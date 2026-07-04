От Саммервилла до Месси: акценты 1/16 финала мундиаля

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков рассказывает о знаковых моментах матчей 1/16 финала чемпионата мира.

Вратарские аплодисменты. Орландо Хиль (Парагвай)

Голкипер сборной Парагвая стал главным героем противостояния с Германией. Своих немецких оппонентов, которые близ 11-метровой отметки готовились к удару, он словно погружал в какое-то странное апатичное состояние, используя… аплодисменты. Широко расставляя руки, Хиль сжимал их в хлопке. Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та сплоховали, Парагвай триумфует, а следующий после памятной победы день был объявлен выходным в этой стране.

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Кровавый поединок. Нидерланды – Марокко

Противостояние «оранье» и «атласских львов» было крайне непримиримым, и соперники сражались буквально до крови. Ян Паул ван Хекке и Исмаэль Сайбари нуждались в медицинской помощи, чтобы остановить кровь. Окровавленные лица, окровавленные футболки – путь наверх на мундиале крайне нелегок!

Самый самоотверженный ассист. Крисенсио Саммервилл (Нидерланды)

Нидерландский вингер самоотверженно сыграл в голевом эпизоде: уже лежа на газоне, не жалея себя, отдал все-таки голевой пас на Коди Гакпо, и Нидерланды повели в счете в матче против Марокко. Впрочем, 3-кратные вице-чемпионы мира победный счет удержать не смогли, а впоследствии и уступили в серии послематчевых пенальти.

Празднование с тренером. Килиан Мбаппе (Франция)

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Открыв счет в матче против шведов, лидер сборной Франции побежал праздновать успех к Дидье Дешаму. Наставник «Ле Бле» только что вернулся на мундиаль с похорон матери, и Килиан счел нужным отметить гол вместе с тренером. Фотографии с объятиями учителя и ученика обошли весь мир.

5-миллионный болельщик. Франция – Швеция

На табло «МетЛайф Стейдиума» в Ист-Резерфорде незадолго до конца матча появилась надпись, приветствовавшая 5-миллионного болельщика этого чемпионата мира на трибунах. А до окончания соревнований еще большая дистанция. Если же говорить непосредственно об этом европейском поединке, то его посетило 80 633 зрителя.

Златоуст. Пьеро Инкапье (Эквадор)

Эквадорский защитник, вероятно, забыл о запрете закрывать рот во время сквернословия на футбольном поле. Мексиканцы, а именно Рауль Хименес, в адрес которого и высказывался Инкапье, обратили внимание словенского рефери Славко Винчича на это. После просмотра ВАР Инкапье увидел перед собой красный свет.

Ссора партнеров по команде. Юри Тилеманс – Леандро Троссард (Бельгия)

В середине 2-го тайма матча против Сенегала бельгийцы Юри Тилеманс и Леандро Троссард не на шутку повздорили. Дошло чуть ли не до драки! В конце концов партнеры их разняли, а Тилеманс по окончании матча назвал это «эмоциями конкретного момента».

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Воля к победе. Бельгия в матче против Сенегала

Собственно, сам по себе конфликт между Тилемансом и Троссардом имел своеобразное продолжение: после гидратационной паузы «красные дьяволы» заиграли значительно мощнее. Европейцы горели 0:2, но в 80-е минуты провели 2 гола (один из них – за авторством Тилеманса с передачи Троссарда). В дополнительное же время бельгийская команда провела решающий гол! Выиграть 3:2 в плей-офф мундиаля, проигрывая по ходу матча 0:2, – что еще нужно, чтобы гордиться собой! «Мы все – победители!» – подчеркнул Тилеманс после игры.

Тайминг. Португалия – Хорватия

В конце 2-го тайма при ничейном счете 1:1 наставник португальцев Роберто Мартинес заменил не кого-нибудь, а идола португальской торсиды Криштиану Роналду. Риск? Безусловно, ведь в случае поражения и пресса, и болельщицкая армия укоряли бы его за это до скончания века. Впрочем, развитие событий показало, что Мартинес был прав.

10 минут компенсировал арбитр матча норвежец Йеспен Эскос во 2-м тайме. Финальный свисток в конце концов прозвучал, когда таймер демонстрировал следующие цифры чисто компенсированного времени: 18.50. И какая же драма свершилась в это компенсированное многоминутье! Сначала Рафа Леау ювелирным пасом нашел в штрафной хорватов Гонсалу Рамуша, тот точно пробил головой, выведя португальцев вперед. А дальше хорваты в отчаянной атаке на 13-й (из 10-ти!) компенсированной минуте протолкнули мяч в ворота. Однако неумолимый ВАР показал офсайд у Марио Пашалича. Радость хорватов сменилась отчаянием, а Криш после финального свистка еще долго обнимался посреди поля с Лукой Модричем, произнося ему какие-то утешительные слова.

2 касания. Лионель Месси (Аргентина)

Какое же изысканное мастерство продемонстрировал Лео Месси, открывая счет в матче чемпионов мира против сборной Кабо-Верде! Двумя касаниями левой ноги он создал настоящий голевой шедевр. В этой же игре Лео довел свою непрерывную голевую матчевую серию на мундиалях до 8 игр. В то же время голкипер островитян Возинья увеличил свое инстаграмное громадье, умножив количество своих подписчиков до 19 млн. Это больше, чем у инстаграм-страницы Аргентинской федерации футбола!

Вынужденная скорость. Колумбия – Гана

За 13 стартовых минут матча команды были вынуждены провести 2 замены из-за повреждений игроков. У колумбийцев быстро закончил матч нападающий Джон Кордоба (после пребывания в составе «Герты» этот молодой человек не нашел ничего лучше, чем продолжить клубную карьеру на болотах, и до сих пор играет за «краснодар»), а у ганцев – защитник Марвен Сеная. Такой размен, в конце концов, оказался выгодным колумбийцам: их гол, проведенный сразу после замены Сенаи, принес им путевку в 1/8 финала.

Подчеркну, что двух таких быстрых вынужденных замен еще не было в истории чемпионатов мира. Эксклюзивность этого мундиаля не знает аналогов!

Алексей РЫЖКОВ