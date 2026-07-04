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  4. Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона
Уимблдон
04 июля 2026, 15:55 | Обновлено 04 июля 2026, 16:15
730
11

Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона

Дарья уступила Эшлин Крюгер в двух сетах

04 июля 2026, 15:55 | Обновлено 04 июля 2026, 16:15
730
11 Comments
Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) завершила выступления на Уимблдоне-2026.

В третьем круге Снигур проиграла американке Эшлин Крюгер (WTA 102) в двух сетах за 1 час – 3:6, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

В 2026 году, именно на Уимблдонском турнире, украинка впервые в карьере вышла в третий круг турнира Grand Slam.

На старте Уимблдона Дарья одолела восьмую ракетку мира Элину Свитолину, а в матче второго круга обыграла Леолию Жанжан.

В 1/8 финала Крюгер сыграет с Мартой Костюк.

Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала

Дарья Снигур – Эшлин Крюгер [Q] – 3:6, 2:6

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Дарья Снигур Эшлин Крюгер Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 11
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Хоч Скляр дуже сильну кацапку перемогла в юніорах.
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+7
Дарія вдовольнила всі свої амбіції третім раундом, сьогодні не те що не "горіла", а ледь подавала ознаки життя, тож дербі скасовується. А шкода, бо ми потрохи починаємо до них звикати.
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+7
Не скористалася Снігур шансом зіграти з Костюк. Пояснити таку її гру тяжко. Мабуть сама слабка пара в цьому колі.
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+6
Якась безвольна гра,не люблю таких тенісистів ,які навіть елементарної боротьби не можуть нав'язати,ну програє ,ну й фіг з ним , якесь ніяке відношення 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
якби Дарина була чоловіком, я б сказав що мабуть з бодуна людина, ну так грати в третьому колі ТВШ це якесь неподобство, не пройшло і години, найгірший матч третього кола.
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+4
Ця гра підкреслила обмеженість технічного арсеналу Даші. Іноді проходять
непогані вкорочені, а так - тільки одноманітні пласкі удари. Ні
слайсів, ні гри біля сітки, ні обробити елементарний парашут... Ну, і
менталочка. Даша, так само, як і Марта, як шось не виходить, постійно
шось виказує в бік тренерського боксу... а ці її помахи руками, типу "ой, все"... ну,
як дитина)
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+3
Придурковата якась. Коли почне грати в нормальний теніс? Снігуркіне жахиття. Чи їй все по цимбалам?
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+2
Ганьба ,сором і блювотиння!Знову провалила тряв'яний сезон ,чи по вашому це аж такі класні результати для "королеви" трави ?У королеви за всю карьєру ні одного турніру навіть itf.
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+1
Коменти про Світоліну через 1,2,3...
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-7
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