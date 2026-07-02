Карпаты в спарринге разошлись миром с ФК Феникс-Мариуполь
Поединок «Карпаты» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 1:1
В четверг, 2 июля, «Карпаты» провел первый спарринг летнего межсезонья. Соперником команды УПЛ стал представитель Первой лиги ФК «Феникс-Мариуполь».
Поединок проходил на поле учебно-тренировочной базы ФК «Карпаты».
В первом тайме командам так и не удалось открыть счет. А вот в начале второй половины матча забил «Феникс-Мариуполь». На 53-й минуте Владислав Бугай замкнул прострел с левого фланга.
«Карпаты отыгрались на 69-й минуте. После подачи углового Тимур Стецьков подобрал отскок и мощно пробил под перекладину.
Товарищеский матч. Учебно-тренировочная база ФК «Карпаты». 2 июля
«Карпаты» – «Феникс-Мариуполь» – 1:1
Голы: Стецьков, 69 – Бугай, 53
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца приглашают в «Лидс»
Вероятность триумфа команды Франции на турнире продолжает увеличиваться