ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем

ФК Харьков объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Иваном Калюжным. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Капитан с нами до 2030 года», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист продлили соглашение на 4 года – контракт Ивана с ФК Харьков действует до 30 июня 2030 года. О финансовых аспектах соглашения ничего неизвестно.

Иван Калюжный вернулся в Харьков в июне 2025 года, в прошлом сезоне провел 31 поединок в УПЛ и Кубке Украины, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.