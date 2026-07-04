Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Марта в трех сетах справилась с Эммой Наварро в матче 3-го раунда мейджора в Британии
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2026.
В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла 26-ю ракетке мира Эмму Наварро (США) за 1 час и 45 минут.
Уимблдон-2026. 1/16 финала
Эмма Наварро (США) [23] – Марта Костюк (Украина) [12] – 2:6, 6:4, 1:6
Это было пятое очное противостояние. Марта впервые одержала победу над Эммой.
Следующей соперницей Марты может быть Дарья Снигур, если украинка одолеет Эшлин Крюгер.
Помимо Наварро, Костюк на травяном мейджоре в Великобритании также уже прошла Надю Подороску и Анну Блинкову.
Костюк впервые в карьере сыграет во второй неделе Уимблдонского турнира. Ранее лучшим результатом Марты на Уимблдоне была стадия 1/16 финала в 2023 и 2024 годах.
Всего у Костюк теперь 13 выходов в четвертый раунд турниров Grand Slam. В 2026 году Марта добралась до полуфинала Ролан Гаррос.
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Марта. Менше нервувала, ніж у матчі з млинцем. І йшла сьогодні подача.
Моментами поспішала. Поки не завжди вистачає їй витримки у прийнятті
зважених рішень, але з часом, сподіваюсь, прийде. Чекаємо на дербі
Дуже потішила своїм сьогоднішнім виступом, молодчинка. Так тримати!
В наступному раунді Марта точно буде фаворитом - незалежно від того, проти кого гратиме.
А, сьогодні Марта нарешті грала тільки низом, як добре вміє, відразу була вдала. А, минулого року, Марта з нею на траві, двічі грала постійно високими свічками, у які Марта не вміє грати на жодному покритті.
Але Марта не була б Мартою , якби не створила собі проблеми у грі з трошки набравшою ваги американкою . Але добре те , що добре закінчується. Чекаємо на можливе дербі двох українок , або на те щоб Даша виснажила міцну Крюгер .
Марту з заслуженою перемогою!
Всіх, хто вболівав - Вітаю!)
Але, що трапилось з Єммою?
Бджоли покусали?