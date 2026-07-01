1 июля состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго.

Матч прошел на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте и завершился со счетом 2:1 в пользу англичан.

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Победу сборной Англии принес поздний дубль нападающего Гарри Кейна.

Далее Англия сыграет с Мексикой.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля

Англия – ДР Конго – 2:1

Голы: Кейн, 74, 86 – Кимпенга, 7

ГОЛ, 0:1! Брайан Кипенга, 7 мин.

ГОЛ, 1:1! Гарри Кейн, 74 мин.

ГОЛ, 2:1! Гарри Кейн, 86 мин.