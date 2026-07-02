Дубль Кейна, большой камбек Бельгии, Русин в Карпатах, неудача Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 июля.

1. Победа в меньшинстве. США выбили Боснию и Герцеговину из ЧМ-2026

У хозяев мундиаля в 1/16 финала Фоларин Балогун забил гол и был удален

2. Спасительные два гола после 85 мин. Бельгия обыграла Сенегал в 1/16 финала

Красные дьяволы сделали камбек и забили победный гол в овертайме

3. Львы выгрызли победу у леопардов. Англия с дублем Кейна обыграла ДР Конго

Англичане одержали волевую победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026

4A. Испания U-19 разгромила Данию U-19 и практически вышла в плей-оф Евро-2026

Испанцы выиграли второй матч на групповом этапе юниорского ЧЕ-2026

4B. Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 и вышла в полуфинал Евро-2026 U-19

Испания переиграла Данию и тоже гарантировала себе путевку в 1/2 финала

5. ОФИЦИАЛЬНО. Лупашко вернулся к работе и возглавил польскую команду

Украинский специалист стал главным тренером польской Лехии Гданьск

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с экс-игроком Динамо

Нападающий Назарий Русин подписал соглашение на три года

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с украинским вратарем

Голкипер Валентин Моргун стал свободным агентом

7. Ястремская проиграла сопернице из Испании в 1/32 финала Уимблдона

Даяна в трех сетах уступила Джессике Бузас Манейро

8. Украина победила Португалию на её арене, но не вышла в плей-офф ЧЕ

Сине-желтые завершили выступление на ЧЕ U-22 по волейболу

9. Спортивная ходьба. Украинская спортсменка Оляновская побила мировой рекорд

На соревнованиях в Австрии Людмила преодолела 1 милю за 6:10.07

10. Возвращение Михайлюка. С чем сборная Украины подходит к квалификации ЧМ

Сине-желтые завершат первый раунд отбора на чемпионат мира по баскетболу