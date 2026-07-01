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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 19:17 |
2435
6

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты вернули в чемпионат Украины экс-игрока Динамо

Львовский клуб и нападающий Назарий Русин договорились о сотрудничестве на три года

01 июля 2026, 19:17 |
2435
6 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты вернули в чемпионат Украины экс-игрока Динамо
ФК Карпаты Львов. Назарий Русин
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Львовские «Карпаты» официально объявили о переходе украинского форварда Назария Русина, контракт которого принадлежал английскому «Сандерленду».

Стороны договорились о сотрудничестве на три года с возможностью пролонгации соглашения еще на один сезон. Сумма трансфера на данный момент остается неизвестной.

Краткое досье

  • Назарий Русин
  • Дата рождения: 25.10.1998
  • Место рождения: Новояворовск (Львовская область)
  • Рост: 177 см
  • Вес: 74 кг
  • Позиция: полузащитник, нападающий

Первые шаги в футболе Назарий делал в ФК «Янтарный» из Новояворовска. Позже на уровне ДЮФЛУ он выступал за ФК «Львов», а затем перешел в киевское «Динамо» и играл за юношескую команду «бело-синих».

В ноябре 2017-го форвард дебютировал за основу динамовцев, впрочем, несколько раз играл на правах аренды за «Зарю», польскую «Легию», «Днепр-1» и «Черноморец». В 2022 году Назарий стал полноценным игроком «Зари».

В сентябре 2023-го английский «Сандерленд» приобрел права на украинца у луганского клуба. За «черных котов» украинец провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Впоследствии нападавшего арендовал хорватский «Хайдук». Последним клубом форварда была польская «Арка». В сезоне 2025/26 Русин провел 25 матчей и забил четыре гола.

Назарий выступал за юношескую и молодежную сборную Украины. В 2023 году футболист получил вызов в национальную сборную Украины.

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Николай Тытюк Источник: ФК Карпаты Львов
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Бігунок по командам останнім часом 
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+1
Европейский вояж Русина позорненький вийшов.
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+1
Слабенький та лінивий на полі. Думаю, багато користі Карпатам він не принесе.
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+1
Англія вже закінчилася???
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+1
Цікаво.
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0
Успіхів йому і команді!
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0
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