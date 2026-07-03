03.07.2026 10:00 – перерыв 0 : 0
Украина. Премьер лига03 июля 2026, 09:41 | Обновлено 03 июля 2026, 09:52
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Львовские Карпаты в спарринге принимают тернопольскую Ниву
3 июля в 10:00 на базе Карпат пройдет очередной товарищеский матч
03 июля 2026, 09:41 | Обновлено 03 июля 2026, 09:52
579
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
3 июля в 10:00 встречаются Карпаты Львов и Нива Тернополь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в с. Бартатов (Львовская область) на базе Карпат. Видеотрансляция спарринга не проводится.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ, а тернопольская Нива выступает в Первой лиге (12-я позиция).
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