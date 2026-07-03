Карпаты Львов – Феникс-Мариуполь – 1:1. Видео голов и обзор матча

Львовские Карпаты 2 июля на собственной базе провели контрольный поединок против Феникса-Мариуполь (1:1).

Спарринг прошел на тренировочной базе клуба Карпаты в с. Бартатов Львовской области.

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На 53-й минуте Феникс-Мариуполь открыл счет, Владислав Бугай замкнул прострельную передачу с левого фланга от Кевина Цюрпалевича-Семочко.

На 69-й минуте львовская команда сравняла счет. После розыгрыша углового в исполнении Дениса Мирошниченко мяч оказался у Тимура Стецькова, который мощным ударом под перекладину установил счет 1:1.

Товарищеский матч

2 июля 2026, Бартатов, тренировочная база ФК Карпаты

10:00. Карпаты Львов – Феникс-Мариуполь – 1:1

Голы: Тимур Стецьков, 69 – Владислав Бугай, 53

Карпаты (первый тайм): Мысак, Сыч, Бабогло, Холод, Лях, Эрики, Чачуа, Луис Яно, Алькайн, Костенко, Карабин.

Карпаты (второй тайм): Жилкин, Мирошниченко, Жан Педрозу, Стецьков, Цымбалистый, Сапуга, Квасница, Резник, Шах, Булеза, Чабан, Дедов.

Главный тренер – Франсиско Фернандес

Феникс-Мариуполь: Задерейко, Черноморец, Сидоренко, Кучеров, Кухарук, Ориховский, Синица, Ременяк, Николишин, Гаврилюк, Кулиш.

На замену вышли: Орыщак, Ковалюк, Ревакович, Балан, Кусый, Мельник, Гагун, Грицак, Бугай, Цюрпалевич-Семочко.

Главный тренер – Владимир Журавчак

Видео голов и обзор матча

Видеоозапись матча