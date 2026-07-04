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Уимблдон
04 июля 2026, 14:55 | Обновлено 04 июля 2026, 15:02
3317
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Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Марта в трех сетах справилась с Эммой Наварро в матче 3-го раунда мейджора в Британии

04 июля 2026, 14:55 | Обновлено 04 июля 2026, 15:02
3317
23 Comments
Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2026.

В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла 26-ю ракетке мира Эмму Наварро (США) за 1 час и 45 минут.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [23] – Марта Костюк (Украина) [12] – 2:6, 6:4, 1:6

Это было пятое очное противостояние. Марта впервые одержала победу над Эммой.

Следующей соперницей Марты может быть Дарья Снигур, если украинка одолеет Эшлин Крюгер.

Помимо Наварро, Костюк на травяном мейджоре в Великобритании также уже прошла Надю Подороску и Анну Блинкову.

Костюк впервые в карьере сыграет во второй неделе Уимблдонского турнира. Ранее лучшим результатом Марты на Уимблдоне была стадия 1/16 финала в 2023 и 2024 годах.

Всего у Костюк теперь 13 выходов в четвертый раунд турниров Grand Slam. В 2026 году Марта добралась до полуфинала Ролан Гаррос.

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Марта Костюк Эмма Наварро Уимблдон-2026 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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Хоч і розтягнувся матч на 3 сети, але досить впевнено сьогодні грала
Марта. Менше нервувала, ніж у матчі з млинцем. І йшла сьогодні подача.
Моментами поспішала. Поки не завжди вистачає їй витримки у прийнятті
зважених рішень, але з часом, сподіваюсь, прийде. Чекаємо на дербі 
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+7
Сьогодні теніс був більш високого рівня , та і настрій був кращим. Стабілізувалася подача і стали зовсім інші справи. Так тримати !  
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+6
Мартусенька молодчинка! І навіть випадково невдалий 2 сет,компенсований розгромом суперниці у 3 сеті!Браво,так тримати!
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+6
Браво, Марта! З перемогою! Ну і нарешті її обіграла!
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+6
Дай бог,щоб Марта добре себе почувала й не знялася з парного матчу.
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+5
Браво, Марта!!! Нарешті Емма переможена з п'ятої спроби, чекаємо на Снігур
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+4
Ніколи не розумів тих, хто стверджує, що Марта на траві "як корова на льоду" (вже не згадаю точного автора цього порівняння, але багато хто його підхопив контекстуально, якщо не дослівно). Марті з її універсальністю повинно бути абсолютно байдуже, на чому грати. Будь-які її колишні проблеми з травою виникали виключно через брак практики та трабли психологічного характеру. Трабли, які вона, здається, залишила позаду.
Дуже потішила своїм сьогоднішнім виступом, молодчинка. Так тримати!
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+4
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Браво, Марта! Впевнено (не плутати з холоднокровно), ефектно, потужно. Реванш вийшов на славу. Проти дуже сильної травниці, на секундочку. Ще й сили на пару зберегла.
В наступному раунді Марта точно буде фаворитом - незалежно від того, проти кого гратиме.
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+4
Вітання Мартусіку! В цілому впевнена гра з мінімумом помилок в порівнянні з попередньою грою. Покращилась подача. Сподіваємось бачити таке налаштування на гру і надалі.
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+3
Сьогодні Марта без зайвих нервів та з моїм улюбленим Каамооон обіграла Наварро. Хоча американка грала доволі непогано, але Марта тримала свій рівень 
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+2
Марту з важливою перемогою для себе. Нарешті і Емму здолала нова Марта. Залишилися тільки Риба та Саба, та і Снігур було б добре повернути. З такою чистою якісною грою, в більшій частині гри, думаю Марта більш готова до Даші.
А, сьогодні Марта нарешті грала тільки низом, як добре вміє, відразу була вдала. А, минулого року, Марта з нею на траві, двічі грала постійно високими свічками, у які Марта не вміє грати на жодному покритті. 
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+2
Певні моменти гри, коли Марта починала нервувати , робити подвійні та невимушені, трохи не дають перебувати в ейфорії.Втім, є перемога, яка дозволяє сподіватись на подальше успішне просування у турнірі.
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+2
Так , є перемога над незручною Наварро ! 👏🇺🇦
Але Марта не була б Мартою , якби не створила собі проблеми у грі з трошки набравшою ваги американкою . Але добре те , що добре закінчується. Чекаємо на можливе дербі двох українок , або на те щоб Даша виснажила міцну Крюгер .
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+2
Реально, що трапилось з Наварро? Була ж нормальна дівка. А тут за кілька місяців разів в 2 ширшою стала Зрозуміло що тут ходити навіть важко, не те що за м'ячиком бігати 3 сети...
Марту з заслуженою перемогою!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Приєднуюсь до привітань!!! Дійсно Браво Марті!!! Попри прогнози ШІ, букмекерів і диванних скептичних експертів! Молодець!
Всіх, хто вболівав - Вітаю!)
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+1
ТОП 10
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0
Вітання Марті, дуже впевненно відала усі борги Наварро.
Але, що трапилось з Єммою? 
Бджоли покусали?
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0
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Молодець звісно Марта , але дуже чимало помилок , з такою кількістю далеко не заїдеш.
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-2
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