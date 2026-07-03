Первая победа на сборах. Карпаты в спарринге обыграли Ниву Тернополь

В пятницу, 3 июля, «Карпаты» сыграли второй спарринг летнего межсезонья. Соперником львовского клуба стала тернопольская «Нива».

Для «Карпат» это был второй товарищеский матч за два дня. 2 июля «львы» сыграли вничью 1:1 с ФК «Феникс-Мариуполь».

Первый тайм прошел без забитых мячей. А вот в начале второй половины матча «Карпаты» открыли счет. На 49-й минуте забил Ярослав Карабин.

Через 6 минут счет стал 2:0. Владислав Резник головой переправил мяч в ворота. В обоих случаях ассистентом был Андрей Булеза.

На 83-й минуте Святослав Боцкив подарил «Ниве» надежду, отыграв один мяч, но «Карпаты» победу не упустили.

Товарищеский матч. Учебно-тренировочная база ФК «Карпаты». 3 июля

«Карпаты» (Львов) – «Нива» Тернополь – 2:1

Голы: Карабин, 49, Резник, 55 – Боцкив, 83