Карпаты в спарринге разошлись миром с ФК Феникс-Мариуполь

В четверг, 2 июля, «Карпаты» провел первый спарринг летнего межсезонья. Соперником команды УПЛ стал представитель Первой лиги ФК «Феникс-Мариуполь».

Поединок проходил на поле учебно-тренировочной базы ФК «Карпаты».

В первом тайме командам так и не удалось открыть счет. А вот в начале второй половины матча забил «Феникс-Мариуполь». На 53-й минуте Владислав Бугай замкнул прострел с левого фланга.

«Карпаты отыгрались на 69-й минуте. После подачи углового Тимур Стецьков подобрал отскок и мощно пробил под перекладину.

Товарищеский матч. Учебно-тренировочная база ФК «Карпаты». 2 июля

«Карпаты» – «Феникс-Мариуполь» – 1:1

Голы: Стецьков, 69 – Бугай, 53

Видеозапись матча