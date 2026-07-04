4 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко.

Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счетом 3:0 в пользу марокканцев.

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В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.

Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 4 июля

Канада – Марокко – 0:3

Голы: Унаи, 50, 82, Рахими, 90+8

ГОЛ, 0:1! Аззедин Унаи, 50 мин.

ГОЛ, 0:2! Аззедин Унаи, 82 мин.

ГОЛ, 0:3! Суфьян Рахими, 90+8 мин.