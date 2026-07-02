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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

2 июля в 10:00 встречаются Карпаты Львов и Феникс-Мариуполь.

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Матч пройдет в с. Бартатов (Львовская область) на базе Карпат.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ, а Феникс-Мариуполь выступал в Первой лиге (9-я позиция).

Карпаты Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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