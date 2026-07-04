Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2026.

В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла 26-ю ракетке мира Эмму Наварро (США) за 1 час и 45 минут.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [23] – Марта Костюк (Украина) [12] – 2:6, 6:4, 1:6

Это было пятое очное противостояние. Марта впервые одержала победу над Эммой.

Следующей соперницей Марты может быть Дарья Снигур, если украинка одолеет Эшлин Крюгер.

Помимо Наварро, Костюк на травяном мейджоре в Великобритании также уже прошла Надю Подороску и Анну Блинкову.

Костюк впервые в карьере сыграет во второй неделе Уимблдонского турнира. Ранее лучшим результатом Марты на Уимблдоне была стадия 1/16 финала в 2023 и 2024 годах.

Всего у Костюк теперь 13 выходов в четвертый раунд турниров Grand Slam. В 2026 году Марта добралась до полуфинала Ролан Гаррос.