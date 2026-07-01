Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия – ДР Конго – 2:1. Кейн спас от позора. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Англия
01.07.2026 19:00 – FT 2 : 1
ДР Конго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
01 июля 2026, 21:51 |
1932
0

Англия – ДР Конго – 2:1. Кейн спас от позора. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

01 июля 2026, 21:51 |
1932
0
Англия – ДР Конго – 2:1. Кейн спас от позора. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

1 июля состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго.

Матч прошел на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте и завершился со счетом 2:1 в пользу англичан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу сборной Англии принес поздний дубль нападающего Гарри Кейна.

Далее Англия сыграет с Мексикой.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля
Англия – ДР Конго – 2:1
Голы: Кейн, 74, 86 – Кимпенга, 7

ГОЛ, 0:1! Брайан Кипенга, 7 мин.

ГОЛ, 1:1! Гарри Кейн, 74 мин.

ГОЛ, 2:1! Гарри Кейн, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Англия), асcист Энтони Гордон.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Англия), асcист Энтони Гордон.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Сипенга (ДР Конго), асcист Шансель Мбемба-Мангулу.
По теме:
Де Брюйне vs Мане. Бельгия и Сенегал выбрали составы на матч 1/8 финала ЧМ
Кейн догнал Пушкаша по количеству голов за национальные сборные
Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на ЧМ и ЧЕ
сборная Англии по футболу сборная Конго по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить
Футбол | 01 июля 2026, 14:50 31
Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить
Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить

И дело даже не в счете матча со Швецией

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01 июля 2026, 06:43 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Игнатенко покинул клуб

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 06:32
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
ЛНЗ получит солидное усиление перед стартом в Лиге конференций
Футбол | 01.07.2026, 19:44
ЛНЗ получит солидное усиление перед стартом в Лиге конференций
ЛНЗ получит солидное усиление перед стартом в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 43
Футбол
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 8
Бокс
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 17
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 9
Футбол
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 3
Футбол
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем