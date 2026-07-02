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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 10:43 | Обновлено 02 июля 2026, 12:00
713
0

Дубль Кейна, большой камбек Бельгии, Русин в Карпатах, неудача Ястремской

Главные новости за 1 июля на Sport.ua

02 июля 2026, 10:43 | Обновлено 02 июля 2026, 12:00
713
0
Дубль Кейна, большой камбек Бельгии, Русин в Карпатах, неудача Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 июля.

1. Победа в меньшинстве. США выбили Боснию и Герцеговину из ЧМ-2026
У хозяев мундиаля в 1/16 финала Фоларин Балогун забил гол и был удален

2. Спасительные два гола после 85 мин. Бельгия обыграла Сенегал в 1/16 финала
Красные дьяволы сделали камбек и забили победный гол в овертайме

3. Львы выгрызли победу у леопардов. Англия с дублем Кейна обыграла ДР Конго
Англичане одержали волевую победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026

4A. Испания U-19 разгромила Данию U-19 и практически вышла в плей-оф Евро-2026
Испанцы выиграли второй матч на групповом этапе юниорского ЧЕ-2026

4B. Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 и вышла в полуфинал Евро-2026 U-19
Испания переиграла Данию и тоже гарантировала себе путевку в 1/2 финала

5. ОФИЦИАЛЬНО. Лупашко вернулся к работе и возглавил польскую команду
Украинский специалист стал главным тренером польской Лехии Гданьск

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с экс-игроком Динамо
Нападающий Назарий Русин подписал соглашение на три года

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с украинским вратарем
Голкипер Валентин Моргун стал свободным агентом

7. Ястремская проиграла сопернице из Испании в 1/32 финала Уимблдона
Даяна в трех сетах уступила Джессике Бузас Манейро

8. Украина победила Португалию на её арене, но не вышла в плей-офф ЧЕ
Сине-желтые завершили выступление на ЧЕ U-22 по волейболу

9. Спортивная ходьба. Украинская спортсменка Оляновская побила мировой рекорд
На соревнованиях в Австрии Людмила преодолела 1 милю за 6:10.07

10. Возвращение Михайлюка. С чем сборная Украины подходит к квалификации ЧМ
Сине-желтые завершат первый раунд отбора на чемпионат мира по баскетболу

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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