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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 09:41 | Обновлено 03 июля 2026, 09:52
579
0

Львовские Карпаты в спарринге принимают тернопольскую Ниву

3 июля в 10:00 на базе Карпат пройдет очередной товарищеский матч

03 июля 2026, 09:41 | Обновлено 03 июля 2026, 09:52
579
0
Львовские Карпаты в спарринге принимают тернопольскую Ниву
ФК Карпаты Львов
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 10:00 встречаются Карпаты Львов и Нива Тернополь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в с. Бартатов (Львовская область) на базе Карпат. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ, а тернопольская Нива выступает в Первой лиге (12-я позиция).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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