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Карпаты Львов
02.07.2026 10:00 - : -
Феникс-Мариуполь
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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 09:53 | Обновлено 02 июля 2026, 10:19
175
0

Названо стартовые составы на товарищеский матч Карпаты – Феникс-Мариуполь

2 июля в 10:00 состоится спарринг в с. Бартатов Львовской области

02 июля 2026, 09:53 | Обновлено 02 июля 2026, 10:19
175
0
Названо стартовые составы на товарищеский матч Карпаты – Феникс-Мариуполь
ФК Карпаты
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Названо стартовые составы команд на контрольный матч на сборах в межсезонье.

2 июля в 10:00 встречаются Карпаты Львов и Феникс-Мариуполь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в с. Бартатов (Львовская область) на базе Карпат.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ, а Феникс-Мариуполь выступал в Первой лиге (9-я позиция).

Стартовые составы на товарищеский матч Карпаты – Феникс-Мариуполь

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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