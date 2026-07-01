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Чемпионат мира
Англия
01.07.2026 19:00 – FT 2 : 1
ДР Конго
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Чемпионат мира
01 июля 2026, 21:01 | Обновлено 01 июля 2026, 22:11
3457
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Львы выгрызли победу у леопардов. Англия с дублем Кейна обыграла ДР Конго

Англичане одержали тяжелую победу

01 июля 2026, 21:01 | Обновлено 01 июля 2026, 22:11
3457
24 Comments
Львы выгрызли победу у леопардов. Англия с дублем Кейна обыграла ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine
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В Атланте состоялся поединок 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Англии и Демократической Республики Конго.

Команда Томаса Тухеля считалась однозначным фаворитом противостояния, но нынешний турнир уже не раз преподносил сенсации. Вот и начало этой дуэли продемонстрировал, что андердог намерен удивить футбольное сообщество. «Леопарды» смело начали встречу и вскоре после стартового свистка организовали взятие ворот. Защитники сборной Англии прозевали в собственной штрафной Сипенгу, который пробил точно в ближний угол.

Англичане не могли наладить конструктивную игру, а номинальные гости не стали прижиматься к своей штрафной. Конголезцы высоким прессингом заставляли нервничать соперников, которые, сложилось впечатление, не знали, что им предпринять в такой ситуации.

Переломным моментом стал гидрэйшн-брэйк, после которого «львы» взяли игру под контроль. У ворот ДР Конго начали возникать моменты, и англичане были близки к успеху. Героем «леопардов» до перерыва стал Мпаси-Нзау, который отбил два удара Беллингема и удар Кейна. А когда голкипер был бессилен, свою команду выручил Ван-Биссака, с линии ворот выбивший мяч. Конголезцы в основном отбивались, но и про атаку не забывали. Чудом не удвоил преимущество «леопардов» Висса, который из пределов вратарской не попал в цель.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Львы» активно начали вторую половину встречи. Вскоре после возобновления игры Рэшфорд из угла штрафной не попал в ворота, а после срезки от Беллингема вновь свое мастерство продемонстрировал Мпаси-Нзау. Конголезцы уже мало думали об атаке, из последних сил оберегая минимальное преимущество.

Пытаясь усилить давление на соперников, тренерский штаб сборной Англии заменил фланговых игроков: на поле вышли Гордон и Сака. Такой ход принес свои плоды. Именно Гордон навесил на Кейна, который ударом головой сравнял счет.

Наконец поразив ворота соперников, «львы» продолжили оказывать давление на оборону ДР Конго. Измученные «леопарды» держались до 86-й минуты, но затем атака англичан завершилась неотразимым ударом Кейна под перекладину. В оставшиеся минуты конголезцы не смогли что-то изменить. Правда, перед финальным свистком Висса исполнял перспективный штрафной, но пробил выше ворот.

Сборная Англии одержала тяжелую волевую победу и в 1/8 финала 6 июля встретится с Мексикой.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Англия – ДР Конго – 2:1

Голы: Кейн (75, 86) – Сипенга (7)

Предупреждения: Беллингем (19) – Садики (27)

Англия: Пикфорд, Спенс (Эзе, 71), Конса, Геи, O'Райлли, Андерсон, Райс (Стоунс, 90+1), Мадуэке (Сака, 61), Беллингем, Рэшфорд (Гордон, 61), Кейн.

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Масуаку (Ж.Каембе, 89), Мукау (Э.Каембе, 76), Мутуссами (Маеле, 89), Садики, Мбоку (Элиа, 64), Висса, Сипенга (Бонгонда, 76).

Арбитр: Мохаммад Махадмех (Иордания)

Стадион Atlanta Stadium (Атланта, США)

АНГЛИЯ – ДР КОНГО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 25
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Прикро за ДР Конго, дуже добре трималися, але у другому таймі видохлися. Англія з такими футболістами як Кейн робить різницю у грі. 
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+12
Другий гол Кейна - це майже  шедевр!  Який же він молодець!   І матч Мексика - Англія  буде набагато цікавіший, ніж був би матч Мексика - ДР Конго 
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+10
Показать Скрыть 2 ответа
Гаррі Кейн (Англія) - ДР Конго  2 : 1
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+10
Не Англія виграла а Кейн
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+9
Завжди кажу мало грають на Гаррі, що в Баварії що тут,дайте йому м*яч і Він все зробить як треба,відсоток реалізації моментів у нього набагато вищий за інших напарників.  
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+8
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Браво Кейн!
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+8
Програли не Англії, а Кейну.
Конголезцям дякуємо за інтригу💙💙💙
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+8
Кейн врятував не Англію, а Тухеля від смачного копняка разом з його  кадровими рішеннями.
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+5
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Забий Конго в кінці першого тайму коли мяч влучив у штангу і Англія б вже не відігралась.Але не буває як би. Англія вперед до півфіналу
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+5
Кейн крутой нападач
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+4
Боже, храни Гарри Кейна
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+1
Жаль не будет утешительного Япония - ДР Конго.
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0
І показали інтервью Тухеля який сказав про найкращого Кейна всіх часів. ДІйсно дуже виручив тренера.
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0
Кінпенга, Мбемба. Ще знаю коментатора з німецького Євроспорту - Норберта Окенга, що коментує раллі Дакар. Його голос потрібно почути. Хоча він ніби німець. А взагалі такі прізвища як пише гугл з народів Банту. Тобто вони ледь не залишили Англію поза мундіалем.
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0
Коли Вісса не забив з метра я так і подумав, що для Конго це вилізе боком.
Забивай і 2:0...
Кіпенга треба було замінити пізніше. Класний швидкий вінгер, і його в кінці дуже не вистачало. Випустили якогось нульового лоха з чемпіонату Туреччини.
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0
Тухель мав збирати речi вслiд за Нагельсманом, Гаррi виручив
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0
Показать Скрыть 1 ответ
матч Мексика-Англія в Мехіко на високогір'ї.
і фаворит  Мексика 100%
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0
Повторили Бразилию.)
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-1
Кейн показав пеналду як повинен грати топ нападник !!!
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-12
День Рождения Конго проиграло… 
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-14
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