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Чемпионат мира
22 июля 2026, 03:32 |
602
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Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу

Турнир примут шесть стран

22 июля 2026, 03:32 |
602
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Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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По итогам чемпионата мира 2026 года, который выиграла сборная Испании, уже стали известны первые шесть участников следующего мундиаля.

Автоматические путевки на чемпионат мира 2030 года получили страны-хозяйки турнира: Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Ни одна из этих сборных не будет участвовать в квалификационном отборе.

Юбилейный чемпионат мира, посвященный 100-летию первого чемпионата мира, впервые в истории пройдет сразу на трех континентах и в шести странах. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко, а стартовые матчи пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае в 1930 году.

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ЧМ-2030 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
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По ходу скоро этот цирк превратится в ежегодный регулярный турнир по маниболу с сентября до июня, от Арктики до Антарктиды 
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