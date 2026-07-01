Англия – ДР Конго – 2:1. Кейн спас от позора. Видео голов и обзор
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1 июля состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго.
Матч прошел на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте и завершился со счетом 2:1 в пользу англичан.
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Победу сборной Англии принес поздний дубль нападающего Гарри Кейна.
Далее Англия сыграет с Мексикой.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля
Англия – ДР Конго – 2:1
Голы: Кейн, 74, 86 – Кимпенга, 7
ГОЛ, 0:1! Брайан Кипенга, 7 мин.
ГОЛ, 1:1! Гарри Кейн, 74 мин.
ГОЛ, 2:1! Гарри Кейн, 86 мин.
События матча
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