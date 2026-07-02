Томас ТУХЕЛЬ после победы над ДР Конго: «Мне все равно, что говорят люди»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями после непростой победы над ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026. Его подопечные совершили камбэк в матче благодаря дублю Гарри Кейна – 2:1.

«Если бы все всегда шло так, как всем нравится, то каждая команда забивала бы быстрый гол, затем еще один, и это был бы лёгкий поединок. Но ты должен справляться с ситуациями по мере их возникновения.

Матч стал очень сложным, потому что мы пропустили совсем быстрый гол. Однако должен сказать, что после первого перерыва на водопой мы создали три, четыре, пять стопроцентных моментов. Думаю, там ещё и был эпизод с пенальти в нашу пользу, и мы продолжали давить и стучать в их ворота.

Их голкипер делал невероятные сейвы, и становилось всё труднее. Но реакция команды и её вера в себя были уникальными. Ребята были готовы продолжать делать всё, что необходимо, и мы нашли способ победить. К слову, вполне заслуженно, абсолютно заслуженно.

Мы должны обладать именно таким менталитетом: если становится тяжело – пускай становится тяжело, но не теряйте терпения и не теряйте веры. Этот парень Лионель Мпаси в воротах был просто невероятен, учитывая то, какие сейвы он выдавал.

Кейн? Именно этого мы от него и ждем. Думаю, именно этого он ждет и от самого себя. Тяжёлые матчи, равные матчи – Гарри здесь как раз для того, чтобы решать их исход. Это топ-уровень.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Как я уже говорил, на протяжении всего турнира наша энергия и командный дух находятся на высочайшем уровне. Каждый четко понимает, на какой стадии турнира мы сейчас находимся и чего это на самом деле требует. Мне кажется, все чувствуют себя очень комфортно – и те, кто выходит с первых минут, и те, кого выбирают для завершения игры, – а все благодаря той атмосфере, которую ребята создают друг для друга.

Сейчас легко говорить, но, как по мне, времени для сомнений просто не было. Игра была слишком интенсивной, чтобы сомневаться. Эта команда не смирилась с поражением, и это лучшее в данной ситуации. Я не почувствовал ни капли сомнения со стороны игроков. Я чувствовал, что они делают именно то, что было необходимо. Чувствовал, что они показали зубы. Чувствовал, что они снова полностью отдаются делу.

Было тяжело, потому что мы пропустили первыми и в первые 20 минут не смогли правильно организовать прессинг. Самоотдача присутствовала всегда, но в последние три четверти матча, я считаю, мы сыграли блестяще. Я чувствовал веру со стороны игроков – и это лучший знак.

Порой я очень четко осознавал, где именно мы сейчас находимся. Если сравнивать, то эта стадия турнира похожа на январь или февраль, когда ты едешь на гостевой матч Кубка Англии, и все может пойти наперекосяк. Здесь важно сохранять веру, показывать зубы и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что именно за это команда заслуживает похвалы, ведь мы сделали именно это и перевернули ход поединка. К слову, вполне заслуженно, хотя это и заняло немало времени.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Мы не такие как Франция и Аргентина? Мне все равно, что говорят люди. Когда до этого дойдет, мы увидим, что эти две команды – фавориты, а мы – аутсайдеры, и мы довольны тем положением, в котором находимся.

Игра с Мексикой? Я не уверен, что мы готовы, ведь это огромный минус для нас. Мексика играет там с самого начала турнира, и они уже адаптировались к высокогорью. У нас нет достаточно времени для адаптации. Это большое неудобство, и я не уверен, не появятся ли другие подводные камни.

Я не уверен, пройдет ли перелет гладко, удастся ли нормально поспать, не будет ли шума под отелем. Что ж, бросайте нам вызов. Это очень красивая и захватывающая афиша. Нас ждёт множество препятствий, но эта команда будет готова, чего бы это ни стоило», – сказал Тухель.

В следующем раунде турнира сборная Англии сыграет против Мексики в городе Мехико. Поединок состоится 6 июля.

Видеообзор матча: