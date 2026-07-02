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Украина. Премьер лига02 июля 2026, 09:53 | Обновлено 02 июля 2026, 10:19
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Названо стартовые составы на товарищеский матч Карпаты – Феникс-Мариуполь
2 июля в 10:00 состоится спарринг в с. Бартатов Львовской области
02 июля 2026, 09:53 | Обновлено 02 июля 2026, 10:19
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Названо стартовые составы команд на контрольный матч на сборах в межсезонье.
2 июля в 10:00 встречаются Карпаты Львов и Феникс-Мариуполь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в с. Бартатов (Львовская область) на базе Карпат.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ, а Феникс-Мариуполь выступал в Первой лиге (9-я позиция).
Стартовые составы на товарищеский матч Карпаты – Феникс-Мариуполь
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