Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу

По итогам чемпионата мира 2026 года, который выиграла сборная Испании, уже стали известны первые шесть участников следующего мундиаля.

Автоматические путевки на чемпионат мира 2030 года получили страны-хозяйки турнира: Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Ни одна из этих сборных не будет участвовать в квалификационном отборе.

Юбилейный чемпионат мира, посвященный 100-летию первого чемпионата мира, впервые в истории пройдет сразу на трех континентах и в шести странах. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко, а стартовые матчи пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае в 1930 году.