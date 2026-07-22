Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Турнир примут шесть стран
По итогам чемпионата мира 2026 года, который выиграла сборная Испании, уже стали известны первые шесть участников следующего мундиаля.
Автоматические путевки на чемпионат мира 2030 года получили страны-хозяйки турнира: Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Ни одна из этих сборных не будет участвовать в квалификационном отборе.
Юбилейный чемпионат мира, посвященный 100-летию первого чемпионата мира, впервые в истории пройдет сразу на трех континентах и в шести странах. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко, а стартовые матчи пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае в 1930 году.
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