ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты вернули в чемпионат Украины экс-игрока Динамо
Львовский клуб и нападающий Назарий Русин договорились о сотрудничестве на три года
Львовские «Карпаты» официально объявили о переходе украинского форварда Назария Русина, контракт которого принадлежал английскому «Сандерленду».
Стороны договорились о сотрудничестве на три года с возможностью пролонгации соглашения еще на один сезон. Сумма трансфера на данный момент остается неизвестной.
Краткое досье
- Назарий Русин
- Дата рождения: 25.10.1998
- Место рождения: Новояворовск (Львовская область)
- Рост: 177 см
- Вес: 74 кг
- Позиция: полузащитник, нападающий
Первые шаги в футболе Назарий делал в ФК «Янтарный» из Новояворовска. Позже на уровне ДЮФЛУ он выступал за ФК «Львов», а затем перешел в киевское «Динамо» и играл за юношескую команду «бело-синих».
В ноябре 2017-го форвард дебютировал за основу динамовцев, впрочем, несколько раз играл на правах аренды за «Зарю», польскую «Легию», «Днепр-1» и «Черноморец». В 2022 году Назарий стал полноценным игроком «Зари».
В сентябре 2023-го английский «Сандерленд» приобрел права на украинца у луганского клуба. За «черных котов» украинец провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Впоследствии нападавшего арендовал хорватский «Хайдук». Последним клубом форварда была польская «Арка». В сезоне 2025/26 Русин провел 25 матчей и забил четыре гола.
Назарий выступал за юношескую и молодежную сборную Украины. В 2023 году футболист получил вызов в национальную сборную Украины.
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