2026, 22:55 | Обновлено 04 июля 2026, 22:56
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Канада – Марокко – 0:3. Травма лидера, дубль Унаи. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
04 июля 2026, 22:55 | Обновлено 04 июля 2026, 22:56
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Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 4 июля
4 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко.
Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счетом 3:0 в пользу марокканцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.
Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 4 июля
Канада – Марокко – 0:3
Голы: Унаи, 50, 82, Рахими, 90+8
ГОЛ, 0:1! Аззедин Унаи, 50 мин.
ГОЛ, 0:2! Аззедин Унаи, 82 мин.
ГОЛ, 0:3! Суфьян Рахими, 90+8 мин.
События матча
90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Суфьян Раими (Марокко), асcист Браим Диас.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Марокко), асcист Браим Диас.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Марокко), асcист Ашраф Хакими.
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