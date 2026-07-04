Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона
Дарья уступила Эшлин Крюгер в двух сетах
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) завершила выступления на Уимблдоне-2026.
В третьем круге Снигур проиграла американке Эшлин Крюгер (WTA 102) в двух сетах за 1 час – 3:6, 2:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
В 2026 году, именно на Уимблдонском турнире, украинка впервые в карьере вышла в третий круг турнира Grand Slam.
На старте Уимблдона Дарья одолела восьмую ракетку мира Элину Свитолину, а в матче второго круга обыграла Леолию Жанжан.
В 1/8 финала Крюгер сыграет с Мартой Костюк.
Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала
Дарья Снигур – Эшлин Крюгер [Q] – 3:6, 2:6
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