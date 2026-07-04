Украина. Премьер лига04 июля 2026, 12:09 | Обновлено 04 июля 2026, 13:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
Иван подписал новый контракт с ФК Харьков
04 июля 2026, 12:09 | Обновлено 04 июля 2026, 13:00
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ФК Харьков объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Иваном Калюжным. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Капитан с нами до 2030 года», – говорится в сообщении.
По официальной информации, клуб и футболист продлили соглашение на 4 года – контракт Ивана с ФК Харьков действует до 30 июня 2030 года. О финансовых аспектах соглашения ничего неизвестно.
Иван Калюжный вернулся в Харьков в июне 2025 года, в прошлом сезоне провел 31 поединок в УПЛ и Кубке Украины, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.
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