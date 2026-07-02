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Карпаты Львов
02.07.2026 10:00 - : -
Феникс-Мариуполь
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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 10:00 |
181
0

Карпаты Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2026, 10:00 |
181
0
Карпаты Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

2 июля в 10:00 встречаются Карпаты Львов и Феникс-Мариуполь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в с. Бартатов (Львовская область) на базе Карпат.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ, а Феникс-Мариуполь выступал в Первой лиге (9-я позиция).

Карпаты Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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