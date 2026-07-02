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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 12:11 | Обновлено 02 июля 2026, 12:55
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Карпаты в спарринге разошлись миром с ФК Феникс-Мариуполь

Поединок «Карпаты» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 1:1

02 июля 2026, 12:11 | Обновлено 02 июля 2026, 12:55
400
0
Карпаты в спарринге разошлись миром с ФК Феникс-Мариуполь
ФК Карпаты
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В четверг, 2 июля, «Карпаты» провел первый спарринг летнего межсезонья. Соперником команды УПЛ стал представитель Первой лиги ФК «Феникс-Мариуполь».

Поединок проходил на поле учебно-тренировочной базы ФК «Карпаты».

В первом тайме командам так и не удалось открыть счет. А вот в начале второй половины матча забил «Феникс-Мариуполь». На 53-й минуте Владислав Бугай замкнул прострел с левого фланга.

«Карпаты отыгрались на 69-й минуте. После подачи углового Тимур Стецьков подобрал отскок и мощно пробил под перекладину.

Товарищеский матч. Учебно-тренировочная база ФК «Карпаты». 2 июля

«Карпаты» – «Феникс-Мариуполь» – 1:1

Голы: Стецьков, 69 – Бугай, 53

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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