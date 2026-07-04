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  4. Канада – Марокко – 0:3. Травма лидера, дубль Унаи. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Канада
04.07.2026 20:00 – FT 0 : 3
Марокко
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Чемпионат мира
04 июля 2026, 22:55 | Обновлено 04 июля 2026, 22:56
855
0

Канада – Марокко – 0:3. Травма лидера, дубль Унаи. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

04 июля 2026, 22:55 | Обновлено 04 июля 2026, 22:56
855
0
Канада – Марокко – 0:3. Травма лидера, дубль Унаи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко.

Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счетом 3:0 в пользу марокканцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.

Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 4 июля
Канада – Марокко – 0:3
Голы: Унаи, 50, 82, Рахими, 90+8

ГОЛ, 0:1! Аззедин Унаи, 50 мин.

ГОЛ, 0:2! Аззедин Унаи, 82 мин.

ГОЛ, 0:3! Суфьян Рахими, 90+8 мин.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Суфьян Раими (Марокко), асcист Браим Диас.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Марокко), асcист Браим Диас.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Марокко), асcист Ашраф Хакими.
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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