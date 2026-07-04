Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) завершила выступления на Уимблдоне-2026.

В третьем круге Снигур проиграла американке Эшлин Крюгер (WTA 102) в двух сетах за 1 час – 3:6, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

В 2026 году, именно на Уимблдонском турнире, украинка впервые в карьере вышла в третий круг турнира Grand Slam.

На старте Уимблдона Дарья одолела восьмую ракетку мира Элину Свитолину, а в матче второго круга обыграла Леолию Жанжан.

В 1/8 финала Крюгер сыграет с Мартой Костюк.

Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала

Дарья Снигур – Эшлин Крюгер [Q] – 3:6, 2:6