Львовские Карпаты в спарринге принимают тернопольскую Ниву

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 10:00 встречаются Карпаты Львов и Нива Тернополь.

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Матч пройдет в с. Бартатов (Львовская область) на базе Карпат. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ, а тернопольская Нива выступает в Первой лиге (12-я позиция).

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