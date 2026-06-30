В среду, 1 июля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Демократической Республики Конго. Матч пройдет в Атланте (США) на стадионе «Atlanta Stadium», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Англия заняла первое место в группе L, набрав семь очков. На пути к плей-офф «львы» обыграли Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграли вничью с Ганой (0:0). Сборная ДР Конго стартовала на турнире с сенсационной ничьи в матче против Португалии (1:1), а затем проиграла Колумбии (0:1). В заключительном туре группового этапа «леопардов» устраивала исключительно победа, и они совершили камбэк в противостоянии с Узбекистаном.

Букмекеры считают однозначным фаворитом будущей дуэли Англию, но андердог намерен навязать борьбу грозному сопернику.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – ДР Конго, за которой можно следить в украинской версии сайта.