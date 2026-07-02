Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас ТУХЕЛЬ после победы над ДР Конго: «Мне все равно, что говорят люди»
Чемпионат мира
Англия
01.07.2026 19:00 – FT 2 : 1
ДР Конго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
02 июля 2026, 03:39 | Обновлено 02 июля 2026, 03:43
209
0

Томас ТУХЕЛЬ после победы над ДР Конго: «Мне все равно, что говорят люди»

Тренер сборной Англии подвел итоги матча 1/16 финала

02 июля 2026, 03:39 | Обновлено 02 июля 2026, 03:43
209
0
Томас ТУХЕЛЬ после победы над ДР Конго: «Мне все равно, что говорят люди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями после непростой победы над ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026. Его подопечные совершили камбэк в матче благодаря дублю Гарри Кейна – 2:1.

«Если бы все всегда шло так, как всем нравится, то каждая команда забивала бы быстрый гол, затем еще один, и это был бы лёгкий поединок. Но ты должен справляться с ситуациями по мере их возникновения.

Матч стал очень сложным, потому что мы пропустили совсем быстрый гол. Однако должен сказать, что после первого перерыва на водопой мы создали три, четыре, пять стопроцентных моментов. Думаю, там ещё и был эпизод с пенальти в нашу пользу, и мы продолжали давить и стучать в их ворота.

Их голкипер делал невероятные сейвы, и становилось всё труднее. Но реакция команды и её вера в себя были уникальными. Ребята были готовы продолжать делать всё, что необходимо, и мы нашли способ победить. К слову, вполне заслуженно, абсолютно заслуженно.

Мы должны обладать именно таким менталитетом: если становится тяжело – пускай становится тяжело, но не теряйте терпения и не теряйте веры. Этот парень Лионель Мпаси в воротах был просто невероятен, учитывая то, какие сейвы он выдавал.

Кейн? Именно этого мы от него и ждем. Думаю, именно этого он ждет и от самого себя. Тяжёлые матчи, равные матчи – Гарри здесь как раз для того, чтобы решать их исход. Это топ-уровень.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Как я уже говорил, на протяжении всего турнира наша энергия и командный дух находятся на высочайшем уровне. Каждый четко понимает, на какой стадии турнира мы сейчас находимся и чего это на самом деле требует. Мне кажется, все чувствуют себя очень комфортно – и те, кто выходит с первых минут, и те, кого выбирают для завершения игры, – а все благодаря той атмосфере, которую ребята создают друг для друга.

Сейчас легко говорить, но, как по мне, времени для сомнений просто не было. Игра была слишком интенсивной, чтобы сомневаться. Эта команда не смирилась с поражением, и это лучшее в данной ситуации. Я не почувствовал ни капли сомнения со стороны игроков. Я чувствовал, что они делают именно то, что было необходимо. Чувствовал, что они показали зубы. Чувствовал, что они снова полностью отдаются делу.

Было тяжело, потому что мы пропустили первыми и в первые 20 минут не смогли правильно организовать прессинг. Самоотдача присутствовала всегда, но в последние три четверти матча, я считаю, мы сыграли блестяще. Я чувствовал веру со стороны игроков – и это лучший знак.

Порой я очень четко осознавал, где именно мы сейчас находимся. Если сравнивать, то эта стадия турнира похожа на январь или февраль, когда ты едешь на гостевой матч Кубка Англии, и все может пойти наперекосяк. Здесь важно сохранять веру, показывать зубы и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что именно за это команда заслуживает похвалы, ведь мы сделали именно это и перевернули ход поединка. К слову, вполне заслуженно, хотя это и заняло немало времени.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Мы не такие как Франция и Аргентина? Мне все равно, что говорят люди. Когда до этого дойдет, мы увидим, что эти две команды – фавориты, а мы – аутсайдеры, и мы довольны тем положением, в котором находимся.

Игра с Мексикой? Я не уверен, что мы готовы, ведь это огромный минус для нас. Мексика играет там с самого начала турнира, и они уже адаптировались к высокогорью. У нас нет достаточно времени для адаптации. Это большое неудобство, и я не уверен, не появятся ли другие подводные камни.

Я не уверен, пройдет ли перелет гладко, удастся ли нормально поспать, не будет ли шума под отелем. Что ж, бросайте нам вызов. Это очень красивая и захватывающая афиша. Нас ждёт множество препятствий, но эта команда будет готова, чего бы это ни стоило», – сказал Тухель.

В следующем раунде турнира сборная Англии сыграет против Мексики в городе Мехико. Поединок состоится 6 июля.

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Англия), асcист Энтони Гордон.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Англия), асcист Энтони Гордон.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Сипенга (ДР Конго), асcист Шансель Мбемба-Мангулу.
По теме:
Гарри КЕЙН: «Героем может стать каждый. Сегодня им стал я»
ВИДЕО. Сборная США вышла вперед: гол Балогуна в конце тайма
ФОТО. Создатель чуда. Назван лучший игрок матча Бельгия – Сенегал
сборная Англии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу Томас Тухель пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Бокс | 01 июля 2026, 02:12 37
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину

Гассиев будет повышен до статуса чемпиона WBA, сообщил Сиеста

Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Футбол | 01 июля 2026, 15:02 6
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем

Футболист попрощался с «Полесьем»

Победа, в которую никто не верил. Бельгия обыграла Сенегал
Футбол | 02.07.2026, 01:55
Победа, в которую никто не верил. Бельгия обыграла Сенегал
Победа, в которую никто не верил. Бельгия обыграла Сенегал
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 21:44
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Футбол | 01.07.2026, 19:02
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 94
Теннис
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 18
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 8
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 2
Бокс
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем