ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты вернули в чемпионат Украины экс-игрока Динамо

Львовские «Карпаты» официально объявили о переходе украинского форварда Назария Русина, контракт которого принадлежал английскому «Сандерленду».

Стороны договорились о сотрудничестве на три года с возможностью пролонгации соглашения еще на один сезон. Сумма трансфера на данный момент остается неизвестной.

Краткое досье

Назарий Русин

Дата рождения: 25.10.1998

Место рождения: Новояворовск (Львовская область)

Рост: 177 см

Вес: 74 кг

Позиция: полузащитник, нападающий

Первые шаги в футболе Назарий делал в ФК «Янтарный» из Новояворовска. Позже на уровне ДЮФЛУ он выступал за ФК «Львов», а затем перешел в киевское «Динамо» и играл за юношескую команду «бело-синих».

В ноябре 2017-го форвард дебютировал за основу динамовцев, впрочем, несколько раз играл на правах аренды за «Зарю», польскую «Легию», «Днепр-1» и «Черноморец». В 2022 году Назарий стал полноценным игроком «Зари».

В сентябре 2023-го английский «Сандерленд» приобрел права на украинца у луганского клуба. За «черных котов» украинец провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Впоследствии нападавшего арендовал хорватский «Хайдук». Последним клубом форварда была польская «Арка». В сезоне 2025/26 Русин провел 25 матчей и забил четыре гола.

Назарий выступал за юношескую и молодежную сборную Украины. В 2023 году футболист получил вызов в национальную сборную Украины.